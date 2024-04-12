性早熟是在性成熟的平均年龄之前开始。诊断根据人群标准、左手及腕X线片评估骨龄和判断骨骼的加速生长，测量血清促性腺激素、性激素、肾上腺激素水平。根据不同病因进行治疗。
女孩第一个性发育的里程碑是乳房开始增大，接着是阴毛初现，随即腋毛出现和月经初潮，传统上发生在青春期乳房开始发育后的2至3年。
青春期－女性性征发育时期
长条表示正常范围。
男孩第一个性发育的里程碑是睾丸开始增大，接着是阴茎增大，阴毛腋毛出现。
青春期--男性性征发育时期
直条图指示正常范围。目前无体质改变的平均值。
阴毛腋毛出现也称为肾上腺皮质功能初现。肾上腺皮质可发生在性腺发育之前约10％的儿童（早产儿）。虽然性腺功能初见和肾上腺功能初现可以具有重叠的迹象，它们被独立地调节。
传统上，性早熟的定义是女孩在8岁之前，男孩在9岁之前。然而，目前的定义取决于青春期开始的可靠人群标准（即青春期转折点发生的时间）；由于美国开始较早，尤其是女性，这些传统标准正在重新评估。乳房发育越来越多地发生在年轻时。这一趋势反映了肥胖流行，体重指数较高（>85百分位）与年龄较早有关。
种族和民族差异也可能起到一定作用，例如，黑人女孩出现早期乳房变化的比例（7 岁时为 23.4%，8 岁时为 42.9%）高于白人女孩（7 岁时为 10.4%，8 岁时为 18.3%）和西班牙裔女孩（7 岁时为 14.9%，8 岁时为 30.9%）（1）。正常青春期的性成熟限度为，白人女孩7岁、黑人女孩6岁，但这仍然存在争议。早期乳房发育的平均年龄：白人女孩9.5~10岁、黑人女孩8.5~9岁（范围8～13岁）。黑人女孩阴毛生长的平均年龄为9.5岁，白人女孩为10.5岁。 然而，月经初潮的年龄没有急剧下降，在过去30年中平均下降了3个月（黑人女孩的平均年龄为11.5岁，白人女孩的平均年龄为12.5岁）。这些研究结果意味着，如果儿童健康，并且预计达到完全的成年身高潜力，评估性成熟异常的规则应相对灵活掌握。
参考文献
1.Biro FM, Galvez MP, Greenspan LC, et al.Pubertal assessment method and baseline characteristics in a mixed longitudinal study of girls. Pediatrics.2010;126(3):e583-e590.doi:10.1542/peds.2009-3079
性早熟的分类
性早熟分为两种类型：
促性腺激素释放激素（GnRH）依赖型（中枢型性早熟）
非GnRH依赖型（外周性激素效应）
GnRH依赖性早熟青春期总体上更常见，女孩5至10倍更频繁。GnRH依赖型下丘脑垂体轴激活，引起性腺的长大和成熟、第二性征发育、精子或卵子发生。
非GnRH依赖型性早熟较少见。继发性性特征是由高水平的雌激素或雄激素引起的，未经下丘脑 - 垂体轴的激活。
性青春期也可以根据是否发生性腺或肾上腺来分类。在女孩中，性腺包括乳房发育，体质变化，子宫生长，以及最终月经初潮。男孩包括：睾丸增大、阴茎增大。肾上腺皮质功能初现包括阴毛、腋毛、体毛出现，成人体味，面部皮肤油脂过多或出现痤疮。
不完全或不稳定的青春期发育是常见的，最常见的是孤立的早产儿或肾上腺。具有早产的女孩通常在生命的前2年显示乳房发育，但这种变化不伴有青春期激素水平，月经初期，x射线的晚期骨龄，雄激素效应或生长加速。孤立的早产儿肾盂也与进行性青春期发育无关。
过早出现性早熟的儿童可能会有肾上腺雄激素分泌的迹象（如阴毛、痤疮、体味），这些迹象进展缓慢，通常不会加速线性生长。过早的肾上腺可能与青春期多囊卵巢综合征的晚期发展相关。
性早熟的病因
促性腺激素释放激素依赖型性早熟
