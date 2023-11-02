Von Hippel-Lindau病(VHL)

VHL的症状和体征

VHL的症状和体征

Von Hippel-Lindau综合征的症状取决于肿瘤的大小和位置。症状可能包括头痛，头晕，乏力，共济失调，视力模糊，血压偏高。

通过直接眼底镜检查，发现视网膜血管瘤，会表现为从盘面外围的肿瘤肿胀的静脉扩张动脉。这些血管瘤通常无症状，但如果他们都集中和放大，他们可能会导致视野的重大损失。这些肿瘤的视网膜脱离，黄斑水肿，青光眼的风险增加。

未经处理的Von Hippel-Lindau综合征可能会导致失明，脑损伤或死亡。小脑血管母细胞瘤或肾细胞癌的并发症，通常会导致死亡。