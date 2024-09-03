尿道开口于阴茎背侧阴茎头或阴茎干，或开口于耻骨联合。女孩尿道可开口于阴蒂和阴唇之间或腹部。可以是部分性（15%）或完全性尿道背侧融合缺陷所致，最严重的尿道上裂合并膀胱外翻。

尿道上裂的症状和体征有尿失禁、尿液反流和尿路感染（UTIs）。

尿道上裂治疗手段是外科手术。需要进行膀胱出口重建才能实现完全的排尿控制。