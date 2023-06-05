患有嗅觉参照物障碍的患者通常一天有好几个小时都被一种或多种难闻或令人不快的体味占据着，他们认为自己散发出一种或多种难闻或令人反感的体味，而这些体味其他人察觉不到，或实际上只是轻微的。 例如，他们可能认为自己有口臭或从腋窝或皮肤的其他部位散发出难闻的汗水。其他担心包括散发尿味、胀气或生殖器区域的难闻气味。偶尔患者认为他们会散发出像垃圾或腐烂食物一样的恶臭。

对体味的关注通常伴随着重复的行为（例如，闻自己的气味、过度淋浴、换衣服、寻求安慰）；这些行为试图减轻因体味引起的严重痛苦。 大多数患有嗅觉参考障碍的人也会努力伪装感知到的气味（例如，使用香水、除臭剂、漱口水、口香糖）。

洞察力通常很差或缺乏（即，大多数人认为他们可能或肯定会散发出难闻的体味，而实际上并非如此）。很少有人认识到他们对体味的看法是不准确的，这可能是因为许多嗅觉参考障碍患者报告说他们实际上自己闻到了这种气味。如果出现的症状表明可能存在这种疾病，则应考虑并排除癫痫症，例如颞叶癫痫。

参照思维很普遍； 例如，患者可能会错误地认为他们的体味是人们远离他们坐着、打开窗户或掩盖鼻子的原因。

嗅觉参考障碍通常会严重损害功能，患者通常会避免社交场合，通常是因为他们对气味难闻感到尴尬和羞愧。 许多人还避免工作或其他重要的生活活动。一些患者完全宅在家里，因为他们觉得太痛苦、自我意识太强，并且因为周围其他人感知到的气味而感到尴尬，或者因为他们担心自己的体味会冒犯他人。在非常严重的情况下，嗅觉参考障碍会导致丧失能力。

尽管数据有限， 自杀倾向 显得高 (1)。

由于洞察力通常很差或缺乏洞察力，许多患者寻求临床医生而不是精神科医生的治疗（例如，扁桃体切除术治疗感知到的口臭，直肠切除术[肛门切除]治疗感知到的肛门/胀气气味），这似乎没有帮助。