看法 进行患者培训
原发性婴幼儿型青光眼是一种前房虹膜滤过角发育缺陷的罕见病症，会阻碍房水正常排出眼外。阻塞形成眼内压升高，如果不治疗能损害视神经。诊断以临床表现为基础，并通过测量眼压、眼球和角膜来确认。治疗方法是外科手术。如果不及时治疗婴幼儿型青光眼，会导致完全失明。
（参见 青光眼概述 在成人中。）
原发性婴幼儿型青光眼好发于婴幼儿，可能是单侧性的，也可能是双侧性的。眼内压超过正常范围（10～22mmHg）。
青光眼与其他眼部疾病相关，例如虹膜缺失，Lowe综合征或Sturge-Weber综合征，这些病例称为继发性青光眼。 眼睛增大，角膜直径增大（正常小于12mm），厚度变薄，有时合并角膜混浊。
房水的生成和引流
房水在虹膜后面的睫状体（后房）中产生，进入眼球前部（前房），然后通过引流管或巩膜通道流出（黑色箭头）。
在原发性婴幼儿型青光眼或儿童早期青光眼患者中，患眼会变大，因为眼压升高导致巩膜和角膜的胶原蛋白被拉伸。成人青光眼则不存在眼睛的增大。大直径（>12mm）的角膜变薄，有时模糊。婴儿可能会出现流泪和畏光的表现。
原发性婴幼儿型青光眼的诊断
临床检查
眼压测量值及眼球和角膜的其他测量值
当出现眼睑痉挛（过度眨眼）、畏光（光敏感）和溢泪（流泪）三联征时，可怀疑诊断。
眼科医生通常可以在办公室或诊所测量眼压；但要测量角膜厚度、眼球轴长、前房角和屈光不正等的数值，必须在手术室进行麻醉检查。这些检测有助于进一步确认诊断。
原发性婴幼儿型青光眼的治疗
手术治疗
治疗主要是早期手术治疗（前房角切开术、小梁切开术和小梁切除术）。
如果不治疗，则角膜混浊进展，视神经损伤（临床上有证据证实视神经乳头凹陷），可导致失明。