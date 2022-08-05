尿道开口于阴茎背侧阴茎头或阴茎干，或开口于耻骨联合。女孩尿道可开口于阴蒂和阴唇之间或腹部。可以是部分性（15%）或完全性尿道背侧融合缺陷所致，最严重的尿道上裂合并膀胱外翻。尿道上裂的症状和体征有尿失禁、尿液反流和尿路感染（UTIs）。

尿道上裂治疗手段是外科手术。在部分性尿道上裂的患儿中，治疗效果好，患者可无尿失禁。 完全性尿道上裂的患儿，仅手术重建阴茎可能导致持续性尿失禁；常需作膀胱颈成形术来实现完全控制排尿的目的。