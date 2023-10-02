情绪障碍是由长时间的过度悲伤、情绪过度高涨或两者兼而有之组成的情绪障碍。情绪障碍可以发生在成人、青少年或儿童(见儿童和青少年抑郁症和儿童和青少年双相情感障碍)。

情绪障碍被分为

焦虑和相关疾病 不属于情绪障碍，但它们通常先于情绪障碍或与情绪障碍共存。

悲伤和喜悦（兴高采烈）是日常生活的一部分。悲伤是对于挫折、失望和其他令人沮丧情况的普遍反应。喜悦则是对于成功、成就和其他令人鼓舞情况的普遍反应。

哀伤，是悲伤的一种形式，是对于丧失的正常情感反应。居丧特指对所爱之人死亡的情感反应。然而，在某些情况下，对丧失的反应更加持久和致残，包括与以下症状有些重叠的症状 创伤后应激障碍 （创伤后应激障碍）和 严重抑郁症 并持续超过 12 个月，从而满足长期悲伤障碍的标准（1)。

当悲伤或兴高采烈时被诊断为情绪障碍

过于强烈和持久

伴有符合失调标准的其他情绪失调症状

显著损害人的运作能力

在这种情况下，强烈的悲伤被称为抑郁，强烈的兴高采烈被称为躁狂症。抑郁障碍的特征是抑郁，双相障碍则是抑郁和躁狂的不同组合。

情绪障碍中的自杀 自杀 对于患有重度抑郁症的人来说是一个重大风险。抑郁症患者终生自杀的风险为 3% 至 6%（2），取决于他们抑郁的严重程度。以下情况可导致自杀风险增加： 治疗刚开始，精神运动性活动已经回复正常而情绪仍处于低落状态

处于双相混合状态

个人的重要周年纪念日

由于严重的焦虑或精神状态的不安

酒精或物质滥用

自杀未遂后的几周到几个月内，特别是使用暴力方法的自杀未遂

心境障碍的其他并发症 心境障碍的其他并发症包括 社会功能受限，轻度或完全丧失维持社交、参加日常活动的能力

进食量受损

严重焦虑

酒精利用障碍

其他物质使用障碍