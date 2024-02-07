Cushing综合征

在一些中心，测试开始于 24 小时测量尿游离皮质醇，该值升高 > 120 微克/24 小时 (>331 nmol/24 小时）在几乎所有库欣综合征患者中。 但是，许多UFC增高介于100和150mcg/24h（276和414nmol/24h）之间的患者只是有肥胖、抑郁、或多囊卵巢，而非Cushing综合征。正常范围可能因化验而异。

如患者的尿游离皮质醇非常高（超过正常上限4倍）可确定诊断。2～3次测定正常，则可排除该诊断。如为轻度增高则需要进一步检查，若临床怀疑时，即使检查结果正常亦需要进一步检查。

也应该做基线早晨（例如，上午9时）的血清皮质醇的测定。