动脉血气（ABG）及血电解质检测

病因诊断（通常根据临床）

有时需测量尿中的Cl−和K+浓度

有关代谢性碱中毒和呼吸代偿的认识在酸碱失衡的诊断中讨论，需要ABG和血电解质分析（包括血钙和血镁）。

一般的病因常可通过病史和体格检查确定。如果病史不是很明确，肾功能也正常，可以检测尿液中Cl−和K+的浓度(4期或5期慢性肾病无诊断价值)。

若尿Cl<20mEq/L(< 20 mmol/L) 表明肾脏对Cl − 的重吸收很强，因而为氯反应性代谢性碱中毒（见表代谢性碱中毒发热病因）。

尿Cl>20mEq/L (> 20 mmol/L)则为氯耐受性代谢性碱中毒。

尿钾含量和高血压的有无可以帮助鉴别氯耐受性碱中毒。

高血压患者的检测通常包括血浆肾素活性、醛固酮和皮质醇水平（见Cushing综合征的诊断和原发性醛固酮增多症的诊断）。