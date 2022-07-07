贪食症病人通常会报告暴食-清除行为。暴食表现为毫无控制地吃下远远大于相同环境下相同的时间内多数人可以进食的食量（但超过正常饮食的上限vs节日里大吃大喝可能达到的饮食量的差异因人而异）。

在暴食发作时，患者会进食高脂肪的甜食，比如冰淇淋和蛋糕。暴食的食物量有所不同，有时会达到上千卡路里。暴食往往是发作性的，通常被心理社会应激诱发，可能一天发作多次，且通常隐匿进行。

暴食后会有代偿行为：自我催吐，使用泻药或利尿药，过度运动和/或禁食。

患者通常体重正常；只有少数人超重或肥胖。然而，患者过分关注自己的体重和/或外形;他们往往对自己的身材不满，并认为他们需要减肥。

与神经性厌食症患者相比，贪食症患者更能意识到自己的行为且产生懊悔或内疚，如果一个有同情心的医师来询问，也更可能承认他们的症状。患者较少出现社交退缩，且更倾向于有强迫行为、酒药滥用和抑郁症。抑郁、焦虑（如对于体重和/或社交场合）和焦虑障碍 在贪食症患者中常见