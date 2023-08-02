焦虑症的特点是持续和过度的恐惧和焦虑，以及患者可能用来缓解这些感觉的功能失调的行为变化。焦虑症是根据引发恐惧、焦虑和相关行为变化的特定对象或情况而区分的。

每个人都会经历恐惧和焦虑。

恐惧是对即刻可识别的外部危险（如入侵者、在冰面上失控的汽车）的情感、躯体和行为反应。

焦虑是一种令人苦恼、不愉快的神经过敏和不安的情绪状态。产生原因还不清楚。焦虑与威胁的确切时间联系较少；它可以是在威胁发生之前就可以预见的，在威胁过去之后仍然存在，或者在没有可识别威胁的情况下发生。

人们经常经历恐惧和焦虑，因为他们的身体（如出汗、恶心）和行为（如回避、愤怒）发生了变化。通常，人们意识到这些身体和行为的变化，却没有清楚地识别出他们是焦虑或恐惧的。

适应性焦虑可以帮助激励人们做好准备、练习和排练；它还可以鼓励在潜在危险情况下采取适当的谨慎态度。然而，当焦虑导致功能障碍和过度痛苦时，它被认为是适应不良，因此是一种精神障碍。

焦虑症比任何其他类型的精神疾病都更常见，大约三分之一的人在一生中的某个时刻符合焦虑症的标准（1, 2）。然而，焦虑症往往诊断不足，并可能与自杀念头和自杀企图 有关。

精神疾病诊断和统计手册第 5 版文本修订版（DSM-5-TR）按典型发病年龄的顺序列出了各种焦虑症(3)：

分离性焦虑障碍

选择性沉默症

特定恐惧症 （动物、自然环境、血液注射损伤、情境）

社交焦虑障碍

恐慌症

场所恐惧症

广泛性焦虑障碍

物质诱导/药物诱导的焦虑障碍

另一种身体状况引起的焦虑

其他特定焦虑症（适用于患者有明显症状但不符合任何特定焦虑症标准的情况）

分离焦虑症 和 选择性缄默症 倾向于在儿童时期出现，而上述其他疾病通常在成年期发展。

当人们出现严重焦虑时，应始终考虑 物质引起的/药物诱导的焦虑症 和 由另一种疾病引起的焦虑 。

其他经常伴有明显焦虑的疾病包括急性应激障碍, 适应障碍，和创伤后应激障碍（PTSD）。因为它们被认为是由创伤或压力经历引起的，所以在DSM-5-TR中被单独分组。

焦虑症往往与其他医学和精神疾病高度共存。抑郁症、物质使用障碍、人格障碍和别的 焦虑症 是特别常见的合并症，如心血管疾病、哮喘、偏头痛和关节炎。由于焦虑症通常先于其他精神合并症，早期有效治疗焦虑症可以预防或减轻其发展。