原发性婴幼儿型青光眼是一种前房虹膜滤过角发育缺陷的罕见病症，会阻碍房水正常排出眼外。阻塞形成眼内压升高，如果不治疗能损害视神经。诊断以临床表现为基础，并通过测量眼压、眼球和角膜来确认。治疗方法是外科手术。如果不及时治疗婴幼儿型青光眼，会导致完全失明。

（参见 青光眼概述 在成人中。）

原发性婴幼儿型青光眼好发于婴幼儿，可能是单侧性的，也可能是双侧性的。眼内压超过正常范围（10～22mmHg）。

青光眼与其他眼部疾病相关，例如虹膜缺失，Lowe综合征或Sturge-Weber综合征，这些病例称为继发性青光眼。 眼睛增大，角膜直径增大（正常小于12mm），厚度变薄，有时合并角膜混浊。

房水的生成和引流

在原发性婴幼儿型青光眼或儿童早期青光眼患者中，患眼会变大，因为眼压升高导致巩膜和角膜的胶原蛋白被拉伸。成人青光眼则不存在眼睛的增大。大直径（>12mm）的角膜变薄，有时模糊。婴儿可能会出现流泪和畏光的表现。

原发性婴幼儿型青光眼的诊断 临床检查

眼压测量值及眼球和角膜的其他测量值 当出现眼睑痉挛（过度眨眼）、畏光（光敏感）和溢泪（流泪）三联征时，可怀疑诊断。 眼科医生通常可以在办公室或诊所测量眼压；但要测量角膜厚度、眼球轴长、前房角和屈光不正等的数值，必须在手术室进行麻醉检查。这些检测有助于进一步确认诊断。