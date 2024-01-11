Emery-Dreifuss肌营养不良

Emery-Dreifuss 营养不良是一种具有多种遗传模式的肌肉营养不良。除了虚弱和肌肉萎缩外，患者还经常有心脏异常，可能导致猝死。治疗是对症治疗。

肌营养不良是由于正常肌肉的结构和功能所需的一个或几个基因功能缺陷造成的遗传性进行性的肌肉疾病;活检标本可见营养不良性改变（如肌纤维坏死和再生）。

Emery-Dreifuss肌营养不良可以是常染色体显性遗传、常染色体隐性遗传（很少见）或者X性连锁隐性遗传。总体发病率未知。女性可以是携带者，因为X连锁的关系临床上只有男性发病。

与Emery Dreifuss营养不良相关的基因将以下核膜蛋白编码：

Lamin A/C（常染色体）

Emerin（X连锁）

Nesprin-1 和 nesprin-2

FHL1

LUMA

SUN1 和 SUN2

Titin（一种肌节蛋白）