skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

心境障碍概述

作者：William Coryell, MD, University of Iowa Carver College of Medicine
已审核/已修订 10月 2023
看法 进行患者培训

    情绪障碍是由长时间的过度悲伤、情绪过度高涨或两者兼而有之组成的情绪障碍。情绪障碍可以发生在成人、青少年或儿童(见儿童和青少年抑郁症儿童和青少年双相情感障碍)。

    情绪障碍被分为

    焦虑和相关疾病 不属于情绪障碍，但它们通常先于情绪障碍或与情绪障碍共存。

    悲伤和喜悦（兴高采烈）是日常生活的一部分。悲伤是对于挫折、失望和其他令人沮丧情况的普遍反应。喜悦则是对于成功、成就和其他令人鼓舞情况的普遍反应。

    哀伤，是悲伤的一种形式，是对于丧失的正常情感反应。居丧特指对所爱之人死亡的情感反应。然而，在某些情况下，对丧失的反应更加持久和致残，包括与以下症状有些重叠的症状 创伤后应激障碍 （创伤后应激障碍）和 严重抑郁症 并持续超过 12 个月，从而满足长期悲伤障碍的标准（1)。

    当悲伤或兴高采烈时被诊断为情绪障碍

    • 过于强烈和持久

    • 伴有符合失调标准的其他情绪失调症状

    • 显著损害人的运作能力

    在这种情况下，强烈的悲伤被称为抑郁，强烈的兴高采烈被称为躁狂症。抑郁障碍的特征是抑郁，双相障碍则是抑郁和躁狂的不同组合。

    情绪障碍中的自杀

    自杀 对于患有重度抑郁症的人来说是一个重大风险。抑郁症患者终生自杀的风险为 3% 至 6%（2），取决于他们抑郁的严重程度。以下情况可导致自杀风险增加：

    • 治疗刚开始，精神运动性活动已经回复正常而情绪仍处于低落状态

    • 处于双相混合状态

    • 个人的重要周年纪念日

    • 由于严重的焦虑或精神状态的不安

    • 酒精或物质滥用

    • 自杀未遂后的几周到几个月内，特别是使用暴力方法的自杀未遂

    心境障碍的其他并发症

    心境障碍的其他并发症包括

    参考文献

    1. 1.Prigerson HG, Boelen PA, Xu J: Validation of the new DSM-5-TR criteria for prolonged grief disorder and the PG-13-Revised (PG-13-R) scale.World Psychiatry 20(1):96-106, 2021. doi: 10.1002/wps.20823

    2. 2.Nierenberg AA, Gray SM, Grandin LD: Mood disorders and suicide.J Clin Psychiatry 62 Suppl 25:27-30, 2001.PMID: 11765092

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
    下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
    下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA

    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

    版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。