在这种综合征中，通常在女孩身上发展出一个没有明显出口阻塞的大而薄壁的光滑膀胱。膀胱输尿管反流是常见的。

人们对巨细胞感染综合征知之甚少。 该综合征可能是原发性肌硬膜缺陷的一种表现，尤其是当同时存在肠梗阻(如巨细胞-微结肠、肠蠕动不全综合征)时。

症状与尿路感染（UTI）有关。

膀胱排空时超声显示正常的上尿路，排尿性膀胱尿道造影可以显示反流和明显扩张的上尿路。

输尿管再植入术可能是有效的，尽管一些病人受益于抗菌预防，定时排尿与行为改变，间歇导尿，或二者皆有。