早期先天性梅毒的诊断常基于孕母血清学检查，此乃孕早期、妊娠7～9个月和分娩期的常规检查。 具有梅毒血清学证据的母亲的新生儿应该进行全麻检查，暗视野显微镜检查或任何皮肤或粘膜损伤的免疫荧光染色、定量的血清密螺旋体检测（如快速血浆反应素试验[RPR]、梅毒螺旋体血清试验[VDRL]。一般不用脐带血作血清学测定，其结果不具有敏感性和特异性。如果可行，胎盘和脐带血应该通过暗视野显微镜检查和荧光抗体技术测定。

具有疾病临床体征或暗示性血清学测试结果的婴儿和幼儿也应该进行腰椎穿刺，并进行CSF分析细胞计数，VDRL和蛋白质；全细胞计数与血小板计数；肝功能检查；长骨x射线；临床指示的其他测试（眼科评估，胸部X射线，神经成像和听觉脑干反应）。

梅毒可对长骨x射线造成许多不同的异常，包括

骨膜反应

弥漫性或局限性骨炎

干骺端炎

骨炎有时被称为“轴的弥漫性蛀虫变化”。 干骺端炎通常表现为透明或密集的带，可以交替提供三明治或芹菜茎外观。Wimberger征是上胫骨的对称侵蚀，但在其他长骨的干。端也可能有侵蚀。已经描述了在长骨的端部处的过度的愈伤组织形成。许多受影响婴儿有超过一个这些发现。

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根据显微镜下在患儿标本或胎盘中看到梅毒螺旋体确定诊断。根据新生儿血清学测定做出诊断较复杂，因为母亲IgG通过胎盘，可使没有感染的新生儿出现特异性血清学阳性结果。但是，当新生儿的非梅毒螺旋体抗体滴度>母亲的4倍以上时，被动传播的可能性不大，先天性梅毒的诊断可以确立或高度怀疑。若母亲妊娠后期感染梅毒，可能在产生抗体前即已传播。因此，新生儿如症状典型但血清学检查抗体滴度低，也高度考虑梅毒。新生儿无症状、抗体滴度低或血清学检查阴性，仍有可能感染梅毒; 母亲和患儿均应依不同情况随访检查(见 随访)。

荧光密螺旋体抗体IgM（不通过胎盘） 试验的价值尚有争议，但已用于新生儿梅毒的诊断。任何非特异性梅毒螺旋体试验阳性，应该通过特异性梅毒螺旋体试验证实，以排除假阳性结果，但是验证性试验不能延误有症状的婴儿或高感染风险婴儿的治疗。