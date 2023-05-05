胶质瘤是起源于脑实质的原发性肿瘤。症状多种多样且因部位而异，表现为局灶性神经功能缺损、脑病或癫痫发作。诊断主要基于 MRI，包括标准 T1 和 T2 加权成像，最好采用钆增强，然后进行分子分析活检。治疗包括手术切除、放射治疗，对于某些肿瘤可以给予化疗。切除很少治愈。

神经胶质瘤包括

星形细胞瘤

少突胶质细胞瘤

多形性胶质母细胞瘤

室管膜瘤

多数胶质瘤广泛而不规则地侵入脑组织。

星形细胞瘤 是最常见的胶质瘤 (参见 儿童星形细胞瘤)。根据世界卫生组织（WHO）的分类，对它们进行了组织学分类，在某些情况下，根据特定遗传标记的存在进行分类（1)。

按照恶性程度升序排列，星形细胞瘤被分为

毛细胞、其他低级别或间变性星形细胞瘤倾向于在年轻患者中发展。 特别是间变性星形细胞瘤，后来可以演变成胶质母细胞瘤（称为继发性胶质母细胞瘤）。胶质母细胞瘤也可以从头发展（称为原发性胶质母细胞瘤），通常发生在中年或老年人身上。胶质母细胞瘤含有染色体异质细胞。原发性和继发性胶质母细胞瘤具有明显的遗传特性，且可随肿瘤的进展而改变。 继发性胶质母细胞瘤通常在 IDH1 或者 IDH2 基因。

星形细胞瘤很少包含星形细胞瘤和少突胶质细胞瘤细胞。这些肿瘤过去被称为少突星形细胞瘤；然而，该术语不再用于指单一肿瘤类型，而是指混合肿瘤。

少突胶质细胞瘤 （WHO II 级）是生长最慢的胶质瘤之一。它们在前脑中最常见，尤其是额叶。少突胶质细胞瘤的典型特征是1号染色体上p臂缺失和19号染色体上q臂缺失（1p/19q共丢失）。这些缺失可以诊断少突胶质细胞肿瘤，预示更长的存活时间和对于放疗于化疗的良好反应。与星形细胞瘤一样，少突胶质细胞瘤也可发展为更具侵袭性的形式，如间变性少突胶质细胞瘤(WHO III级)，应根据情况进行相应处理。

星形细胞瘤和少突胶质细胞瘤 可能表达的突变 IDH1 或者 IDH2 导致 2-羟基戊二酸异常产生的基因；这种代谢物可以改变正常神经和神经胶质祖细胞的 DNA 甲基化，导致它们产生肿瘤性神经胶质瘤细胞。携带 IDH1/2 突变的患者往往比携带 IDH1/2 突变的患者有更好的预后 IDH1/2 野生型肿瘤，部分原因是患者对烷化化疗如替莫唑胺有更好的反应。少突胶质细胞瘤倾向于具有 1p/19q 编码缺失和 IDH1/2 突变。星形细胞瘤通常具有 IDH1/2 突变但不是 1p/19q 编码缺失；相反，它们更典型地表达突变或丢失 ATRX pTP53 基因和突变（2）。

弥漫性中线神经胶质瘤 是主要影响儿童的高级别（世卫组织III至IV级）星形细胞瘤。这些肿瘤包括弥漫性固有性桥脑神经胶质瘤，这是一种侵袭性的且通常是致死性的肿瘤，其头端向上延伸至下丘脑和丘脑侵入脑干，向下浸润髓质和脊髓。弥漫性中线胶质瘤通常表达H3K27M基因突变。

