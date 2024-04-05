智力障碍的主要表现是

减缓获得新的知识和技能

行为幼稚

自我照顾能力受限

轻度智力发育迟缓的患儿可能在学龄前并无明显表现。 但中度和严重的智力障碍在早期即可被发现，并多伴有体格异常或其他异常状况（例如，脑性瘫痪），可能与智力障碍特殊原因有关（例如，围产期窒息）。发育迟缓通常在学龄前就表现得很明显，通常表现为沟通迟缓，而不是运动技能迟缓。 年长儿会出现低IQ和各种程度的社会适应不良 （例如，沟通、自我指导、社交技能、自我照顾、使用社区资源、维护个人安全）。 虽然发育形态可不同，智力障碍患儿常表现发育缓慢而不是发育停止。

行为问题是大多数精神科转诊和智障人士离家安置的原因行为问题有可能是环境性的，常可发现诱因。以下因素易致行为问题：

缺乏社会适应行为的训练

限制设置不一致

增强的负性行为

交流障碍

与躯体和心理健康问题相关的不适，如抑郁和焦虑。

在制度设置（现在在美国不常见），过度拥挤，人员不足和缺乏活动有助于行为挑战和有限的功能进展。避免长期安置在大型会诊护理环境中对于最大限度地发挥个人的成功至关重要。