大多数女孩患儿一般找不到特殊的原因。在没有中枢神经系统疾病的特定症状或体征的情况下，颅内异常的可能性取决于青春期开始的年龄（女孩<6岁）和性别（在男孩中更常见）。
总体而言，受影响的男孩比女孩更有可能出现可识别的颅骨病变（一项对 205 名儿童的研究表明，男孩患颅骨病变的可能性为 13% 比女孩患颅骨病变的可能性为 2%）（1）。这种病变包括颅内肿瘤，尤其是下丘脑或松果体区域，包括错构瘤、神经胶质瘤、生殖细胞瘤和腺瘤。
神经纤维瘤和其他一些少见中枢神经系统疾病也可能与性早熟有关。
中枢性性早熟也可以源于医源性原因（例如，手术，放射或癌症化疗）。
GnRH 依赖性性早熟的家族史是另一个危险因素。迄今为止，已经在几个基因中发现了突变，但测试仍处于起步阶段。
促性腺激素释放激素不依赖型性早熟
促性腺激素释放激素不依赖型性早熟的病因取决于主要的性激素效应（雌激素或雄激素），并且物理变化通常与正常青春期发育明显不一致。
雌激素作用最常见的是卵泡卵巢囊肿；其他原因包括颗粒细胞瘤细胞瘤和McCune-Albright综合征（滤泡性囊肿三分体，多发性纤维性发育不良和咖啡斑点）。
肾上腺酶缺陷，特别是先天性肾上腺增生，是任何性别的儿童中最常见的雄激素过量的病理形式。
男性促性腺激素释放激素不依赖型性早熟的额外原因包括：家族性非绒毛膜促性腺激素依赖性性早熟（活化的LH受体基因突变）、分泌睾酮的睾丸肿瘤、某些肿瘤(由于睾丸中LH受体的激活)导致的罕见异位beta-人绒毛膜促性腺激素(beta-HcG)产生、有时也为McCune-Albright综合征。
病因参考文献
1.Hansen AB, Renault CH, Wøjdemann D, et al: Neuroimaging in 205 consecutive Children Diagnosed with Central Precocious Puberty in Denmark. Pediatr Res 93(1):125-130, 2023.doi: 10.1038/s41390-022-02047-2
性早熟的症状和体征
身体变化通常是那个性别的儿童的正常青春期的变化，除了发病年龄。
在女孩中，乳房发育，阴毛和腋毛，或同时出现。 女孩可能会月经来潮。
男孩：出现胡须、腋毛、阴毛、阴茎增大，伴有或不伴有睾丸增大。
无论是男性还是女性，都会出现体味、痤疮和行为变化。
在两种性别青春期生长突增（女性中早期青春期，男性中晚期青春期），骨的过早闭合导致短成人身材。性早熟时睾丸或卵巢增大，但在孤立性肾上腺功能初现时睾丸或卵巢不增大。
性早熟的诊断
X射线测量骨龄
血清激素测量
可能性的盆腔超声检查和脑MRI。
性早熟的诊断是基于临床的。行左手及腕的X线摄片，评估骨龄并判断骨骼的加速生长。除非病史和检查显示异常，否则不需要对青春期发育里程碑在人口标准1年内的儿童进行进一步评估。患有孤立性过早肾上腺素沉积症的男孩和女孩以及患有过早肾上腺素沉积症的女孩也不需要进一步的评估，只要x线片证实骨骼发育没有加速。
当需要进一步评估时，应根据现有特征选择血液检查。对于主要有雄激素影响的患者，最有用的初始检测包括检测总睾酮、硫酸脱氢表雄酮、17-羟基孕酮和黄体生成素（LH）；所有这些都应使用专为儿科患者设计的高灵敏度测定法进行测量，最好在早晨进行。测量早晨的 LH 水平是诊断 GnRH 依赖性性早熟的最佳初始生化检测，其值 > 0.2 至 0.3 mIU/L（> 0.2 至 0.3 单位/L）被认为是青春期（1)，具体取决于检测方法。对于只有雌激素作用的患者，对女孩最有用的筛查包括超敏感的LH和雌二醇，对男孩则包括LH、β-人绒毛膜促性腺激素和雌二醇。促卵泡激素 (FSH) 水平在区分 GnRH 依赖性性早熟儿童和非进行性变异儿童方面的作用有限。
