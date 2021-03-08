子宫内的酒精暴露增加了自然流产的风险，降低出生体重，并且可以引起胎儿酒精综合征，一种可变的身体和认知异常的群集。

出生时具有胎儿酒精综合征（FAS）的婴儿可以通过小身材和典型的一些面部特征来鉴定，包括小头，小眼睑，短睑裂，epicanthal折叠，一个小或平的中面，一个扁平的细长的上颌，一个薄的上唇和 一个小下巴。掌纹异常、心脏畸形和关节挛缩也很明显。

出生后， 认知缺陷变得明显。 最严重的表现就是严重 智力残疾，鉴于患有酒精使用障碍的妇女所生的智障婴儿数量众多，这被认为是酒精的致畸作用。 胎儿酒精综合征可能是非遗传性智力障碍的最常见原因。

胎儿酒精综合症的诊断 临床评估 慢性嗜酒、在妊娠期饮酒的母亲所生的新生儿具有相应的症状和体征，可以做出胎儿酒精综合征诊断。 没有单一的身体或认知发现是病理性的；较小程度的酒精使用引起较不严重的表现，轻度病例的诊断可能很困难，因为部分表达发生。 通常难以区分酒精对发育中的胎儿的影响与影响过度饮酒的女性的其它暴露（例如，烟草，其他药物）和因素（例如，营养不良，缺乏保健，暴力）的影响。