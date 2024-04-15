人乳头瘤病毒（HPV）疫苗

HPV疫苗剂量为0.5mL 肌注，根据初次接种HPV疫苗时的年龄分为3剂或2剂系列。

9~14岁年龄段的初始剂量：在0和6~12个月时接种两剂次。 每剂次之间最小间隔期是5个月。 如果剂量给药过早（<5 个月），则应额外给药一剂。

≥15岁的初始剂量：在0、1~2个月和6个月接种3剂次。 最小间隔：第一剂和第二剂之间的最小间隔为4周，第二剂和第三剂之间的间隔为12周，第一剂和第三剂之间的间隔为5个月。 如果第 2 剂或第 3 剂给药过早，则应重复给药。

部分 27 至 45 岁的成年人：根据共同临床决策讨论，该年龄段的成年人可完成 2 剂系列接种（如果在 9 至 14 岁时开始接种）或 3 剂系列接种（如果在 ≥ 15 岁时开始接种）（见 疾病预防控制中心:共同的临床决策:27-45岁的成年人接种HPV疫苗）。