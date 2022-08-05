先天性膀胱畸形常单独发生，不伴有其他泌尿生殖系统畸形。可引起感染、尿潴留、尿失禁和反流。有症状的畸形需要手术治疗。
膀胱憩室
膀胱憩室是通过膀胱肌肉缺陷而形成的膀胱粘膜的疝。它倾向于尿路感染（UTIs）并可能与之共存膀胱输尿管返流。通常在评估胎儿肾积水或幼儿复发性尿路感染时发现。
诊断膀胱憩室是通过排尿膀胱尿道造影术。
可能需要手术切除憩室并重建膀胱壁。
膀胱外翻
对于膀胱外翻，存在从脐至会阴的中线闭合障碍，导致膀胱粘膜续连腹部皮肤，耻骨联合的分离和尿道上裂或双歧生殖器。膀胱开放显露在耻骨联合上方，并见尿液从开放的膀胱滴出而不通过尿道。尽管畸形严重，一般肾功能能维持良好。
膀胱几乎都可重建并回纳至盆腔，但膀胱输尿管反流难以避免，根据需要给以适当的处理。有时需行间断的额外的外科干预，以治疗膀胱扩张受限、容量过小或有括约肌功能障碍。生殖器的重建是必需的，可以在产后立即进行，也可以延迟进行。
巨大膀胱综合征
神经源性膀胱
神经性膀胱是由于神经系统疾病，包括脊髓或中枢神经系统异常，外伤，或盆腔手术（例如，骶尾部畸胎瘤或肛门闭锁）而后遗的膀胱功能障碍。
膀胱可以是松弛的，痉挛的，或二者兼有。弛缓性膀胱具有高容量，低压力，最小的收缩。 痉挛性膀胱表现为容量正常或缩小，压力高和不自主收缩。慢性的膀胱压力增加（>40cmH2O），即使没有感染和返流，也会对肾脏产生进行性损害。
表现包括反复发作 尿路感染，尿潴留和/或 失禁和潜在的肾功能不全。
潜在的神经异常通常是显而易见的。常可通过测膀胱残余尿，肾脏超声发现肾积水，血肌酐检测评价肾功能。尿动力学检查通常用于明确诊断，以及监测膀胱压力和功能。随着孩子的成长，这些研究通常按计划间隔重复进行，以评估膀胱和肾功能的恶化。
治疗的目标包括降低感染的风险，保持充足的存储膀胱压力和容积，有效膀胱排空，并实现社会可控。 神经源性膀胱的治疗包括药物（如抗胆碱能药，预防性抗生素），间歇性导尿，和/或手术干预（例如，膀胱扩大术，阑尾尿流改道术，肉毒杆菌毒素注射，神经刺激）。神经性膀胱的患儿也经常有便秘及大便失禁，也需要正确的治疗神经源性肠道。