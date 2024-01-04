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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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心肌病的概述

作者：Tisha Suboc, MD, Rush University
已审核/已修订 1月 2024
看法 进行患者培训

    心肌病是原发的心脏肌肉的病变。它不同于结构性心脏异常如冠心病，瓣膜病和先心病。 心肌病根据病理学特点可分为三种主要类型（见图心肌病的类型）：

    严重冠心病的患者（有或没有心梗）有时会有心腔扩大和心肌收缩力下降被称为缺血性心肌病。 传统意义上，并认为它隶属于上述类别，因为它没有描述原发性心肌病。

    心肌病的临床表现是心衰，依据其是否有收缩功能不全，或舒张功能不全，或二者皆有而有所不同。有些心肌病会引起胸痛晕厥心律失常，或猝死。

    评估通常包括家族史、血液检查、心电图、胸部 X 线检查、超声心动图心脏 MRI。部分患者需要做心肌活检。其他所需检查主要是为确定病因。治疗依据患者类型和病因进行（见表 心肌病的诊断与治疗）。

    心肌病的类型

    表格
    表格

    心肌病的诊断与治疗

    特征或方法

    病理生理

    收缩功能不全

    舒张功能障碍 ± 流出道梗阻

    舒张功能不全

    临床发现

    左室和右室衰竭、猝死

    心脏扩大

    功能性房室瓣反流

    S3及S4心音

    劳力性呼吸困难，心绞痛，晕厥，猝死

    喷射性杂音±二尖瓣反流杂音，S4

    颈动脉搏动分裂，有快速上升支和快速的下降支

    劳力性呼吸困难及疲劳

    左室±右心室衰竭

    功能性房室瓣反流

    心电图

    非特异性ST及T波异常

    异常Ｑ波±束支阻滞

    左室肥厚及缺血

    深间隔性Q波

    左室肥大或QRS低电压

    超声心动图

    心室扩张运动减弱±附壁血栓

    EF值降低，经常性，功能性房室瓣反流

    心室肥厚，高、正常或低EF，± 二尖瓣收缩期前向运动 ± 非对称性肥厚 ± 左室压差

    心室壁厚度增加 ± 心腔闭塞

    左室舒张功能障碍

    X线

    心脏扩大

    肺静脉充血

    无或轻度心脏肥大

    没有或有轻微心脏扩大

    血流动力学

    舒张末期压力正常或升高，EF值降低，心室弥散性扩张及运动减弱±房室瓣反流

    心排血量降低

    EDP高 ± 瓣膜下流出道压差 ± 二尖瓣反流

    心排血量正常或降低

    舒张末期压力升高，左室压力曲线舒张期有下陷和平台

    心排血量正常或降低

    预后

    第一年死亡率20%，以后年死亡率10%

    年猝死风险1%

    5年死亡率70%

    治疗

    利尿药、ACE抑制剂、血管紧张素II受体阻滞剂、ARNI、SGLT2抑制剂、β受体阻滞剂、螺内酯或依普利酮、地高辛、ICD、心脏再同步治疗、抗凝剂

    β受体阻滞剂， ± 维拉帕米、吡喃二胺、马伐卡坦、间隔肌切开术、导管酒精消融术或某些组合

    血色素沉着症可用静脉切开放血术

    心内膜切除术

    羟基脲治疗嗜酸细胞增多症

    ACE =血管紧张素转换酶;ARNI =血管紧张素受体 II阻滞剂和脑啡肽抑制剂；AV=房室；BBB=束支传导阻滞；CO=心输出量；EDP=舒张末压；EF=射血分数；ICD=植入式心律转复除颤器；LV=左心室；RV=右心室；S3 =第3心音；S4=第4心音；SGLT2=钠-葡萄糖协同转运蛋白2蛋白± = ；± =有或无。1

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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