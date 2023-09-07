肥厚性幽门狭窄的准确病因尚不明确，可能与遗传有关，在同胞和后代中发生比例高，尤其是同卵双胎。母亲孕期吸烟也增加患病风险。目前所提出的致病机制包括神经性的一氧化氮合成缺乏，以及肌肉层的神经支配异常和高胃泌素血症。

在生后数周内，暴露于某些大环内酯类抗生素（例如，红霉素）的婴儿，其危险度明显升高。

一些研究指出，与母乳喂养的婴儿相比，奶瓶喂养的婴儿风险增加，但尚不清楚这种风险是否与喂养方法或喂养类型的改变有关 (1, 2)。