患有1型神经纤维瘤病的儿童患这些肿瘤的风险增加。

室管膜瘤 主要发生在儿童和年轻人身上；它们在青春期后并不常见 (参见 儿童室管膜瘤)。它们可分为

I级：亚室管膜瘤

II级：室管膜瘤

III级：间变性室管膜瘤

IV级：室管膜母细胞瘤（罕见，主要发生于婴儿）

所有室管膜瘤通常发生于脑室壁，因此也可能发生在大脑，脑干或脊髓。因此，它们根据位置分类：幕上、后颅窝或脊髓。这些类别中的每一个都包括 3 个分子和组织学定义的子集，导致 9 种表型和分子不同的室管膜瘤，其治疗和预后彼此显著不同。尤其是第四脑室的室管膜瘤可表现为阻塞性脑积水，因此可能比其他室管膜瘤更早出现（3）。

神经胶质瘤的影像学表现 少突胶质瘤,低级 此 T2-FLAIR（液体衰减反转恢复）MRI 扫描显示白色信号，这可能表明存在肿块或水肿。 左额叶信号界限清晰，提示肿块。使用造影剂并不能增强其对比度。它是低级别（II级）少突胶质细胞瘤。 Image courtesy of William R.Shapiro, MD. 间变性星形胶质细胞瘤 T2-FLAIR MRI 扫描显示后颞叶有白色信号。对比之下，信号没有增强。它是间变性（III级）星形细胞瘤。 Image courtesy of William R.Shapiro, MD. 胶质母细胞瘤 T2-FLAIR MRI 扫描（顶部）显示胶质母细胞瘤周围有一个大的双侧白色（高密度）信号，这是最高级别和最恶性的星形细胞瘤。 这种特殊的胶质母细胞瘤被称为蝴蝶胶质瘤，因为肿瘤周围的白色信号形成了蝴蝶的翅膀；它是由脑水肿引起的。在T1加权扫描（下图），造影剂勾勒出肿瘤的边缘（环形强化）。水肿表现为 T1 上的暗区（低密度）。 ... 阅读更多 Images courtesy of William R.Shapiro, MD. 少突胶质瘤,低级 此 T2-FLAIR（液体衰减反转恢复）MRI 扫描显示白色信号，这可能表明存在肿块或水肿。 左额叶信号界限清晰，提示肿块。使用造影剂并不能增强其对比度。它是低级别（II级）少突胶质细胞瘤。 Image courtesy of William R.Shapiro, MD. 间变性星形胶质细胞瘤 T2-FLAIR MRI 扫描显示后颞叶有白色信号。对比之下，信号没有增强。它是间变性（III级）星形细胞瘤。 Image courtesy of William R.Shapiro, MD. 胶质母细胞瘤 T2-FLAIR MRI 扫描（顶部）显示胶质母细胞瘤周围有一个大的双侧白色（高密度）信号，这是最高级别和最恶性的星形细胞瘤。 这种特殊的胶质母细胞瘤被称为蝴蝶胶质瘤，因为肿瘤周围的白色信号形成了蝴蝶的翅膀；它是由脑水肿引起的。在T1加权扫描（下图），造影剂勾勒出肿瘤的边缘（环形强化）。水肿表现为 T1 上的暗区（低密度）。 ... 阅读更多 Images courtesy of William R.Shapiro, MD.

神经胶质瘤的诊断 T1 和 T2 加权 MRI

活检 胶质瘤的诊断主要基于 MRI，包括标准的 T1 和 T2 加权成像，最好是钆增强，然后是组织病理学和分子分析的活检。 组织病理学包括细胞形态学的经典病理分析、免疫组织化学染色（例如，对于 IDH1/2 突变）和原位杂交（例如，对于 EGFR 突变）。 可以进行特定的致癌基因组、靶向或全外显子组测序、RNA 测序和/或甲基鸟嘌呤-DNA 甲基转移酶 (MGMT) 甲基化分析。MGMT 基因启动子的甲基化是多形性胶质母细胞瘤患者的预后因素；它预测了替莫唑胺术后的良好反应和生存率的提高（1)。 诊断参考文献 1.Stupp R, Taillibert S, Kanner A, et al: Effect of tumor-treating fields plus maintenance temozolomide vs maintenance temozolomide alone on survival in patients with glioblastoma: A randomized clinical trial.JAMA 318 (23):2306–2316, 2017.doi: 10.1001/jama.2017.18718