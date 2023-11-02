Von Hippel-Lindau病(VHL)

Von Hippel-Lindau综合征是一种罕见的遗传性神经皮肤疾病，特点是多器官的良性或恶性肿瘤。使用临床标准和/或分子遗传学检测进行诊断。治疗是用手术或有时放射治疗，或对于视网膜血管瘤，激光凝固或冷冻治疗。

Von Hippel-Lindau综合征（VHL）是一种神经皮肤综合征，发生在36,000人中的1人，并且作为具有可变外显率的常染色体显性性状遗传。 这 VHL 基因是位于 3 号染色体 (3p25.3) 短臂上的肿瘤抑制基因。 已经在Von Hippel-Lindau综合征患者中鉴定了该基因中的超过1500种不同的突变。在20％的受影响人群中，异常基因似乎是一种新的突变。

Von Hippel-Lindau综合征最常见的病因

小脑血管母细胞瘤

视网膜血管瘤

肿瘤，包括嗜铬细胞瘤和囊肿（肾，肝，胰，或生殖道），可以发生在其他器官。约10％的Von Hippel-Lindau综合征的患者在内耳中发展为内淋巴肿瘤，威胁性听力。发生肾细胞癌的风险随年龄增加而增加，并且按年龄60可高达70％。

表现通常出现在10岁和30岁之间，但可以提早出现。

VHL的症状和体征 Von Hippel-Lindau综合征的症状取决于肿瘤的大小和位置。症状可能包括头痛，头晕，乏力，共济失调，视力模糊，血压偏高。 通过直接眼底镜检查，发现视网膜血管瘤，会表现为从盘面外围的肿瘤肿胀的静脉扩张动脉。这些血管瘤通常无症状，但如果他们都集中和放大，他们可能会导致视野的重大损失。这些肿瘤的视网膜脱离，黄斑水肿，青光眼的风险增加。 未经处理的Von Hippel-Lindau综合征可能会导致失明，脑损伤或死亡。小脑血管母细胞瘤或肾细胞癌的并发症，通常会导致死亡。

VHL的诊断 直接眼底镜检

中枢神经系统成像，通常MRI

有时分子遗传学检测 当满足以下标准之一时，可诊断为 Von Hippel-Lindau 病： VHL 家族史和存在 ≥ 1 个 VHL 肿瘤（视网膜、脑或脊髓血管母细胞瘤；嗜铬细胞瘤；肾细胞癌；或胰腺内分泌肿瘤）

没有已知 VHL 家族史的患者中有两个或多个特征性 VHL 肿瘤 小脑血管母细胞瘤 (MRI) 图片 Living Art Enterprises/SCIENCE PHOTO LIBRARY 如果临床特征不确定，也可以通过使用分子遗传学检测来确定诊断 VHL 基因突变。 如果在患者中鉴定到Von Hippel-Lindau综合征基因的特异性突变，则应进行遗传测试以确定是否有风险家族成员也具有该突变。

VHL的治疗 手术或有时放射治疗

贝尔祖蒂凡 在选定的肾细胞癌、中枢神经系统血管母细胞瘤或胰腺内分泌肿瘤患者中

对于视网膜血管瘤，激光凝固或冷冻治疗

定期监测 von Hippel-Lindau综合征的治疗通常包括外科手术，在肿瘤有害前将其切除。手术切除嗜铬细胞瘤；有时需要继续治疗高血压。肾细胞癌通过手术切除；晚期癌症可能对药理治疗有反应。有些肿瘤是可以通过聚焦高剂量射线来进行治疗的。 Belzutifan 是一种口服缺氧诱导因子 2 alpha 抑制剂，可用于不需要立即手术切除的VHL肾细胞癌、中枢神经系统血管母细胞瘤或胰腺内分泌肿瘤的成年患者。这种药物可以使用直到疾病进展或出现不可接受的毒性。 通常情况下，视网膜血管瘤的治疗都采用激光光凝或冷冻治疗，以保护视力。 正在研究使用普萘洛尔来减小血管瘤的尺寸。 筛查以检查并发症和早期治疗可以改善预后。 并发症的筛查 如果满足VHL的诊断标准，应定期筛查患者以检查Von Hippel-Lindau综合征的并发症，因为早期检测是预防严重并发症的关键。 常规监测应包括以下内容（1)： 每年病史和体格检查

从婴儿期开始每年进行散瞳检查以筛查视网膜血管母细胞瘤

从 2 岁开始每年监测血压以筛查嗜铬细胞瘤

从 5 岁开始每年测量尿液或血浆分离的变肾上腺素以筛查嗜铬细胞瘤

从 11 岁开始每 2 年进行一次脑和脊髓 MRI 以筛查中枢神经系统血管母细胞瘤

从 11 岁开始每 2 年进行一次听力检查以筛查内淋巴囊肿瘤

从 15 岁开始每 2 年进行一次腹部 MRI 或超声检查，以筛查肾细胞癌、嗜铬细胞瘤和胰腺肿瘤 不符合 VHL 诊断标准但有种系突变或未经检测但属于 VHL 患者的一级和二级家庭成员的人也应使用以下方法进行筛查： 每年对神经系统症状以及视力和听力问题进行评估

每年进行一次眼部检查以寻找眼球震颤、斜视和白色瞳孔

年度血压监测 筛查参考文献 1.Maher ER: Von Hippel-Lindau disease.Curr Mol Med 4(8):833–842, 2004. doi: 10.2174/1566524043359827