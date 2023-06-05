身体畸形恐惧症的症状可缓慢进展或突然出现。尽管严重程度可能不同，但是不规范治疗通常都会呈现慢性化病程。

关注点通常涉及面部或头部，但可能涉及身体的任何一个或多个部位，并可能随着时间的推移从一个部位变化到另一个部位。例如，患者可能会担心头发稀疏、痤疮、皱纹、疤痕、血管标记、肤色或面部或体毛过多。有些人会关注眼睛、耳朵、嘴巴、胸部、臀部或身体其他部位的大小和形状。男性（很少有女性）有一种特殊表现形式称为肌肉变形，与患者始终觉得自己的身体肌肉不够发达强健的先占观念有关。患者可描述不喜欢的身体部位如面色难看，没有吸引力，变形，丑陋，或怪异。

患者通常花很多时间，每天担心感知到的缺陷，往往误认为他人会因为这些gan'z缺陷特别关注或者嘲笑自己。大部分患者经常反复照镜子检查，有些人则回避照镜子，还有人则在两种行为间来回转换。

其他常见的强迫行为包括与他人比较外表、过度修饰打扮、搔抓皮肤（如去除或修复皮肤上的瑕疵）、拔头发、反复寻求保证（关于对缺陷的感知）、反复换衣服。 大部分患者试图掩饰他们想象中的缺陷，如通过留胡子遮住感觉到的伤疤，或者通过戴帽子来盖住稍微有点少的头发。很多人通过皮肤科治疗、牙齿矫正、外科治疗或其他化妆方式来矫正他们感知的缺陷，但是这些治疗通常不成功，并且会加重他们的先占观念。患有肌肉畸形的男性可能会使用合成代谢雄激素类固醇和各种补充剂来增强肌肉和/或减肥，这可能是危险的。

由于躯体变形障碍患者对自身外表感到害羞，他们会回避在公众场合露面。对外表的过分关注损害多数患者的社交、学业、职业功能。有些患者只在夜晚离开家；还有些则根本闭门不出。社会孤立、抑郁、精神病住院和自杀行为很常见。在非常严重的情况下，躯体变形障碍会导致丧失能力。

自知力因人而异，通常是差或不存在。即大部分患者真诚地相信，不喜欢的身体部位可能（自知力差）或绝对（无自知力或妄想信念）看起来不正常、丑陋或没有吸引力。

在他们的一生中，大约 80% 的躯体变形障碍患者会出现自杀意念，大约四分之一到近 30% 的人企图自杀（见 自杀行为）。躯体变形障碍的特点是自杀倾向明显高于其他精神障碍（1, 2)。