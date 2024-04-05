孤独症是一种神经发育紊乱，特征性表现为社会关系异常和社交障碍，重复刻板行为，以及智力发育的不平衡，其中大多数病例智力发育迟缓。症状开始于儿童早期。尽管有证据表明基因遗传起一定作用，大多数儿童的病因尚不清楚；在一些患者中，这些疾病可能与某种疾病有关。诊断根据发育史和行为观察。行为治疗和药物治疗相结合。
自闭症谱系障碍代表了一系列神经发育差异，被认为是神经发育障碍。
神经发育障碍是儿童早期出现的神经基础疾病，通常在入学前出现，影响个人、社会、学术和/或职业功能的发展。他们通常涉及获取，保留或应用特定技能或信息集的困难。神经发育障碍可能涉及注意，记忆，感知，语言，问题解决或社会交互的功能障碍。 其他常见的神经发育障碍包括： 注意缺陷/多动障碍，学习障碍 （例如，阅读障碍），和智力障碍。
目前，美国自闭症谱系障碍的患病率估计在 1/36 左右（基于对 8 岁儿童自闭症谱系障碍患病率的估计）（1)，其他国家的情况也类似。自闭症谱系障碍在男孩中的发病率大约是成人的 4 倍。被诊断为自闭症谱系障碍的病例数有所增加，部分原因是诊断标准的变化。
参考文献
1.Maenner MJ, Shaw KA, Bakian AV, et al: Prevalence and Characteristics of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years - Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2018. MMWR Surveill Summ 70(11):1–16, 2021.2021 年 12 月 3 日发布。doi:10.15585/mmwr.ss7011a1
孤独症的病因
大多数自闭症谱系障碍的病例中的特定病因仍未知。但有些合并先天性风疹综合征、巨细胞包涵体病、苯丙酮尿症，结节性硬化症或脆性X染色体综合征。
有较强证据表明本症与遗传有关(1)。对于拥有一个患有自闭症谱系障碍的孩子的父母来说，下一个孩子患自闭症谱系疾病的风险约为5%至10% (2)。如果受影响的孩子是女性，风险会更高（约 7%），如果受影响的孩子是男性，风险会更低（约 4%） (3)。单卵双胎发病的同一率明显增高。家系研究发现一些可能的致病基因区域，包括神经递质受体（GABA）基因和神经结构控制基因（血清素和gamma-氨基丁酸[GABA]）和中枢神经系统结构控制（HOX基因）。
环境原因被怀疑，但未得到证实。有令人信服的证据表明，接种疫苗不会导致自闭症，而提出这种关联的主要研究因其作者伪造数据而被撤销（另见麻疹-腮腺炎-风疹（MMR）疫苗）。
脑结构和功能的差异可能是自闭症谱系障碍的许多病因的基础。在小脑、杏仁核、海马、额叶皮层和脑干核中发现了差异 (4)。
研究还表明，自闭症谱系障碍的发病率随着早产儿（5）的增加而增加。
病因参考文献
1.Hyman SL, Levy SE, Myers SM; COUNCIL ON CHILDREN WITH DISABILITIES, SECTION ON DEVELOPMENTAL AND BEHAVIORAL PEDIATRICS: Identification, Evaluation, and Management of Children With Autism Spectrum Disorder. Pediatrics 145(1):e20193447, 2020.doi:10.1542/peds.2019-3447
2.Hansen SN, Schendel DE, Francis RW, et al: Recurrence Risk of Autism in Siblings and Cousins: A Multinational, Population-Based Study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 58(9):866–875, 2019.doi:10.1016/j.jaac.2018.11.017
3.Palmer N, Beam A, Agniel D, et al: Association of Sex With Recurrence of Autism Spectrum Disorder Among Siblings. JAMA Pediatr 171(11):1107–1112, 2017.doi:10.1001/jamapediatrics.2017.2832
4.Donovan APA, Basson MA: The neuroanatomy of autism—A developmental perspective.J Anat 230(1): 4–15, 2017.doi: 10.1111/joa.12542
5.Crump C, Sundquist J, Sundquist K: Preterm or early term birth and risk of autism.Pediatrics 148(3):e2020032300, 2021.doi: 10.1542/peds.2020-032300
