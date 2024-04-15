人乳头瘤病毒（HPV）疫苗

人乳头瘤病毒（HPV）感染是最常见的性传播疾病（STD）。 HPV可引起皮肤疣, 生殖器疣, 或某些癌症，具体取决于HPV的类型。 目前已有疫苗可预防许多可能导致生殖器疣和癌症的HPV毒株。 但是，使用HPV疫苗并不能消除继续进行巴氏（Pap）检测筛查的必要性。 因为子宫颈癌也可由疫苗中未包含的某些HPV类型引起的。
欲了解更多信息，请参阅 Human Papillomavirus (HPV) Advisory Committee on Immunization Practices Vaccine Recommendations 和 Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Human Papillomavirus (HPV) Vaccination Information。 关于2024年成人免疫接种时间表的变更摘要，请参阅免疫实践咨询委员会（ACIP）推荐的2024年美国成人免疫接种计划。
(参见疫苗接种概述。)
HPV疫苗制剂
三种疫苗可供选择：
一种人类乳头瘤病毒9价疫苗，可预防 HPV 6 型和 11 型（导致 > 90% 的可见生殖器疣）、16 型和 18 型（导致约 70% 的宫颈癌和 90% 的肛门癌）以及 31 型、33型、45型、52型和 58型（它们共同导致 10% 至 20% 的宫颈癌 [1])
一种人乳头瘤病毒四价疫苗（HPV4），可预防6、11、16和18型
一种人乳头瘤病毒二价疫苗（HPV2），可预防16型和18型
美国现在只有9价疫苗可供接种。
利用重组DNA技术从HPV主要衣壳（L1）蛋白中制备HPV疫苗。 L1蛋白可自我组装成非感染性、非致瘤性的病毒类似颗粒（VLPs）。
制剂参考文献
1.National Cancer Institute: Human papillomavirus (HPV) vaccines.2019.
HPV 疫苗的适应症
HPV疫苗是常规的儿童接种疫苗（ 见 CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age)。 U.S. Food and Drug Administration (FDA)批准的9价疫苗适应症最近已扩大到包括27~45岁的成年人，用于预防某些HPV相关的癌症和疾病； 免疫实践咨询委员会目前的建议是
对于年龄不超过26岁的男性和女性： HPV疫苗建议在11岁或12岁时（可从9岁开始）接种HPV疫苗，也适用于以前未接种疫苗，或未充分接种疫苗的年龄不超过26岁的患者。
27~45岁成人： 临床医生应与患者共同决策讨论，以确定他们是否应接种疫苗。
See also CDC: Adult Immunization Schedule by Age.
或者（出于美国以外地区的考虑），可以使用以下方法：
女性接种HPV4或HPV2
男性，包括男男性行为者，接种HPV4
HPV 疫苗的禁忌症及其注意事项
HPV疫苗的禁忌证包括
曾有此类疫苗接种严重过敏（如过敏性休克）或对疫苗某一成分严重过敏
怀孕
虽然不建议孕妇使用HPV疫苗，但接种疫苗前不需要孕检。 如果接种计划在启动之后才确诊怀孕，不需要干预接种，但后续的疫苗接种应延迟到妊娠结束后再进行。
HPV疫苗的主要预防措施包括
伴或不伴发热的中度或重度急性疾病（接种应推迟到疾病缓解后进行）
HPV 疫苗的剂量与接种
HPV疫苗剂量为0.5mL 肌注，根据初次接种HPV疫苗时的年龄分为3剂或2剂系列。
9~14岁年龄段的初始剂量：在0和6~12个月时接种两剂次。 每剂次之间最小间隔期是5个月。 如果剂量给药过早（<5 个月），则应额外给药一剂。
≥15岁的初始剂量：在0、1~2个月和6个月接种3剂次。 最小间隔：第一剂和第二剂之间的最小间隔为4周，第二剂和第三剂之间的间隔为12周，第一剂和第三剂之间的间隔为5个月。 如果第 2 剂或第 3 剂给药过早，则应重复给药。
部分 27 至 45 岁的成年人：根据共同临床决策讨论，该年龄段的成年人可完成 2 剂系列接种（如果在 9 至 14 岁时开始接种）或 3 剂系列接种（如果在 ≥ 15 岁时开始接种）（见 疾病预防控制中心:共同的临床决策:27-45岁的成年人接种HPV疫苗）。
免疫功能低下者，包括 HIV 感染者：免疫功能低下者无论初次接种疫苗时的年龄如何，均可接受上述 3 剂系列注射。
HPV疫苗的副作用
尚无严重不良反应的报道。
常见的不良反应包括发烧、恶心、头晕和注射 局部反应，如疼痛、肿胀、红斑、瘙痒和瘀伤。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): Human Papillomavirus (HPV) ACIP Vaccine Recommendations
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Human Papillomavirus (HPV) Vaccination Information for Clinicians
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Human Papillomavirus Infection: Recommended vaccinations