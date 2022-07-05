由不同原因引起的结膜炎在发病和临床表现上有重叠，单靠临床难以鉴别病因。结膜充血，可见稀薄或脓性分泌物。

化学性结膜炎继发于局部预防滴眼剂，常在使用后6～8小时出现，48～96小时内自行消失。

衣原体性眼炎常在生后5～14日内发生。其范围可能从轻度者仅有少量的黏性分泌物，重症者则有眼睑水肿、大量分泌物及假膜形成。无滤泡存在，这一点与年长儿和成人患者不同。

淋球菌眼炎发生在生后2～5日内的急性化脓性结膜炎，如有羊膜早破，可能发病更早。患儿有严重的眼睑水肿伴球结膜水肿，时有大量脓液自行冒出。如果不治疗，可发生角膜溃疡和失明。

新生儿眼炎 隐藏详情 此图像显示淋球菌性眼炎。 症状和体征有眼睑水肿，球结膜水肿和脓性分泌物，在分娩后2〜5天发生。 DR M.A.ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

其他细菌引起的结膜炎发病时间不同，在出生后4天到数周不等。

疱疹性角膜结膜炎可以是独立的感染，也可与全身性或中枢神经系统感染同时发生。可被误诊为细菌性或化学性结膜炎，但是树状角膜炎的存在具有病理学特征。