孤独症的症状和体征
自闭症谱系障碍可能在生命的第一年显现，但根据症状的严重程度，直到学龄前诊断可能不清楚。
两个主要特点 表现为自闭症谱系障碍：
社会沟通和互动的持续赤字
有限的，重复的行为，兴趣和/或活动模式
这两个特征必须在年轻时出现（尽管他们在当时可能不被认可），并且必须严重到足以严重损害儿童在家，学校或其他情况下的能力。表现必须比儿童发展水平的预期更突出，并根据不同文化的规范进行调整。
社会交往和互动的缺陷 的例子包括
社会和/或情感互惠缺陷（例如，未能发起或回应社交互动或对话，没有情感分享）
非语言社交交流中的缺陷（例如，难以解释他人的肢体语言，手势和表情；减少的面部表情和手势和/或眼神接触）
发展和维持关系的缺陷（例如，结交朋友，根据不同情况调整行为）
父母注意到的第一个表现可能是语言发育迟缓，15 个月大后不会指远处的东西，对父母或经典游戏缺乏兴趣。
行为，兴趣和/或活动的限制，重复模式的例子包括
刻板或重复的运动或言语（例如，重复的手拍动或手指轻弹，重复特殊的短语或模仿言语，排队玩具）
对例程和/或仪式的不灵活的遵守（例如，具有极大的痛苦，膳食或衣服的变化很小，具有刻板的问候仪式）
兴趣高度受限、异常强烈和固定（例如，对吸尘器情有独钟）
对感觉输入的极度过度或不足的反应（例如，对特定气味，味道或纹理的极度厌恶；对疼痛或温度的明显冷漠）
受累患儿时有自伤行为。约25％的患儿丧失以前获得的技能 (1)。
所有患有自闭症谱系障碍的儿童在交互，行为和交流方面至少有一些困难；然而，问题的严重性差别很大。
目前普遍存在的一种理论认为，自闭症谱系障碍的一个基本问题是“思维盲症”，即无法想象另一个人可能在想什么。这种障碍导致了交流障碍，引起语言发育障碍。自闭症谱系障碍最早和最敏感的标志之一是 15 个月大的儿童无法用手指向远处的物体进行交流。受累儿童不能想象他人可以理解的含义；患儿通过身体触摸或用成人的手作为工具来得到想要的东西。研究还表明，感觉处理的差异是自闭症谱系障碍(2)儿童在社会互动和沟通中差异的基础。
共患疾病是常见的，尤其是 智力障碍 和 学习障碍。神经学检查常常出现非局灶性表现（例如，步态不协调、动作刻板）。但有大约20%~40%的患儿在青春期前出现惊厥（尤其是在IQ<50的儿童）。
症状和体征参考
1.Bradley CC, Boan AD, Cohen AP, Charles JM, Carpenter LA: Reported History of Developmental Regression and Restricted, Repetitive Behaviors in Children with Autism Spectrum Disorders. J Dev Behav Pediatr 37(6):451–456, 2016.doi:10.1097/DBP.0000000000000316
2.Marco EJ, Hinkley LB, Hill SS, Nagarajan SS: Sensory processing in autism: a review of neurophysiologic findings. Pediatr Res 69(5 Pt 2):48R–54R, 2011.doi:10.1203/PDR.0b013e3182130c54
孤独症的诊断
临床评估
自闭症谱系障碍的诊断是根据《精神障碍诊断与统计手册》第五版文本修订版（DSM-5-TR）中的标准进行临床诊断的，需要有证据证明自闭症谱系障碍患者存在社交互动和沟通障碍，并存在≥2种受限的、重复的、刻板的行为或兴趣（如上文自闭症谱系障碍的症状和体征[1]所述）。虽然自闭症谱系障碍的表现在范围和严重性上可以显着变化，但是以前的分类如阿斯伯格综合征，儿童崩解性障碍和广泛性发育障碍包括在自闭症谱系障碍之内，并且不再被区分。
筛查检查包括针对年龄较大儿童的社会沟通问卷（2）和修订版幼儿自闭症检查随访表（M-CHAT-R/F）（3）
正式的标准诊断测试，如基于DSM-5-TR标准的自闭症诊断观察表2 (ADOS-2)，通常由心理学家或发展行为儿科医生进行。另一个常用的工具是儿童自闭症评定量表-第二版（CARS2 [4])，它还有一个用于测试功能更高的人的版本。对于孤独症谱系障碍患儿进行检查较为困难，标准智商测试中，他们在操作项目分数优于语言项目，而且尽管大多数的项目发育迟缓，但少数项目与年龄相符。尽管如此，自闭症谱系障碍的可靠诊断在年轻时越来越可能。由经验丰富的测试者所做的智商测试可以对判断预后提供有用的指标。
除了标准化测试外，还建议进行代谢和基因测试以帮助识别可治疗或遗传的疾病，例如 遗传性代谢紊乱 和 脆性 X 综合征。
诊断参考
1.Hyman SL, Levy SE, Myers SM; COUNCIL ON CHILDREN WITH DISABILITIES, SECTION ON DEVELOPMENTAL AND BEHAVIORAL PEDIATRICS: Identification, Evaluation, and Management of Children With Autism Spectrum Disorder. Pediatrics 145(1):e20193447, 2020.doi:10.1542/peds.2019-3447
