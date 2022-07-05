新生儿结膜炎是由化学刺激物或接触病原体所致的眼部水性或脓性分泌物排泌。常规在出生时预防接种局部治疗。诊断靠临床和实验室相结合。治疗给予病原体特效的抗微生物制剂。
新生儿结膜炎的病因
新生儿结膜炎的主要原因（降序）为：
细菌性感染
化学性炎症反应
病毒性感染( see also page 结膜炎概述）
衣原体性眼炎（沙眼衣原体引起）是最常见的感染衣原体眼炎（由沙眼衣原体引起）是最常见的细菌原因；它在年龄<4周的新生儿中占结膜炎的高达40％。母亲流行性衣原体感染率为2%～20%。大约30％至50％的新生儿感染源自患有急性获得性感染的妇女，其中25％至50％的患儿发生结膜炎（并且5％至20％发展为肺炎）。其他细菌，包括肺炎链球菌和不可分型流感嗜血杆菌，占另外30％至50％的病例，而淋球菌性眼炎（由淋病奈瑟氏球菌引起的结膜炎）占病例的<1％。
化学性结膜炎通常继发于眼部预防的局部治疗的滴注。
主要的病毒原因是1型和2型单纯疱疹病毒（疱疹性角膜结膜炎），但这种病毒导致<1％的病例。
新生儿结膜炎的症状和体征
由不同原因引起的结膜炎在发病和临床表现上有重叠，单靠临床难以鉴别病因。结膜充血，可见稀薄或脓性分泌物。
化学性结膜炎继发于局部预防滴眼剂，常在使用后6～8小时出现，48～96小时内自行消失。
衣原体性眼炎常在生后5～14日内发生。其范围可能从轻度者仅有少量的黏性分泌物，重症者则有眼睑水肿、大量分泌物及假膜形成。无滤泡存在，这一点与年长儿和成人患者不同。
淋球菌眼炎发生在生后2～5日内的急性化脓性结膜炎，如有羊膜早破，可能发病更早。患儿有严重的眼睑水肿伴球结膜水肿，时有大量脓液自行冒出。如果不治疗，可发生角膜溃疡和失明。
其他细菌引起的结膜炎发病时间不同，在出生后4天到数周不等。
疱疹性角膜结膜炎可以是独立的感染，也可与全身性或中枢神经系统感染同时发生。可被误诊为细菌性或化学性结膜炎，但是树状角膜炎的存在具有病理学特征。
新生儿结膜炎的诊断
测试结膜的病原体，包括淋病，衣原体，有时还有疱疹
诊断的第1步骤是结膜分泌物行革兰氏染色和淋球菌培养（需放入合适的培养基，如Thayer-Martin）和其他细菌，衣原体检测（直接免疫荧光试验酶联免疫吸附试验和核酸增量技术――取样必须含有细胞），也可将结膜刮取物行Giemsa染色，如见蓝色胞浆内包涵体，可确诊衣原体结膜炎。仅在见皮肤损害或母亲感染临床疑诊病毒性角核酸扩增试验可以提供与较旧方法相比对结膜材料的衣原体的检测具有相等或更好的灵敏度。
只有在因皮肤损伤或母体感染而怀疑病毒感染时才进行病毒培养。
新生儿结膜炎的治疗
系统性，局灶性或联合抗菌疗法
伴有母亲淋病感染的新生儿结膜炎或在结膜分泌物中查见细胞内革兰氏阴性双球菌，在明确淋球菌感染之前即可给予头孢三嗪或头孢噻肟（ see table 新生儿胃肠外给药的推荐抗生素剂量）治疗。
对于 衣原体结膜炎 至少有1/2受衣原体眼炎感染的新生儿同时有鼻咽部感染，部分新生儿发生衣原体肺炎，因此全身性治疗是最佳选择。推荐使用琥乙酯红霉素50mg/（kg.d），分成每6小时用1次，共治疗2周。 推荐红霉素乙基琥珀酸盐12.5 mg/kg，每6小时口服一次，持续2周，或阿奇霉素20 mg/kg，每天口服一次，持续3天。这种治疗的功效仅为80％，因此可能需要第二治疗过程。因为在新生儿中使用红霉素与肥厚性幽门狭窄（HPS）的发展相关，所以用红霉素治疗的所有新生儿都应当监测肥厚性幽门狭窄（HPS）的症状和体征，并且应当就其潜在风险向其父母提供建议。
具有淋球菌性眼炎的新生儿住院以评价可能的系统性淋球菌感染，并且给予单剂量的头孢曲松25至50mg/kg 肌注或静脉注射至最大剂量125mg。具有高胆红素血症的婴儿或接受含钙液体的那些不应接受头孢曲松，并且可以给予单剂量的头孢噻肟100mg/kg 肌注或静脉注射。用生理盐水反复冲洗眼睛可防止分泌物黏附。单独局部使用抗微生物软膏是不够的，当提供全身治疗时不需要。
其他细菌引起的结膜炎通常局部应用含有多粘菌素加杆菌肽、红霉素、四环素的眼膏是有作用的。
疱疹性角膜结膜炎的治疗方案是全身性用阿昔洛韦20mg/kg，每日3次，共用14～21日和局部用1％三氟胸苷眼药水或软膏或3%阿糖腺苷软膏，或0.1%碘苷每2～3小时用1次，最大剂量每天9次。对新生儿全身性治疗是必要的，因为感染可波及中枢神经系统和其他器官。
如果软膏中含有皮质类固醇，可使C. trachomatis沙眼衣原体和单纯疱疹病毒引起的结膜炎严重恶化，应避免使用。
新生儿结膜炎的预防
新生儿出生后常规用1%硝酸银、0.5%红霉素yao'gao或1%四环素眼膏或滴剂滴入每只眼睛，以预防新生儿淋球菌性眼炎。然而，这些药物都不能防止衣原体眼炎；聚维酮碘2.5％滴可能对衣原体和淋球菌有效，但在美国不可用。 2.5%聚维酮碘可对衣原体和淋球菌感染有效，但目前美国尚未使用。
患淋病而未进行治疗的母亲所生的新生儿应接受肌注或静注头孢三嗪50mg/kg，最大剂量为125mg（头孢曲松不应用于具有高胆红素血症的新生儿或接受含钙液体的那些）。母亲和婴儿还应同时筛查是否有衣原体感染。
关键点
沙眼衣原体，肺炎链球菌和不可分型流感嗜血杆菌导致大部分细菌性结膜炎；淋病奈瑟菌是一种罕见的原因。
化学结膜炎可以由出生时给予的抗微生物滴剂或硝酸银引起，以预防细菌性结膜炎。
结膜充血，可见稀薄或脓性分泌物。
使用培养，有时进行核酸扩增试验，测试病原体（包括淋病和衣原体）的结膜材料。
给予对感染生物有活性的抗生素; 新生儿感染淋球菌应该住院。
给予衣原体眼炎的全身治疗。