如果任何类固醇水平升高，骨盆和肾上腺超声可能是有用的。可以进行脑部 MRI 检查以排除 6 岁以下女性、患有 GnRH 依赖性性早熟的男性或任何患有 GnRH 依赖性性早熟并有中枢症状（例如头痛、视力变化）的儿童的颅内异常。
当初始测试在临床进展性青春期的背景下没有结论时，GnRH刺激试验可用于证实GnRH依赖性性早熟。以前，使用促性腺激素释放激素激动剂性腺激素的1小时刺激试验，但是因为戈那瑞林不再可用，所以使用其它GnRH激动剂例如亮丙瑞林。可以进行 GnRH 刺激测试，因为 GnRH 激动剂对促性腺激素具有初步刺激作用。皮下注射醋酸亮丙瑞林，在0、1和2小时时测量LH、FSH、睾酮（仅限男孩）和雌二醇（仅限女孩）。24 小时后亮丙瑞林， 雌二醇 可以进行测量以提高测试的灵敏度（如果 > 50 pg/mL [> 184 pmol/L] 则被视为青春期）（2）。
促性腺激素释放激素依赖型性早熟，促性腺激素反应为青春期, 刺激LH水平> 5.00 mIU/L (> 5 units/L) 以响应亮丙瑞林(1)。在促性腺激素释放激素不依赖型早熟青春期，促性腺激素对亮丙瑞林的反应是在青春期前。
对于 GnRH 依赖性性早熟的家族性病例，可以考虑进行基因检测，但这仍然存在争议。
诊断参考
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性早熟的治疗
对于 GnRH 依赖性性早熟，可使用 GnRH 激动剂治疗
对于 GnRH 不依赖的性早熟，雄激素或 雌激素 拮抗疗法
很少切除肿瘤
若青春发育标志较人群标准提前在一年以内，需要反复评估和体检。仅有单纯肾上腺功能初现或乳房发育，不建议用药，但需常规复查以确定性早熟的发展。
促性腺激素释放激素依赖型性早熟
对于 GnRH 依赖性性早熟，GnRH 激动剂可以抑制垂体 LH 和 FSH 的分泌。使用 GnRH 激动剂治疗的决定取决于患者的年龄、青春期进展速度、身高速度和骨龄 X 射线上骨骼成熟的速度。GnRH 激动剂可用于保持成人身高，对于青春期变化进展较快的年幼儿童（女孩 < 7 岁和男孩 < 9 岁）受益更多，并可能缓解心理社会压力（数据更限于支持这种干预的潜在影响）。停止治疗的决定应该个体化，并且应该在同龄人同时进入青春期的年龄左右。
治疗方案包括醋酸亮丙瑞林注射剂（皮下或肌肉注射）、曲普瑞林注射剂（肌肉注射）或组胺瑞林植入剂（每年更换一次）。必须每 3 到 6 个月监测对治疗的反应，并相应地调整药物剂量，通常直到女孩 11 岁和男孩 12 岁 (1, 2)。
在患McCune-Albright综合征的女孩中，芳香化酶抑制剂，如来曲唑和阿那曲唑，已被成功用于降低雌二醇水平。
促性腺激素释放激素不依赖型性早熟
治疗参考文献
1.Krishna KB, Fuqua JS, Rogol AD, et al: Use of gonadotropin-releasing hormone analogs in children: Update by an international consortium.Horm Res Paediatr 91(6):357–372, 2019. doi: 10.1159/000501336
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关键点
性早熟是在性成熟的平均年龄（根据人口标准）之前开始。
最常见的是，继发性特征由于下丘脑 - 垂体轴被激活（GnRH依赖性早熟青春期）而过早发展; 经常原因是特发性，但有些儿童有CNS肿瘤。
较不常见的是，原因是由先天性肾上腺增生或各种性腺肿瘤引起的雌激素或雄激素（促性腺激素释放激素非依赖型性早熟）的高循环水平。
通过骨龄x光片以及检测LH、FSH、睾酮 （男孩），和 雌二醇 进行诊断（女孩）。
用GnRH激动剂亮丙瑞林或曲普瑞林治疗促性腺激素释放激素依赖性早熟青春期。
根据原因治疗促性腺激素释放激素非依赖性早熟性青春期，包括给予雄激素或 雌激素 拮抗剂和去除肿瘤。