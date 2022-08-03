角膜基质炎是指角膜中基层（即角膜的中间层）的慢性、非溃疡性炎症，有时伴有葡萄膜炎。病因通常是感染性的。症状为畏光、疼痛、流泪和视力模糊。诊断依靠裂隙灯检查，血清学检查可以明确病因。治疗针对病因，可能需要局部皮质类固醇。

角膜基质炎是某些角膜感染的另外一种表现形式，在美国罕见。 大部分病例是作为先天性梅毒的一种晚期并发症发生在患儿或者青少年，最终双眼都可受到累及。Cogan综合征、莱姆病和EB病毒感染都可引起类似的表现，但少有严重的双眼角膜炎。很少情况下，获得性梅毒、单纯疱疹病毒、带状疱疹病毒或者结核病也可以引起成人的单眼角膜基质炎。

角膜基质炎的症状和体征 角膜炎（基质性） 图片 © Springer Science+Business Media 畏光、疼痛、流泪和视力模糊是常见症状。病灶最早表现为角膜中层基质斑片状炎症，引起混浊。梅毒性角膜基质炎的典型表现为全角膜毛玻璃样外观、虹膜被遮蔽，其它病因偶尔也有这种表现。新生血管从角膜缘长入（新生血管化），形成橘红色区域（鲑鱼肉样斑块）。梅毒性角膜基质炎还常常伴有前部葡萄膜炎和脉络膜炎。无论治疗如何，炎症和新血管形成通常在1至2个月后开始消退。通常会留有部分角膜混浊，造成轻至中度的视力下降。

角膜基质炎的诊断 裂隙灯下角膜混浊以及其它典型表现

血清学检查明确病因 必须明确特定的病因。先天性梅毒感染、前庭听觉症状、扩展性红斑史、蜱接触史等特征都提示了引起感染的特定病因。然而，所有的患者都应进行血清学检查，包括以下所有内容： 荧光密螺旋体抗体吸收试验或 梅毒螺旋体 的微血凝试验是常用的梅毒筛查试验

莱姆滴度

EB病毒抗体检测 梅毒螺旋体颗粒凝集试验，梅毒螺旋体酶免疫试验，化学发光免疫试验和核酸扩增试验（NAAT）等新试验也可用于诊断眼部梅毒。 血清学检查阴性的患者可能是Cogan综合征，一种引起角膜基质炎和前庭听觉异常的特发性综合征。为避免永久性前庭听觉功能损害，出现听力下降、耳鸣或者眩晕等症状时应该即请耳鼻喉科诊治。

角膜基质炎的治疗 有时需用局部皮质类固醇 针对原发病因的治疗可以缓解角膜炎。通常建议局部加用皮质类固醇，如1%泼尼松龙滴眼液每日4次。应该转诊给眼科医生处理