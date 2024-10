人乳头瘤病毒（HPV）疫苗

HPV疫苗是常规的儿童接种疫苗( 见 CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age)。 U.S. Food and Drug Administration (FDA)批准的9价疫苗适应症最近已扩大到包括27~45岁的成年人,用于预防某些HPV相关的癌症和疾病; 免疫实践咨询委员会目前的建议是

对于年龄不超过26岁的男性和女性: HPV疫苗建议在11岁或12岁时(可从9岁开始)接种HPV疫苗,也适用于以前未接种疫苗,或未充分接种疫苗的年龄不超过26岁的患者。

27~45岁成人: 临床医生应与患者共同决策讨论,以确定他们是否应接种疫苗。

See also CDC: Adult Immunization Schedule by Age.

或者(出于美国以外地区的考虑),可以使用以下方法: