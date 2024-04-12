性早熟是在性成熟的平均年龄之前开始。诊断根据人群标准、左手及腕X线片评估骨龄和判断骨骼的加速生长，测量血清促性腺激素、性激素、肾上腺激素水平。根据不同病因进行治疗。

女孩第一个性发育的里程碑是乳房开始增大，接着是阴毛初现，随即腋毛出现和月经初潮，传统上发生在青春期乳房开始发育后的2至3年。

青春期－女性性征发育时期

男孩第一个性发育的里程碑是睾丸开始增大，接着是阴茎增大，阴毛腋毛出现。

青春期--男性性征发育时期

阴毛腋毛出现也称为肾上腺皮质功能初现。肾上腺皮质可发生在性腺发育之前约10％的儿童（早产儿）。虽然性腺功能初见和肾上腺功能初现可以具有重叠的迹象，它们被独立地调节。

传统上，性早熟的定义是女孩在8岁之前，男孩在9岁之前。然而，目前的定义取决于青春期开始的可靠人群标准（即青春期转折点发生的时间）；由于美国开始较早，尤其是女性，这些传统标准正在重新评估。乳房发育越来越多地发生在年轻时。这一趋势反映了肥胖流行，体重指数较高（>85百分位）与年龄较早有关。

种族和民族差异也可能起到一定作用，例如，黑人女孩出现早期乳房变化的比例（7 岁时为 23.4%，8 岁时为 42.9%）高于白人女孩（7 岁时为 10.4%，8 岁时为 18.3%）和西班牙裔女孩（7 岁时为 14.9%，8 岁时为 30.9%）（1）。正常青春期的性成熟限度为，白人女孩7岁、黑人女孩6岁，但这仍然存在争议。早期乳房发育的平均年龄：白人女孩9.5~10岁、黑人女孩8.5~9岁（范围8～13岁）。黑人女孩阴毛生长的平均年龄为9.5岁，白人女孩为10.5岁。 然而，月经初潮的年龄没有急剧下降，在过去30年中平均下降了3个月（黑人女孩的平均年龄为11.5岁，白人女孩的平均年龄为12.5岁）。这些研究结果意味着，如果儿童健康，并且预计达到完全的成年身高潜力，评估性成熟异常的规则应相对灵活掌握。

参考文献 1.Biro FM, Galvez MP, Greenspan LC, et al.Pubertal assessment method and baseline characteristics in a mixed longitudinal study of girls. Pediatrics.2010;126(3):e583-e590.doi:10.1542/peds.2009-3079

性早熟的分类 性早熟分为两种类型： 促性腺激素释放激素（GnRH）依赖型（中枢型性早熟）

非GnRH依赖型（外周性激素效应） GnRH依赖性早熟青春期总体上更常见，女孩5至10倍更频繁。GnRH依赖型下丘脑垂体轴激活，引起性腺的长大和成熟、第二性征发育、精子或卵子发生。 非GnRH依赖型性早熟较少见。继发性性特征是由高水平的雌激素或雄激素引起的，未经下丘脑 - 垂体轴的激活。 性青春期也可以根据是否发生性腺或肾上腺来分类。在女孩中，性腺包括乳房发育，体质变化，子宫生长，以及最终月经初潮。男孩包括：睾丸增大、阴茎增大。肾上腺皮质功能初现包括阴毛、腋毛、体毛出现，成人体味，面部皮肤油脂过多或出现痤疮。 不完全或不稳定的青春期发育是常见的，最常见的是孤立的早产儿或肾上腺。具有早产的女孩通常在生命的前2年显示乳房发育，但这种变化不伴有青春期激素水平，月经初期，x射线的晚期骨龄，雄激素效应或生长加速。孤立的早产儿肾盂也与进行性青春期发育无关。 过早出现性早熟的儿童可能会有肾上腺雄激素分泌的迹象（如阴毛、痤疮、体味），这些迹象进展缓慢，通常不会加速线性生长。过早的肾上腺可能与青春期多囊卵巢综合征的晚期发展相关。

