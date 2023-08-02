广场恐惧症是指强烈的焦虑和/或对可能难以离开的情况的回避（例如，在人群或购物中心，开车），或者如果出现丧失能力的恐慌样症状，则无法获得帮助。依据临床特点诊断。治疗的重点是认知行为疗法，特别是暴露疗法。

(参见焦虑障碍概述。)

广场恐怖症是惊恐障碍的常见后果，但这两种障碍也可以独立发展。

广场恐惧症在特定年份影响约2%的人口，在女性中更为常见（1)。广场恐怖症通常发生在青少年和青年时期，但也可能发生在老年人身上，尤其是在担心安全和自身身体限制的情况下。

参考文献 1.Roest AM, de Vries YA, Lim CCW, et al: A comparison of DSM-5 and DSM-IV agoraphobia in the World Mental Health Surveys.Depress Anxiety36(6):499-510, 2019. doi: 10.1002/da.22885

广场恐惧症的症状和体征 引起广场恐惧症患者恐惧和焦虑的情况或地点的常见例子包括离开家、排队、坐在剧院或教室的长排中间，以及使用公共交通工具，例如公共汽车或飞机。有些人因恐慌发作而患上广场恐惧症，从而避免恐慌的潜在诱因。广场恐惧症可能相对较轻，但也会使人衰弱，以至于基本上足不出户。 正如其他焦虑症一样，广场恐惧症的症状可能会在严重程度上忽高忽低。