可疑遗传性代谢病的诊断程序

新生儿期表现的疾病往往更严重；许多疾病的表现通常包括

嗜睡

喂养不良

呕吐

癫痫

症状出现较晚的疾病常影响生长和发育，但是呕吐、惊厥和无力也可能发生。

生长延迟预示着合成代谢减少或分解代谢增多，可能是产能的酶作用底物的可利用性减低（如 糖原累积症）或者能量不足，蛋白利用障碍（有机酸血症或尿素循环缺陷）。

精神发育延迟可以反应脑组织中慢性能量代谢不足（如：丙酮酸脱氢酶缺陷），减少了脑的非能量底物的必须碳水化合物的供应（如在未治疗的半乳糖血症中，缺少尿苷-5′-二磷酸半乳糖[UDP-半乳糖]），在脑中慢性氨基酸缺乏（苯丙酮尿症中酪氨酸缺乏）。

神经肌肉症状如惊厥、肌无力、肌张力低下、肌阵挛、肌痛和脑卒中或昏迷可以提示急性的脑部能量不足（如在GSDⅠ型低血糖惊厥、线粒体氧化磷酸化障碍引起的脑卒中）或肌肉能量不足（GSD肌肉型产生肌无力）。神经肌肉的症状可以反映脑组织中毒性物质的积聚（在尿素循环障碍中高氨血症性昏迷）和组织分解（在长链脱氢酶缺陷或GSD肌型病人中横纹肌溶解症和肌红蛋白尿）。

先天性大脑发育畸形可能反映能源供应的减少（例如，减少ATP输出丙酮酸脱氢酶缺乏症）或胎儿发育过程中的关键前体（例如，降低胆固醇在7-脱氢胆甾醇还原酶缺乏或Smith-Lemli-Opitz综合征）。

自主症状可源于糖消耗增加和糖生成减少引起的低血糖症（GSD或 遗传性果糖不耐症中呕吐、腹泻、苍白和心动过速）或代谢性酸中毒（有机酸血症中呕吐、Kussmaul呼吸）。还有一些疾病既有糖异生的抑制引起的低血糖症，也引起代谢性酸中毒（丙酸血症）。

新生儿期后的非生理性黄疸通常反应内在的肝病，但也可因遗传性代谢障碍所致（未治疗的半乳糖血症、遗传性果糖不耐受症和Ⅰ型酪氨酸血症）。

体液中的特殊气味反映体内特殊物质的积聚（如 异戊酸血症的汗足味，枫糖尿病中的呛人的甜味，苯丙酮尿症中的鼠臭味）。

一些疾病的尿液暴露于空气中可出现尿色变化 （如尿黑酸尿症中尿呈暗褐色， 卟啉病中尿呈紫色）。

器官肿大反应酶作用底物降解障碍导致其在器官细胞中的积聚（肝病型GSD的肝大，很多溶酶体病和GSDⅡ型可以引起心肌肥大）。

眼睛的改变包括白内障（半乳糖激酶缺乏症 ）、眼肌麻痹和视网膜退行性变（氧化磷酸化障碍）。