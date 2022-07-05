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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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新生儿感染概述

作者：Brenda L. Tesini, MD, University of Rochester School of Medicine and Dentistry
已审核/已修订 7月 2022
看法 进行患者培训

新生儿感染可由以下途径发生

  • 宫内经胎盘或通过羊膜破裂

  • 在分娩时产道（产）

  • 从出生后的外部来源（产后）

常见的病毒包括：单纯疱疹病毒HIV巨细胞病毒（CMV）、乙肝病毒。如果在膜破裂后延迟输送，则通过感染的生殖道或通过升高的感染发生HIV或乙型肝炎的产内感染；这些病毒可以较不常见地经胎盘传播。CMV通常经胎盘传播。

细菌制剂包括B组链球菌、肠道革兰氏阴性生物体（主要 大肠杆菌）、单核细胞增生利斯特氏菌淋球菌衣原体

宫内感染

宫内感染可是发生在母孕期任一时期的明显感染或亚临床感染。感染的后果取决于病原体和感染的时期，包括：自发性流产、宫内发育迟缓、早产死产、先天性畸形（如风疹）和和症状性（例如，巨细胞病毒[CMV弓形体病梅毒）或无症状（例如，CMV）新生儿感染。

经胎盘传播的常见 传染性病原体 包括风疹，弓形虫巨细胞病毒梅毒寨卡病毒。HIV和乙型肝炎较不常见地经胎盘传播。

产时感染

新生儿感染单纯疱疹病毒，艾滋病病毒，B型肝炎，B组链球菌，肠道革兰氏阴性生物体（主要 大肠杆菌), 单核细胞增多性李斯特菌， 淋球菌，衣原体通常是穿过被感染的产道时发生的。如果在膜破裂后延迟输送，有时可能发生升高的感染。

产后感染

产后感染是从与受感染的母亲直接接触（例如，结核，有时也在子宫内传播）或通过母乳喂养（例如HIV，CMV）或从与家庭或访客接触，医疗保健从业者或医院环境 （许多生物体— see page 新生儿医院内获得性感染）。

新生儿感染的危险因素

宫内感染和出生后感染的危险因素与胎龄呈反比。新生儿免疫机制不完善，中性粒细胞和单核细胞，和细胞介导免疫功能低下，尤其是早产儿( see also page 新生儿免疫功能）。

母亲的IgG抗体可经胎盘进入胎儿体内，但只有接近足月时方达到有效水平。IgM不能经胎盘进入胎儿体内。早产儿具有减少的内在抗体产生和减少的补体活性。 早产儿也更可能需要易感染的侵入性手术（例如，气管内插管，长期静脉输）。

新生儿感染的症状和体征

新生儿感染的症状和体征趋向于非特异性（例如，呕吐、或喂食不良，嗜睡或嗜睡增加，发热或体温过低，呼吸急促，皮疹，腹泻，腹胀）。 许多在出生前获得的先天性感染会引起或伴随着各种症状或异常（例如，生长受限、耳聋、小头畸形、异态、生长停顿、肝脾大、神经学异常）。

新生儿感染的诊断

  • 临床评估

在出生时或出生后不久的新生儿，特别是那些有危险因素的新生儿，应考虑多种感染，包括脓毒症。感染，例如先天性风疹梅毒弓形虫病巨细胞病毒，都应考虑在内，尤其是当新生儿具有某些异常时，例如生长受限、耳聋、小头畸形、或其他身体异常、肝脾大、神经学异常。

新生儿感染的治疗

  • 抗菌疗法

在新生儿中推定的细菌感染的主要治疗是用药物例如氨苄青霉素和庆大霉素或氨苄青霉素和头孢噻肟的快速经验性抗微生物治疗。最终药物选择基于类似于成人实践的培养结果，因为感染生物体及其敏感性不是新生儿特有的。然而，药物剂量和频率受许多因素影响，包括年龄和体重（见表新生儿抗生素使用）。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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