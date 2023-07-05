摩擦障碍是指在未经同意的情况下触摸或摩擦他人而引起的强烈性唤起。当一个人经历了至少6个月的反复强烈的性刺激（表现为幻想、冲动或行为），并对这些性冲动采取了行动，或者这些性冲动导致临床上显著的痛苦或功能受损时，即可诊断为摩擦障碍。

摩擦障碍是一种 性欲倒错的形式。frottage 一词来自法语frotter，意思是“摩擦或给某人施加压力”。这个词现在与因触摸（非生殖器）或摩擦未同意的人的生殖器区域而获得强烈的性唤起联系在一起。

令人兴奋的部分原因似乎是在公共场所被抓住的风险。摩擦主义的常见地点是地铁、公共汽车、电梯、体育赛事和其他拥挤的公共活动。这些案例大多发生在男性触摸女性的情况下，尽管也有任何性别的人触摸任何性别的其他人的案例（1)。此外，也有任何性别的成年人触摸任何性别的儿童的案例。成年人的这种行为被视为刑事犯罪，因为这是一种非感官性行为。

这是研究最少的主要作案工具之一，可能是因为大多数摩擦主义都不在场接受评估或治疗，而且在拥挤的公共场所很难逮捕蛙人(2）。据报道，世界各地的许多妇女都是摩擦主义的受害者。例如，在一项针对东京公共列车上年轻女性乘客（二三十岁）的研究中，超过66%的人报告说，她们曾遭受过摩擦行为（摩擦、触摸、摸索） (2）。这种疾病的患病率尚不清楚，但据报道，为了性满足而非自愿地摩擦或触摸他人（主要是男性）的比例在 7.9% 至 35% 之间（3）。

摩擦主义的确切原因尚不完全清楚；然而，有几个因素可能有助于它的发展。这些因素包括心理、社会和生物因素，例如：

性心理发展的中断或改变：摩擦主义可能与个人的早期经历和性心理发展有关。童年创伤、性虐待或接触不适当的性内容等因素可能会影响这种性行为障碍的发展。

社会和环境因素：文化和社会因素，如缺乏性教育、对性的限制态度或获得双方同意的性关系的机会有限，可能会影响摩擦主义的发展。社会孤立或难以建立健康的亲密关系也可能是促成因素。

相关精神疾病：摩擦主义可能与其他疾病共存，例如 人格障碍、情绪障碍或额外的 性欲倒错。

参考文献 1.Ranger R, Fedoroff P: Frotteurism.The International Encyclopedia of Human Sexuality.First Edition.369-426, 2015. 2.Stan IC: Frotteuristic disorder.In Transtheoretical approaches to paraphilic disorders, Chapter 6.Edited by Rusu DO, Cristian D.Internat J Adv Stud Sexology 2019-2020, ISSN 2668-7194 (print), ISSN 2668-9987 (online). doi: 10.46388/ijass.2020.13.17 3.Johnson RS, Ostermeyer B, Sikes KA, et al: Prevalence and treatment of frotteurism in the community: a systematic review.J Am Acad Psychiatry Law 42(4):478-483, 2014.PMID: 25492074.

摩擦障碍的诊断 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR) criteria 摩擦障碍诊断的要求如下(1)： 因触摸或摩擦未经同意的人而反复产生强烈的性唤起，表现为幻想、冲动或行为。

患者在未经他人同意的情况下对这些性冲动做出了行为，或者这些性冲动或性幻想在临床上造成了显著的痛苦或社交、职业或其他重要功能领域的损害。

这种情况已经存在了6个月以上。 临床医生必须说明患者是生活在受控环境中（如机构）还是完全缓解（即在不受控制的环境中至少5年没有痛苦/损伤）。 诊断参考文献 1.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition,Text Revision (DSM-5-TR).American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC.