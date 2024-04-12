由21-羟化酶缺乏引起的先天性肾上腺增生

类固醇激素替代疗法

盐皮质激素替代（失盐型）

可能的重建手术

婴儿肾上腺危象可能导致低血压和休克，并伴有低钠血症和高钾血症。根据年龄，它可能表现为嗜睡、疲劳、呕吐、精神错乱，甚至昏迷。需要静脉输液紧急治疗。如果怀疑失盐型的可能，应该通过静脉持续给予氢化可的松（100mg/m2/d），以防止肾上腺危象；该剂量在几周内减少到更加生理的替代剂量。

经典 21-羟化酶缺乏症的维持性治疗是用皮质类固醇替代缺乏的类固醇（通常是口服氢化可的松片剂，每天 3 次）。对于婴儿和年幼的儿童，将片剂压碎或分裂并与液体混合。低剂量氢化可的松颗粒（喷剂）现在可用于治疗先天性肾上腺增生症婴儿，并可能提高给药的准确性。

氢化可的松在成长中的儿童中是首选，因为它比其他皮质类固醇制剂的效力低，并且对生长的抑制作用较小。青春期后的青少年和成年人可以口服泼尼松每天 1 至 2 次，或口服泼尼松龙每天 1 至 2 次，或服用地塞米松每天 1 至 2 次。

对每3个月的婴儿和每3至4个月龄> 12个月的儿童监测对治疗的反应。糖皮质激素治疗过度则导致Cushing综合征，引起肥胖、生长偏离和骨骼发育障碍。治疗不足导致无法抑制ACTH伴随高雄激素原，导致儿童的男性化和超常生长速度，并且最终导致生长早期终止和身材矮小。监测包括每年测量血清17-羟孕酮，雄烯二酮和睾酮水平，以及评估生长速度和骨骼成熟。

对于失盐形式，除皮质类固醇外，维持治疗还包括盐皮质激素替代物，以恢复钠和钾稳态。如果发生盐分流失，则口服氟氢可的松。婴儿通常需要补充口服盐约1年。治疗期间密切监测至关重要，特别是在生命的前两年，此时盐和高剂量的 氟氢可的松 需要（1）。

患病时皮质类固醇的剂量应增加（通常是两倍或三倍），以预防肾上腺危象。盐皮质激素替代方案不做调整。当口服治疗不可靠（例如严重呕吐或威胁生命的情况）时，单次肌肉注射氢化可的松 可以被给出。当注射时，通常需要在急诊室对儿童进行评估，以确定他们是否需要静脉输液，额外的皮质类固醇或两者。

受影响的女性婴儿可能需要通过减少阴道成形术和阴道开口的构造进行外科重建。通常，成年期需要进一步手术。如果对性心理问题给予适当的照顾和关注，可以恢复正常的性功能和生育能力。

关于产前治疗，给予母亲糖皮质激素（地塞米松）抑制胎儿脑垂体分泌ACTH，这样可以阻止或减少受累女婴的男性化。试验性治疗应在孕前几周进行。

非经典21-羟化酶缺乏症的治疗取决于症状。如果无症状，是不需要治疗的。如果有症状，皮质类固醇治疗类似于经典的21-羟化酶缺乏症，但较低的剂量通常是有效的。不需要盐皮质激素替代