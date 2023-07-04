雷特综合征是一种神经发育障碍，最常见于女性。它影响正常发育最初6个月后的发育。诊断基于儿童早期生长和发育期间的症状和体征的临床观察，对儿童的身体和神经状态的定期进行的评估以及在儿童的X染色体（Xq28）上搜索 基因突变的基因测试。 治疗涉及一种多学科方法，侧重于症状的管理。

Rett综合征估计在全世界所有种族和族裔群体中每1万至15,000名活产妇女中就有1名。大多数病例是随机的，自发的突变; <1％的记录案例是继承的或从一代传递到下一代。由于基因异常最常出现在父系衍生的 X 染色体上，但几乎从未在父亲身上表现出来，因此推测该基因异常发生在精子发生过程中。

具有Rett综合征的典型临床图片的女孩通常在无休止的怀孕和分娩后出生。受影响的男孩比女孩识别的频率低得多，因为单个X染色体基因异常的男性胎儿通常在出生前死亡。

雷特综合征的病因 通常 Rett 综合征是由甲基 CpG 结合蛋白 2 突变引起的（MECP2) 导致其功能异常的基因。这 MECP2 基因参与甲基胞嘧啶结合蛋白 2 (MeCP2) 的产生，这是大脑发育所需的，可以增加或抑制某些基因的表达。 Rett综合征不总是由MECP2基因突变引起，也可能因部分基因删失、影响非典型Rett综合征脑发育的其它基因（如CDKL5 和 FOXG1 基因）突变、MECP2基因的其它部位突变，以及可能因其他尚未鉴定的基因引起。 现在，Rett综合征的遗传原因已经被确定，它已经从自闭症谱系障碍(与遗传原因不一致)中分离出来，这是基于精神疾病诊断与统计手册第五版(DSM-5)的标准。

雷特综合征的症状和体征 Rett综合征的病程，发病年龄和症状的严重程度因子而异。 Rett综合征的特征在于正常的早期生长和发育，随后是发展的里程碑的减慢，然后技能的丧失与强制手拧和洗手行为的有目的手使用的减退，头部和脑生长减慢，癫痫发作，行走困难和 智力障碍。 有 4 个阶段： 阶段1 （早发）通常在 6 个月至 18 个月大时开始，发育略有减慢。 症状可能包括较少的眼神接触、对玩具的兴趣降低、久坐或爬行延迟，头部生长减少和手拧紧。

第2阶段 （发育退化或快速破坏性阶段）通常在1岁和4岁之间开始。发作可能快速或逐渐失去有目的的手技能和口语。 在这个阶段，特征性的手部运动开始，例如绞拧、鼓拍、搓洗、敲打和反复地将手送到嘴里。运动在睡眠期间消失。可能发生呼吸不规则，例如呼吸暂停和过度换气的发作。行走可能不稳定，并且起动马达运动可能是困难的。一些女孩也可能具有类似于 自闭症谱系障碍， 的症状，例如社交障碍和沟通受损。

第3阶段 （伪稳定期）通常开始于2~10岁，可以持续多年。癫痫发作，运动功能缺陷和脱发在这个阶段很常见。有时，在这个阶段期间，诸如哭泣，烦躁和自闭症样症状的症状会下降。在这个阶段期间，警觉性，沟通技巧，注意力跨度和对环境的兴趣可能增加。

第4阶段 （晚期运动恶化阶段）可以持续数年或数十年。常见的特征包括脊柱侧凸，运动减少，肌肉无力，痉挛或僵硬。有时走路可能会停止。出于交流目的的眼神凝视变得突出，因为没有口语，重复的手部动作可能会减少。 通常存在心脏异常（例如延长的QT间期）。孩子们可能生长迟缓，而且很难保持体重。

雷特综合征的诊断 临床评估

基因检测 通过观察儿童早期生长和发育过程中的症状和体征，进行Rett综合征临床诊断。需要对儿童的身体和神经状态进行持续评估。 基因检测 MECP2 X 染色体 (Xq28) 上的基因突变和其他可能混杂的基因突变用于补充临床诊断。 明确的指南用于确认雷特综合征的临床诊断。这些指南将临床诊断标准分为主要诊断标准、支持诊断标准和排除诊断标准 (1)。 这 所需的诊断标准 均为以下内容： 恢复或稳定后的一段回归期（关键标准）

所有主要标准

所有排除标准 主要诊断标准 包括丧失全部或部分有目的的手技能，重复的手部运动（如绞拧或挤压，鼓掌或摩擦），全部或部分口语语言的损失和步态异常，包括 脚趾行走或是不稳定，宽阔，僵硬的步态。 排除诊断标准 包括引起类似症状的其他障碍的存在，包括创伤性脑损伤，生后前6个月期间的严重异常精神运动发育和严重感染引起的神经学问题。 支持性诊断标准 包括清醒时呼吸障碍；脊柱侧弯或后凸；清醒时磨牙症；睡眠模式异常；与身高相关的寒冷、手脚小；周围血管舒缩障碍；生长迟缓；肌张力异常；强烈的眼神交流（“目光指向”）；不恰当的大笑或尖叫；以及对疼痛的反应减弱。尽管诊断典型的雷特综合征不需要支持性标准，但它们可能发生在一些诊断为典型雷特综合征的儿童身上，也有助于诊断为非典型雷特综合征。经过一段时间的消退后恢复或稳定，符合所有排除标准，并且具有至少 2 个主要标准和至少 5 个支持标准的儿童患有非典型雷特综合征。 诊断参考文献 1.Neul JL, Kaufmann WE, Glaze DG, et al: Rett syndrome: Revised diagnostic criteria and nomenclature.Ann Neurol 68(6):944–950, 2010.doi: 10.1002/ana.22124

雷特综合征的治疗 症状管理

多学科团队支持

抗癫痫药物和行为药物治疗癫痫发作和行为障碍

曲非肽的可能用途 Rett综合征无法治愈。 Rett综合征的最佳治疗包括一个多学科的方法，处理症状和体征。 应提供职业治疗，物理治疗和沟通治疗（包括言语和语言治疗师）计划，以解决自助技能，如喂养和敷料，行动不便，步行困难和沟通不足。 可能需要药物来控制癫痫发作和行为障碍、呼吸功能障碍或运动困难。 屈非肽是 胰岛素样生长因子I的N-末端三肽的合成类似物，可用于治疗成人和2岁及以上儿童的Rett综合征。曲非肽 在临床试验中这些领域取得了一定的进步（1)。 需要定期重新评估脊柱侧弯进展和监测心脏异常。 可能需要营养支持来帮助受影响的儿童保持体重。需要特殊教育方案和社会及支助服务。 治疗参考文献 1.Neul JJL, Percy AK, Youakim JM: Trofinetide for the treatment of Rett syndrome: A randomized phase 3 study.Nature Medicine 2023.doi: 10.1038/s41591-023-02398-1

Rett 综合征的预后 Rett综合征很罕见，因此关于长期预后和超过约40岁的预期寿命的信息很少。 有时心脏或自主神经异常可能使Rett综合征患儿易发生猝死，但通常在全面综合、多学科团队的支持下，能很好地存活到成年。