性早熟的症状和体征 身体变化通常是那个性别的儿童的正常青春期的变化，除了发病年龄。 在女孩中，乳房发育，阴毛和腋毛，或同时出现。 女孩可能会月经来潮。 男孩：出现胡须、腋毛、阴毛、阴茎增大，伴有或不伴有睾丸增大。 无论是男性还是女性，都会出现体味、痤疮和行为变化。 在两种性别青春期生长突增（女性中早期青春期，男性中晚期青春期），骨的过早闭合导致短成人身材。性早熟时睾丸或卵巢增大，但在孤立性肾上腺功能初现时睾丸或卵巢不增大。

性早熟的诊断 X射线测量骨龄

血清激素测量

可能性的盆腔超声检查和脑MRI。 性早熟的诊断是基于临床的。行左手及腕的X线摄片，评估骨龄并判断骨骼的加速生长。除非病史和检查显示异常，否则不需要对青春期发育里程碑在人口标准1年内的儿童进行进一步评估。患有孤立性过早肾上腺素沉积症的男孩和女孩以及患有过早肾上腺素沉积症的女孩也不需要进一步的评估，只要x线片证实骨骼发育没有加速。 当需要进一步评估时，应根据现有特征选择血液检查。对于主要有雄激素影响的患者，最有用的初始检测包括检测总睾酮、硫酸脱氢表雄酮、17-羟基孕酮和黄体生成素（LH）；所有这些都应使用专为儿科患者设计的高灵敏度测定法进行测量，最好在早晨进行。测量早晨的 LH 水平是诊断 GnRH 依赖性性早熟的最佳初始生化检测，其值 > 0.2 至 0.3 mIU/L（> 0.2 至 0.3 单位/L）被认为是青春期（1)，具体取决于检测方法。对于只有雌激素作用的患者，对女孩最有用的筛查包括超敏感的LH和雌二醇，对男孩则包括LH、β-人绒毛膜促性腺激素和雌二醇。促卵泡激素 (FSH) 水平在区分 GnRH 依赖性性早熟儿童和非进行性变异儿童方面的作用有限。 如果任何类固醇水平升高，骨盆和肾上腺超声可能是有用的。可以进行脑部 MRI 检查以排除 6 岁以下女性、患有 GnRH 依赖性性早熟的男性或任何患有 GnRH 依赖性性早熟并有中枢症状（例如头痛、视力变化）的儿童的颅内异常。 当初始测试在临床进展性青春期的背景下没有结论时，GnRH刺激试验可用于证实GnRH依赖性性早熟。以前，使用促性腺激素释放激素激动剂性腺激素的1小时刺激试验，但是因为戈那瑞林不再可用，所以使用其它GnRH激动剂例如亮丙瑞林。可以进行 GnRH 刺激测试，因为 GnRH 激动剂对促性腺激素具有初步刺激作用。皮下注射醋酸亮丙瑞林，在0、1和2小时时测量LH、FSH、睾酮（仅限男孩）和雌二醇（仅限女孩）。24 小时后亮丙瑞林， 雌二醇 可以进行测量以提高测试的灵敏度（如果 > 50 pg/mL [> 184 pmol/L] 则被视为青春期）（2）。 促性腺激素释放激素依赖型性早熟，促性腺激素反应为青春期, 刺激LH水平> 5.00 mIU/L (> 5 units/L) 以响应亮丙瑞林(1)。在促性腺激素释放激素不依赖型早熟青春期，促性腺激素对亮丙瑞林的反应是在青春期前。 对于 GnRH 依赖性性早熟的家族性病例，可以考虑进行基因检测，但这仍然存在争议。 诊断参考 1.Bangalore Krishna K, Fuqua JS, et al: Use of Gonadotropin-Releasing Hormone Analogs in Children: Update by an International Consortium. Horm Res Paediatr 91(6):357-372, 2019.doi: 10.1159/000501336 2.Sathasivam A, Garibaldi L, Shapiro S, et al: Leuprolide stimulation testing for the evaluation of early female sexual maturation. Clin Endocrinol (Oxf) 73(3):375-381, 2010.doi: 10.1111/j.1365-2265.2010.03796.x