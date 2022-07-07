神经性贪食症是反复发作的暴食，接着进行补偿性活动如清除（包括自我诱导呕吐、滥用泻药和利尿药、剧烈运动或是禁食），3个月内平均至少每周发作1次。诊断依据病史和检查。治疗采用心理治疗和抗抑郁药物。
（参见 进食障碍概述。）
神经性贪食症的终生患病率约为女性的 0.5% 和男性的 0.1%（1)。患者持续而过分担心体型和体重。 但是与神经性厌食症, 不同，神经性贪食症病人通常体重正常或高于正常体重。
参考文献
1.Udo T, Grilo CM: Prevalence and correlates of DSM-5–defined eating disorders in a nationally representative sample of U.S. adults.Biol Psychiatry 1;84(5):345-354, 2018.doi: 10.1016/j.biopsych.2018.03.014.
神经性暴食症的病理生理
偶尔会发生严重的体液流失和电解质紊乱，特别是 低钾血症。极端情况下，在暴食时发生胃破裂或是食道撕裂，导致危及生命的并发症。
由于不会发生严重的体重下降，类似厌食症患者那样严重躯体并发症很少见，但是如果长期滥用吐根糖浆诱导呕吐可能会出现心肌病。
神经性贪食症的症状和体征
贪食症病人通常会报告暴食-清除行为。暴食表现为毫无控制地吃下远远大于相同环境下相同的时间内多数人可以进食的食量（但超过正常饮食的上限vs节日里大吃大喝可能达到的饮食量的差异因人而异）。
在暴食发作时，患者会进食高脂肪的甜食，比如冰淇淋和蛋糕。暴食的食物量有所不同，有时会达到上千卡路里。暴食往往是发作性的，通常被心理社会应激诱发，可能一天发作多次，且通常隐匿进行。
暴食后会有代偿行为：自我催吐，使用泻药或利尿药，过度运动和/或禁食。
患者通常体重正常；只有少数人超重或肥胖。然而，患者过分关注自己的体重和/或外形;他们往往对自己的身材不满，并认为他们需要减肥。
与神经性厌食症患者相比，贪食症患者更能意识到自己的行为且产生懊悔或内疚，如果一个有同情心的医师来询问，也更可能承认他们的症状。患者较少出现社交退缩，且更倾向于有强迫行为、酒药滥用和抑郁症。抑郁、焦虑（如对于体重和/或社交场合）和焦虑障碍 在贪食症患者中常见
并发症
神经性暴食症的多数躯体症状和并发症由催吐行为引起。自我诱导呕吐会导致门牙牙釉质腐蚀、无痛的唾液腺增大和食道炎。躯体体征包括：
腮腺肿大
手背上的疤痕（通过使用手指触发呕吐反射而反复呕吐）
牙齿腐蚀
神经性贪食症的诊断
临床标准
神经性贪食症诊断的临床标准（1）包括：
3个月内平均至少每周1次的暴食（无法控制大量进食），伴有对进食失去控制感。
反复的不恰当的代偿行为控制体重（3个月内平均至少每周1次）
自我评价过分受体型和体重影响
诊断参考文献
1.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition Text Revision, DSM-5-TRTM, Feeding and eating disorders.
治疗神经性贪食症
认知行为治疗
人际关系治疗
选择性5-羟色胺再摄取抑制 （SSRIs）
认知行为疗法是神经性贪食症的首选治疗方法。 治疗通常持续4～5个月包括16～20次个人会晤，也可以进行团体治疗。治疗旨在
增加改变的动力
用规律和具有一定灵活性的模式替换功能失调的饮食
减少对体形和体重的不必要的担忧
预防复发
认知行为疗法消除了约 30% 至 50% 患者的暴饮暴食和排便。 多数人可以改善，有些患者失访或无效。症状改善者通常会长期保持较好。
人际心理治疗更强调帮助患者自我统一，并改变导致持续进食障碍的人际关系问题。治疗是非指导性的和非解释性的，并不直接针对暴食症状。 当认知行为疗法不可用时，人际心理疗法可被视为一种替代方法。
单用SSRIs可以减少暴食和呕吐的频率，但长期效果并不明确。SSRI对于合并的焦虑和抑郁也有效。氟西汀可用于治疗神经性贪食症，推荐剂量口服60mg一次/天（该剂量比通常用于治疗抑郁症的要更高）。
关键点
神经性贪食症是反复发作的暴食，接着进行不恰当的补偿性活动如自我诱导呕吐、滥用泻药和利尿药、剧烈运动或是禁食。
不同于神经性厌食症患者，患者很少体重过低或营养不良。
经常自我诱发呕吐可能会侵蚀牙釉质和/或引起食管炎。
偶尔会发生严重的体液流失和电解质紊乱，特别是 低钾血症。
食管或胃破裂或心肌病是罕见的并发症。
采取认知行为疗法，有时也用SSRI。