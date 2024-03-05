支气管炎是下呼吸道的一种急性病毒感染，好发于 < 24个月的婴儿。其特征是呼吸窘迫、喘息和/或爆裂音。诊断根据病史，包括流行病学资料；主要病原体呼吸道合胞病毒也可被快速检出。治疗主要通过补充氧气和补水来支持。总体预后良好，一些患儿可发展为呼吸暂停和呼吸衰竭。

毛细支气管炎常见于流行疾病，主要发生于< 24个月的小孩，发病高峰年龄在2月龄至6月龄之间。全球每年报告1.5亿新发细支气管炎病例。其中 2% 至 3% 的婴儿需要住院治疗（1）。

大多数细支气管炎病例发生在冬季。在北半球，发病高峰期是12月至2月。在南半球，发病高峰期为五月至七月（2）。

参考文献 1.Tian J, Wang XY, Zhang LL, et al: Clinical epidemiology and disease burden of bronchiolitis in hospitalized children in China: a national cross-sectional study.World J Pediatr 19(9):851-863, 2023.doi: 10.1007/s12519-023-00688-9 2.Remien KA, Amarin JZ, Horvat CM, et al: Admissions for Bronchiolitis at Children's Hospitals Before and During the COVID-19 Pandemic.JAMA Netw Open 6(10):e2339884, 2023.doi: 10.1001/jamanetworkopen.2023.39884

支气管炎的病理生理学 感染的病毒从上呼吸道蔓延到中小支气管和毛细支气管，引起上皮细胞坏死。水肿和渗出导致毛细支气管部分梗阻，这种梗阻在呼气期最为突出，因而使空气阻滞在肺泡内。若发生完全梗阻和肺泡内的空气被吸收，则出现广泛性肺不张，吸入高浓度氧可加重病情。

细支气管炎的症状和体征 通常情况下，受感染的婴儿会出现上呼吸道感染的症状。有些婴儿的呼吸窘迫症状会逐渐加重，表现为呼吸急促、回缩、喘息性咳嗽或剧烈咳嗽。 年幼婴儿（< 2个月）和早产儿在24-48小时内可能出现反复发作的呼吸暂停，随后呼吸暂停消失并出现更典型的细支气管炎症状和体征。呼吸窘迫征象包括口周发绀、吸凹加深、不用听诊器即可闻及哮鸣音。常有发热，但也并非都有发热。尽管出现呼吸加快和吸凹，婴儿早期仍可表现为健康，也无呼吸窘迫。更严重受累的婴儿出现低氧血症。 由于呕吐和口服摄入量减少可能导致脱水。由于疲劳，呼吸可能变得更浅和无效，导致呼吸性酸中毒。听诊可闻及哮鸣音、呼气延长，常有爆裂音。超过一半的 3 至 18 个月大的儿童伴有 急性中耳炎 （1）。 音频 哮鸣 音频 湿啰音 症状和体征 1.Gomaa MA, Galal O, Mahmoud MS: Risk of acute otitis media in relation to acute bronchiolitis in children.Int J Pediatr Otorhinolaryngol 76(1):49-51, 2012.doi: 10.1016/j.ijporl.2011.09.029

细支气管炎的诊断 临床评估

脉搏血氧饱和度

对于更严重的情况，需要进行胸部X线摄片

对重症儿童的鼻腔冲洗液、鼻吸出物或鼻拭子进行呼吸道合胞病毒（RSV）抗原检测 根据病史、体格检查、流行病学可疑诊支气管炎。 诊断主要与哮喘恶化相鉴别，后者通常是由于呼吸道病毒感染而加重，多见于>18个月的患儿，如果既往有过喘鸣发作并有过敏家族史，则多为哮喘。胃反流吸入胃内容物也可能产生毛细支气管炎样的临床表现；婴儿多次发作可能是这一诊断的线索。异物吸入偶尔也可引起气喘，如果发病突然且无上呼吸道感染征象，尤其是肺部检查不对称时，应考虑异物吸入的可能。 2～3月时心衰出现的左至右分流的表现可能与毛细支气管炎相混淆。 考虑毛细支气管炎诊断应监测患儿的血氧饱和度情况。轻症病例如血氧饱和度正常，则无须进一步检查。但对于低氧血症和重度呼吸窘迫的患儿，X线检查有助诊断，常显示肺过度充气、横膈下降、肺门阴影显著。肺不张和呼吸道合胞病毒肺炎可能引起肺部浸润，这种浸润在呼吸道合胞病毒性毛细支气管相当常见。 在鼻腔冲洗液、鼻腔抽吸物或鼻拭子上进行RSV快速抗原检测可进行诊断，但通常不是必要的；它可能留给病情严重到需要住院的患者，因为它可以指导隔离和床位分配。其他实验室检测不具有特异性，不作为常规检测项目 。

毛细支气管炎的治疗 支持性治疗

根据需要吸氧。

根据需要静脉输注水合作用。 支气管炎的治疗通常是支持性的，大多数患儿可在家中通过补充水分和舒适措施进行治疗。 住院指征 包括 加速呼吸窘迫

外观不良（例如，发绀、嗜睡、疲劳）

既往有呼吸暂停

低氧血症

口服摄入不足 病儿如伴有心脏病、免疫缺陷或支气管肺发育不良，应视作严重的或有并发症的高危病人严密随访，在疾病早期即应考虑住院治疗。 一般通过鼻导管或面罩吸入含氧30～40%的混合气体足以维持氧饱和度 > 90%的水平。气管内插管适用于严重复发性呼吸暂停，对氧疗无反应的低氧血症，或二氧化碳潴留或儿童不能清除支气管分泌物。高流量的鼻插管疗法，持续气道正压 （CPAP）治疗或两者经常用于避免有呼吸衰竭风险的患者进行插管。 在家中，多次少量喂水以维持水平衡。住院病儿应静脉补液并监测尿量、尿比重和血清电解质水平。 有一些证据表明，对于患有潜在皮质类固醇反应性疾病（例如，支气管肺发育不良，哮喘）的儿童，在疾病过程中很早就给予全身性皮质类固醇是有益的，但是对于以前的健康婴儿没有益处。 除非有继发性细菌感染（罕见），应停用抗生素。 支气管扩张剂并非都是有效的，但有相当一部分儿童的反应可能是短期改善。这对于以前有过喘息的婴儿来说尤其如此。住院时间可能不会缩短。 利巴韦林是一种在体外对呼吸道合胞病毒（RSV）、流感和麻疹有效的抗病毒药物，可能在临床上没有效果，除了患有严重呼吸道合胞病毒感染的免疫抑制儿童外，不再推荐使用;它对医院工作人员也有潜在的毒性。呼吸道合胞病毒免疫球蛋白已被尝试应用，但疗效有待观察。 美国有两种用于婴幼儿 RSV 预防的单克隆抗体。Nirsevimab 是首选药物，但由于供应限制，某些婴儿可能无法获得；如果没有该药物，符合条件的高风险婴儿和儿童应接受帕利珠单抗治疗（另见呼吸道合胞病毒的预防适应症）。

细支气管炎的预后 预后良好。虽然哮鸣音和咳嗽可持续2～4周，但多数病例在3～5日内恢复而无后遗症。如果给予适当医疗护理，病死率< 0.1%。 怀疑儿童早期患有细支气管炎的儿童哮喘发病率增加，但这种关联是有争议的，因为后来发展为哮喘的儿童可能受到 RSV 的影响更严重，因此更有可能就医。 随着儿童年龄的增长，发病率似乎下降。