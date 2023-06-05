身体变形障碍的特点是专注于身体外观上的感知缺陷，这些缺陷对其他人来说并不明显或看起来很轻微。对外表的关注必定会导致临床上显着的痛苦或功能障碍。患者还会重复和过度地进行重复行为（如检查镜子），以应对对外表的关注。诊断根据病史。治疗包括药物治疗（特别是选择性5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRI）或氯丙咪嗪）、心理治疗（如暴露疗法，认知行为治疗）或两者皆用。
躯体变形障碍常始于青春期，在女性中可能更为常见。普通人群中患病率约1.7％ ~ 2.9% (1)。
参考文献
1.Hartmann AS, Buhlmann U: Prevalence and Underrecognition of Body Dysmorphic Disorder.In Body Dysmorphic Disorder: Advances in Research and Clinical Practice, edited by Phillips KA.New York, NY, Oxford University Press, 2017.
体像障碍的症状和体征
身体畸形恐惧症的症状可缓慢进展或突然出现。尽管严重程度可能不同，但是不规范治疗通常都会呈现慢性化病程。
关注点通常涉及面部或头部，但可能涉及身体的任何一个或多个部位，并可能随着时间的推移从一个部位变化到另一个部位。例如，患者可能会担心头发稀疏、痤疮、皱纹、疤痕、血管标记、肤色或面部或体毛过多。有些人会关注眼睛、耳朵、嘴巴、胸部、臀部或身体其他部位的大小和形状。男性（很少有女性）有一种特殊表现形式称为肌肉变形，与患者始终觉得自己的身体肌肉不够发达强健的先占观念有关。患者可描述不喜欢的身体部位如面色难看，没有吸引力，变形，丑陋，或怪异。
患者通常花很多时间，每天担心感知到的缺陷，往往误认为他人会因为这些gan'z缺陷特别关注或者嘲笑自己。大部分患者经常反复照镜子检查，有些人则回避照镜子，还有人则在两种行为间来回转换。
其他常见的强迫行为包括与他人比较外表、过度修饰打扮、搔抓皮肤（如去除或修复皮肤上的瑕疵）、拔头发、反复寻求保证（关于对缺陷的感知）、反复换衣服。 大部分患者试图掩饰他们想象中的缺陷，如通过留胡子遮住感觉到的伤疤，或者通过戴帽子来盖住稍微有点少的头发。很多人通过皮肤科治疗、牙齿矫正、外科治疗或其他化妆方式来矫正他们感知的缺陷，但是这些治疗通常不成功，并且会加重他们的先占观念。患有肌肉畸形的男性可能会使用合成代谢雄激素类固醇和各种补充剂来增强肌肉和/或减肥，这可能是危险的。
由于躯体变形障碍患者对自身外表感到害羞，他们会回避在公众场合露面。对外表的过分关注损害多数患者的社交、学业、职业功能。有些患者只在夜晚离开家；还有些则根本闭门不出。社会孤立、抑郁、精神病住院和自杀行为很常见。在非常严重的情况下，躯体变形障碍会导致丧失能力。
自知力因人而异，通常是差或不存在。即大部分患者真诚地相信，不喜欢的身体部位可能（自知力差）或绝对（无自知力或妄想信念）看起来不正常、丑陋或没有吸引力。
在他们的一生中，大约 80% 的躯体变形障碍患者会出现自杀意念，大约四分之一到近 30% 的人企图自杀（见 自杀行为）。躯体变形障碍的特点是自杀倾向明显高于其他精神障碍（1, 2)。
体征和症状参考
1.Angelakis I, Gooding PA, Panagioti M: Suicidality in body dysmorphic disorder (BDD): A systematic review with meta-analysis.Psychol Rev 49:55-66, 2016. doi: 10.1016/j.cpr.2016.08.002
2.Snorrason I, Beard C, Christensen K, et al: Body dysmorphic disorder and major depressive episode have comorbidity-independent associations with suicidality in an acute psychiatric setting.J Affect Disord 259:266-270, 2019. doi: 10.1016/j.jad.2019.08.059
躯体变形障碍的诊断
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR) criteria
患者由于强烈的羞耻感不愿暴露他们的症状，身体畸形恐惧症可能会持续好几年都得不到诊断。与对外貌的正常关注不同，患者因为对自身缺陷的先占观念耗费大量时间，造成巨大痛苦，且影响其社会功能。
身体畸形恐惧症的诊断主要依据病史。如果仅关注体形和体重，饮食行为异常，应诊断为厌食症；如仅关注生理性别特征，应考虑性身份障碍。
身体畸形恐惧症的诊断标准包括:
存在一种或多种事实上并不存在或仅有难以察觉的外观感知缺陷，
在障碍期间的某些时候，表现出对外观关注的重复行为（如照镜子，过度修饰）
给患者带来痛苦，或社交、职业或其他重要功能受损。
躯体变形障碍的治疗
选择性血清素再摄取抑制剂（SSRIs）或克罗米帕明，在某些情况下，加上一种增强药物
认知行为治疗
SSRIs 和氯咪帕明（一种三环类抗抑郁剂，具有强大的5-羟色胺能作用）对身体畸形恐惧症患者非常有效。SSRI通常比氯米帕明更适合作为初始药物治疗。通常比治疗抑郁症和多数焦虑障碍需要更高剂量。 尽管数据有限，但一些对这些药物进行充分试验并没有显着改善的患者可能会受益于添加增强药物，例如非典型精神安定药（例如阿立哌唑）、丁螺环酮或谷氨酸调节剂（例如， N-乙酰半胱氨酸）。
根据身体变形障碍的具体症状量身定制的认知行为疗法是心理治疗的选择。 认知方法(如认知重组)和暴露和仪式预防是治疗的基本要素。 临床医生鼓励患者逐渐面对他们害怕或避免的情况（通常是社交场合），同时避免执行他们的仪式，例如检查镜子、过度修饰以及将自己的外表与其他人进行比较。
认知行为疗法还包括其他要素，例如针对抠抓皮肤，拉扯头发或拔毛发（如有的话）的知觉训练和习惯逆转训练。习惯的逆转训练包括以下几个方面:
意识训练（例如自我监测，识别行为触发因素）
刺激控制（修改情境，例如避免触发，以减少启动行为的可能性）
竞争性反应训练（指导患者用握紧拳头，编织或静坐等其他行为替代过度行为）
由于多数患者缺乏自知力，所以通常需要激励技术来提高他们参与和坚持治疗的意愿。
许多专家认为行为疗法合并药物治疗是最好的选择，特别是对一些病情严重的患者。
不建议进行美容治疗。它几乎总是无效的，提供这种治疗的临床医生可能会面临法律或身体威胁或不满患者的行为的风险。
关键点
存在≥1项的他人无法察觉或轻微的外形缺陷的先占观念。
在某种程度上，患者通过重复的行为（如照镜子，过度修饰）。
大多数患者会采取措施来掩饰或去除感知到的缺陷。
患者通常缺乏洞察力或缺乏洞察力。
使用专门针对身体畸形恐惧症的认知行为疗法和/或使用SSRI或氯丙咪嗪进行药物治疗，通常剂量相对较高。
应避免几乎总是无效的美容治疗。