2.Chandler S, Charman T, Baird G, et al: Validation of the social communication questionnaire in a population cohort of children with autism spectrum disorders.J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 46(10):1324-1332, 2007.doi: 10.1097/chi.0b013e31812f7d8d
3.Robins DL, Casagrande K, Barton M, et al: Validation of the modified checklist for Autism in toddlers, revised with follow-up (M-CHAT-R/F).Pediatrics 133(1):37–45, 2014. doi: 10.1542/peds.2013-1813
4.McConachie H, Parr JR, Glod M, et al: Systematic review of tools to measure outcomes for young children with autism spectrum disorder.Health Technol Assess 19(41):1–506, 2015. doi: 10.3310/hta19410
孤独症的治疗
应用行为分析
言语疗法
有时进行物理及职业治疗
药物治疗
自闭症谱系障碍的治疗通常是多学科的，研究表明，最系统强化行为治疗法（例如，加强互动和有意义的交流）带来较多的益处。精神心理医生和教育工作者，通过行为分析，系统地根据不同的行为问题采取相对应的行为治疗，有助于在家中和学校里管理患儿。See also the American Academy of Pediatrics' 2020 clinical report Identification, Evaluation, and Management of Children with Autism Spectrum Disorder.
应用行为分析 (ABA) 是一种治疗方法，其中以逐步方式教授儿童特定的认知、社交或行为技能。在自闭症谱系障碍儿童的特定行为上，小的改进会得到强化，并逐步得到改善、改变或发展。这些行为包括社交技能、语言和沟通技能、阅读和学术以及学习技能，例如自我保健（例如，淋浴、梳洗）、日常生活技能、守时和工作能力。这种疗法还用于帮助儿童尽量减少可能干扰他们进步的行为（例如，攻击性）。应用行为分析疗法专为满足每个孩子的需求而定制，通常由行为分析认证的专业人员设计和监督。在美国，ABA 可作为个性化教育计划 (IEP) 的一部分通过学校提供，并且在某些州由健康保险承保。发展、个体差异、基于关系 (DIR®) 模型，也称为 Floortime，是另一种基于行为的强化方法。DIR® 利用孩子的兴趣和偏好的活动来帮助建立社交互动技能和其他技能。目前，支持 DIR/Floortime 的证据少于 ABA，但两种疗法都可能有效。
言语治疗应尽早开始使用一系列媒体，包括签名，图片交换和增强通信设备，例如基于儿童在平板电脑或其他手持设备上选择的符号产生语音的设备， 以及言语。行为和作业治疗计划和改进措施可以弥补在运动技能，运动计划方面的缺陷和感觉处理。
药物 可能有助于缓解症状。 有证据表明，非典型抗精神病药物（例如利培酮，阿立哌唑）有助于缓解行为问题，例如仪式性，自我伤害性和攻击性行为。 其他药物有时用于控制特定症状，包括用于仪式性行为的选择性羟色胺再摄取抑制剂（SSRIs），用于自身损伤和突发行为的情绪稳定剂（例如丙戊酸盐），以及用于注意力不集中的兴奋剂和其他注意缺陷/注意力不集中症 ，和多动症。
膳食干预，包括一些维生素补充剂和无麸质和酪蛋白的饮食，没有帮助足够推荐；然而，许多家庭选择使用它们，导致需要监测膳食不足和过度。 其他补充和研究的治疗方法（例如，促进沟通，螯合治疗，听觉统合训练和高压氧疗）没有显示功效。
关键点
患有自闭症谱系障碍的儿童有社交互动和沟通障碍、重复和刻板的行为模式，以及智力发展不均衡，通常伴有智力障碍。
原因通常是未知的，但似乎存在遗传组分; 疫苗不是病因。
筛查测试包括修订后的幼儿自闭症检查表（M-CHAT-R/F），以及针对年龄较大的儿童的社会交流问卷。
正式诊断测试通常由心理学家或发育行为儿科医生完成。
治疗通常是多学科的，使用强化的，基于行为的方法，鼓励互动和沟通。
药物（例如，非典型抗精神病药物）可以帮助严重的行为障碍（例如自身伤害，攻击）。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised, with Follow-Up (M-CHAT-R/F)
American Academy of Pediatrics: Identification, Evaluation, and Management of Children With Autism Spectrum Disorder (2020)
Learning Disabilities Association of America美国学习障碍协会 (LDA)：为有学习障碍的人提供教育、支持和宣传资源的组织
这些组织为自闭症患者及其照顾者提供支持、社区和教育资源：