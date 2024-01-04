心肌病是原发的心脏肌肉的病变。它不同于结构性心脏异常如冠心病，瓣膜病和先心病。 心肌病根据病理学特点可分为三种主要类型（见图心肌病的类型）：

严重冠心病的患者（有或没有心梗）有时会有心腔扩大和心肌收缩力下降被称为缺血性心肌病。 传统意义上，并不认为它隶属于上述类别，因为它没有描述原发性心肌病。

心肌病的临床表现是心衰，依据其是否有收缩功能不全，或舒张功能不全，或二者皆有而有所不同。有些心肌病会引起胸痛，晕厥，心律失常，或猝死。

评估通常包括家族史、血液检查、心电图、胸部 X 线检查、超声心动图和心脏 MRI。部分患者需要做心肌活检。其他所需检查主要是为确定病因。治疗依据患者类型和病因进行（见表 心肌病的诊断与治疗）。

心肌病的类型