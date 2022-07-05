宫内感染可是发生在母孕期任一时期的明显感染或亚临床感染。感染的后果取决于病原体和感染的时期，包括：自发性流产、宫内发育迟缓、早产、死产、先天性畸形（如风疹）和和症状性（例如，巨细胞病毒[CMV，弓形体病，梅毒）或无症状（例如，CMV）新生儿感染。

经胎盘传播的常见 传染性病原体 包括风疹，弓形虫，巨细胞病毒、梅毒和寨卡病毒。HIV和乙型肝炎较不常见地经胎盘传播。