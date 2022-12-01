低磷血症性软骨病是一种遗传性疾病，其特征是低磷血症、肠道钙吸收缺陷以及对维生素D无反应的软骨病或骨软化症。为遗传性疾病。症状表现为骨痛、骨折和生长畸形。诊断根据血清磷酸盐、碱性磷酸酶和1，25-二羟维生素D3水平的测定。治疗给予口服磷酸盐加骨化三醇；对X-连锁低磷血症给予布罗单抗。

家族性低血磷性佝偻病为X连锁显性遗传；其他的家族模式可以出现，但是罕见 (1)。

散发的获得性病例由良性间质性肿瘤引起（癌基因性佝偻病）。产生体液因素，降低近端肾小管重吸收的磷酸盐（肿瘤性骨软化症）。

参考文献 1.Bitzan M, Goodyer PR: Hypophosphatemic rickets.Pediatr Clin N Am 66(1):179–207, 2019.doi: 10.1016/j.pcl.2018.09.004

低血磷性佝偻病的病理生理学 观察到的异常是近端肾小管对磷酸盐重吸收减少导致肾脏失磷及低磷酸盐血症。这一缺陷归因于被称为调磷因子的循环因子。遗传性低磷血症性佝偻病的主要磷酸蛋白是成纤维细胞生长因子-23 (FGF-23)。小肠对钙、磷酸盐吸收亦减少。骨化不足是因为磷酸盐水平低和成骨功能缺陷有关而非钙缺乏性佝偻病中的低钙和甲状旁腺激素(PTH)水平升高所致( see page 维生素D缺乏症和依赖)。由于1，25-二羟维生素D3正常或轻微降低，推测有转化障碍。低磷血症可以引起1，25-二羟维生素D3升高。 低磷佝偻病有几种形式（见表 遗传性低磷酸盐血症性佝偻病的各种形式)。 伴高钙尿症的遗传低磷佝偻病（HHRH）中的一种类型是已知归因于近端小管式2c型磷酸钠协同转运蛋白的突变 (NaPi2c)。在这种病例中，有缺陷的磷酸盐运输和低磷血症导致1,25-二羟基 D3 的浓度相应增高，从而导致高钙尿症。 表格 遗传性低磷血症佝偻病的形式* 表格

低磷血症佝偻病的症状和体征 该病表现多样，可单纯表现为低磷血症，亦可表现为生长迟缓、身材矮小、严重佝偻病或骨软化症状。儿童通常在开始行走后，出现症状，腿和其他骨畸形，假骨折（X线表现骨软化症，可能是之前的应力性骨折已被充分矿化骨与骨侵蚀区的接替区） ，骨痛，以及身材矮小。肌肉附着处骨质增生可能影响运动。 营养性维生素D缺乏时出现的脊柱和骨盆佝偻病、牙釉质发育不良、手足搐搦改变在低血磷性佝偻病中极少出现。 低血磷佝偻病伴高钙尿症患者可出现肾结石和/或肾钙化。

低血磷性佝偻病的诊断 血清钙、磷酸盐、碱性磷酸酶、1,25-二羟基维生素D3、甲状旁腺激素（PTH）、FGF-23和肌酸酐水平

尿中的磷和肌酸酐水平（针对磷酸盐的肾小管重吸收的计算）

骨骼X线

经常进行基因检测 血磷酸盐浓度降低，但尿磷酸盐排泌增多。钙和甲状旁腺激素浓度正常，碱性磷酸酶常升高。不会发生骨化三醇诱发的低磷血症刺激。通常情况下，骨化二醇水平是正常的，而骨化三醇水平是正常至低于正常。 对于钙缺乏性佝偻病，存在低钙血症、无低血磷症或程度很轻，尿磷不升高。 通常会做骨 X 光检查。 不同形式的低磷酸盐性佝偻病的诊断是基于家族史、临床表现、实验室检查（血液和尿液）和影像学检查的综合考虑。（见表 遗传性低血磷性佝偻病的形式)。 使用特定的基因板或全外显子组测序进行的基因测试，通常与遗传专家协商，有助于确认诊断。 因为血清中FGF-23水平升高的形式会因 缺铁而恶化，所以对这些形式的患者应进行全血细胞计数和铁质检测。 低磷血症性软骨病患者的家庭成员可能是携带者或可能受到影响。患有常染色体隐性遗传疾病的患者的兄弟姐妹有25%的几率患有该疾病。母亲有致病性 PHEX 变体的男孩有50%的机会患X-连锁低磷酸盐病（XLH），而父母一方受常染色体显性低磷酸盐病佝偻病（ADHR）影响而出生的所有孩子有50%的机会患ADHR。 可以为已知成员患有低磷血症性软骨病的家庭提供产前和植入前基因筛查。 对已知有XLH或ADHR家族史的人的子女和常染色体隐性遗传性低磷酸盐性佝偻病患者的兄弟姐妹，应评估其先前的骨折以及生长不良、骨骼畸形和佝偻病的特征（可通过X线研究证实）。还应测量血清钙和磷酸盐水平。进一步的测试可以包括测量维生素D、完整的甲状旁腺激素和碱性磷酸酶水平。也可以进行尿液检查，包括随机测量钙、磷酸盐和肌酐水平，或进行24小时尿液收集。（见表 遗传性低血磷性佝偻病的形式)。

关键点 肾磷酸盐的重吸收降低导致肾磷酸盐消耗和低血磷磷酸盐血症。

有缺陷的骨矿化，归因于低磷酸盐水平和成骨细胞功能障碍。

孩子患有生长发育迟缓，骨骼疼痛和畸形（例如，腿弯曲），以及身材矮小。

患有低血磷佝偻病伴高钙尿症（HHRH）的患者可能出现肾结石和/或肾钙化。

通过检测低血磷水平，尿磷升高，以及正常的血清钙和甲状旁腺素进行诊断。

口服磷酸盐补充剂进行治疗，除了低血磷佝偻病伴高钙尿症之外，给予维生素D补充（以骨化三醇的形式）。

布罗沙单抗用于X连锁低磷血症。