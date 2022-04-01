复发性呼吸道乳头状瘤

看法 进行患者培训
复发性呼吸道乳头状瘤是一种罕见的，良性的，病毒气道肿瘤，是由人乳头瘤病毒引起的。患者目前最常见的表现时喉部乳头状组织。诊断包括喉镜检查和活检。 治疗是切除。
复发性呼吸道乳头状瘤最常发生于喉部，以喉部乳头状肿块形式出现。喉乳头状瘤可以发生在任何年龄，d最常发生在1到4岁之间。它们可以治疗后再次出现，经历恶性转化，和/或偶尔扩散到气管或肺内。
症状和体征
复发性呼吸道乳头瘤的症状包括微弱的哭泣，声音嘶哑，严重病例出现呼吸道阻塞。
诊断
喉镜检查
活检
肿瘤是由喉镜明确。复发性呼吸道乳头状瘤病可能是单发性病变，也可能表现为多发性病变。复发性呼吸性乳头瘤的诊断是通过活检确诊的。
治疗
手术切除
复发性呼吸道乳头瘤病的治疗方法是手术切除。因为肿瘤可能在数周或数月复发，可能需要多次手术，随访喉镜和支气管镜是必要的。手术可能包括脉冲染料激光治疗或光动力疗法。
对于严重的病例，可以试用抗病毒药物（如，西多福韦）或抗癌药物(如贝伐单抗) (1)。某些患者的病变可能在青春期消退。四价人乳头瘤病毒疫苗提供预防的希望，但疗效尚未得到证实。
治疗参考文献
1.Derkay CS, Bluher AE: Update on recurrent respiratory papillomatosis.Otolaryngol Clin North Am 52(4):669–679, 2019.doi: 10.1016/j.otc.2019.03.011