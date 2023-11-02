Von Hippel-Lindau病(VHL)

Von Hippel-Lindau综合征是一种罕见的遗传性神经皮肤疾病，特点是多器官的良性或恶性肿瘤。使用临床标准和/或分子遗传学检测进行诊断。治疗是用手术或有时放射治疗，或对于视网膜血管瘤，激光凝固或冷冻治疗。
Von Hippel-Lindau综合征（VHL）是一种神经皮肤综合征，发生在36,000人中的1人，并且作为具有可变外显率的常染色体显性性状遗传。 这 VHL 基因是位于 3 号染色体 (3p25.3) 短臂上的肿瘤抑制基因。 已经在Von Hippel-Lindau综合征患者中鉴定了该基因中的超过1500种不同的突变。在20％的受影响人群中，异常基因似乎是一种新的突变。
Von Hippel-Lindau综合征最常见的病因
小脑血管母细胞瘤
视网膜血管瘤
肿瘤，包括嗜铬细胞瘤和囊肿（肾，肝，胰，或生殖道），可以发生在其他器官。约10％的Von Hippel-Lindau综合征的患者在内耳中发展为内淋巴肿瘤，威胁性听力。发生肾细胞癌的风险随年龄增加而增加，并且按年龄60可高达70％。
表现通常出现在10岁和30岁之间，但可以提早出现。
VHL的症状和体征
Von Hippel-Lindau综合征的症状取决于肿瘤的大小和位置。症状可能包括头痛，头晕，乏力，共济失调，视力模糊，血压偏高。
通过直接眼底镜检查，发现视网膜血管瘤，会表现为从盘面外围的肿瘤肿胀的静脉扩张动脉。这些血管瘤通常无症状，但如果他们都集中和放大，他们可能会导致视野的重大损失。这些肿瘤的视网膜脱离，黄斑水肿，青光眼的风险增加。
未经处理的Von Hippel-Lindau综合征可能会导致失明，脑损伤或死亡。小脑血管母细胞瘤或肾细胞癌的并发症，通常会导致死亡。
VHL的诊断
直接眼底镜检
中枢神经系统成像，通常MRI
有时分子遗传学检测
当满足以下标准之一时，可诊断为 Von Hippel-Lindau 病：
VHL 家族史和存在 ≥ 1 个 VHL 肿瘤（视网膜、脑或脊髓血管母细胞瘤；嗜铬细胞瘤；肾细胞癌；或胰腺内分泌肿瘤）
没有已知 VHL 家族史的患者中有两个或多个特征性 VHL 肿瘤
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如果临床特征不确定，也可以通过使用分子遗传学检测来确定诊断 VHL 基因突变。
如果在患者中鉴定到Von Hippel-Lindau综合征基因的特异性突变，则应进行遗传测试以确定是否有风险家族成员也具有该突变。
VHL的治疗
手术或有时放射治疗
贝尔祖蒂凡 在选定的肾细胞癌、中枢神经系统血管母细胞瘤或胰腺内分泌肿瘤患者中
对于视网膜血管瘤，激光凝固或冷冻治疗
定期监测
von Hippel-Lindau综合征的治疗通常包括外科手术，在肿瘤有害前将其切除。手术切除嗜铬细胞瘤；有时需要继续治疗高血压。肾细胞癌通过手术切除；晚期癌症可能对药理治疗有反应。有些肿瘤是可以通过聚焦高剂量射线来进行治疗的。
Belzutifan 是一种口服缺氧诱导因子 2 alpha 抑制剂，可用于不需要立即手术切除的VHL肾细胞癌、中枢神经系统血管母细胞瘤或胰腺内分泌肿瘤的成年患者。这种药物可以使用直到疾病进展或出现不可接受的毒性。
通常情况下，视网膜血管瘤的治疗都采用激光光凝或冷冻治疗，以保护视力。
正在研究使用普萘洛尔来减小血管瘤的尺寸。
筛查以检查并发症和早期治疗可以改善预后。
并发症的筛查
如果满足VHL的诊断标准，应定期筛查患者以检查Von Hippel-Lindau综合征的并发症，因为早期检测是预防严重并发症的关键。
常规监测应包括以下内容（1)：
每年病史和体格检查
从婴儿期开始每年进行散瞳检查以筛查视网膜血管母细胞瘤
从 2 岁开始每年监测血压以筛查嗜铬细胞瘤
从 5 岁开始每年测量尿液或血浆分离的变肾上腺素以筛查嗜铬细胞瘤
从 11 岁开始每 2 年进行一次脑和脊髓 MRI 以筛查中枢神经系统血管母细胞瘤
从 11 岁开始每 2 年进行一次听力检查以筛查内淋巴囊肿瘤
从 15 岁开始每 2 年进行一次腹部 MRI 或超声检查，以筛查肾细胞癌、嗜铬细胞瘤和胰腺肿瘤
不符合 VHL 诊断标准但有种系突变或未经检测但属于 VHL 患者的一级和二级家庭成员的人也应使用以下方法进行筛查：
每年对神经系统症状以及视力和听力问题进行评估
每年进行一次眼部检查以寻找眼球震颤、斜视和白色瞳孔
年度血压监测
筛查参考文献
1.Maher ER: Von Hippel-Lindau disease.Curr Mol Med 4(8):833–842, 2004. doi: 10.2174/1566524043359827
关键点
Von Hippel-Lindau综合征是一种罕见的遗传性神经皮肤疾病，特点是多器官的良性或恶性肿瘤。
多器官肿瘤综合征最常见的致病原因是小脑血管母细胞瘤和视网膜血管瘤。
如果患者有 VHL 家族史并且存在 ≥ 1 个 VHL 肿瘤，或者有 ≥ 2 个特征性 VHL 肿瘤但没有已知的 VHL 家族史，则可确诊。
分子遗传学检测也可用于难以诊断的病例。
通过手术切除肿瘤和激光凝固或冷冻疗法治疗视网膜血管瘤。
对于特定的肾细胞癌、中枢神经系统血管母细胞瘤或胰腺内分泌肿瘤患者，考虑使用贝祖替凡。
定期筛查并发症，可指导早期治疗，改善预后。