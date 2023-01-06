室管膜瘤生长缓慢的中枢神经系统肿瘤，涉及脑室系统。诊断取决于MRI和活检。治疗包括手术、放射治疗，有时还包括化疗。

室管膜瘤在 儿童中枢神经系统肿瘤中排名第三位（次于 星形细胞瘤和髓母细胞瘤），占儿科脑肿瘤的10%(1)。平均诊断年龄为6岁，但30%的室管膜瘤发病与<3岁儿童。

室管膜瘤起源于心室系统的室管膜层，并且可以发生在幕上区域、后颅窝或脊柱。室管膜瘤通常是恶性的。

在儿童中，室管膜瘤最常见于后颅窝，其次是幕上区，其次是脊柱（高达10%的病例）。相比之下，大多数（>60%）的成人外胚层瘤发生在脊柱上 (2)。

参考文献 1.Ostrom QT, Price M, Neff C, et al: CBTRUS statistical report: Primary brain and other central nervous system tumors diagnosed in the United States in 2015-2019. Neuro Oncol 24(Suppl 5):v1–v95, 2022.doi: 10.1093/neuonc/noac202 2.McGuire CS, Sainani KL, Fisher PG: Incidence patterns for ependymoma: A surveillance, epidemiology, and end results study. J Neurosurg 110(4):725–729, 2009.doi: 10.3171/2008.9.JNS08117

室管膜瘤的症状和体征 最初的表现取决于肿瘤的位置。 幕上室管膜瘤的症状可能包括性格或注意力的改变、头痛、癫痫发作和局灶性神经功能缺损。 对于后颅窝肿瘤，症状通常与颅内压升高有关。婴儿可能会出现发育迟缓、易怒和头围增加。年龄较大的儿童通常表现为恶心、呕吐、头痛、共济失调/平衡问题和嗜睡。 对于脊柱肿瘤，可能会出现脊髓压迫的症状（如背痛、膀胱和肠道失控）。

室管膜瘤的诊断 MRI

活检标本或整个切除的肿瘤的组织学评价 室管膜瘤的诊断基于MRI。 确诊是利用活检或是理想地在首发症状时即行肉眼肿瘤全切除所获取的肿瘤组织进行明确 (参见 the World Health Organization's 2021 classification of tumors of the central nervous system.)

室管膜瘤的治疗 外科手术切除，通常接着行术后放疗。

有时需化疗 手术切除是至关重要的，并且切除度是最重要的预后因素之一。 放射治疗已被证明可以提高生存率，应在手术后给予；然而，一小部分未接受放射治疗的幕上室管膜瘤患者可以通过单独手术治愈。 化疗尚未明确能够提高存活，但在一些儿童中，可以用于在完全切除手术或二次探查手术之前，先行让肿瘤缩小。