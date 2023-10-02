情绪障碍是由长时间的过度悲伤、情绪过度高涨或两者兼而有之组成的情绪障碍。情绪障碍可以发生在成人、青少年或儿童(见儿童和青少年抑郁症和儿童和青少年双相情感障碍)。
情绪障碍被分为
焦虑和相关疾病 不属于情绪障碍，但它们通常先于情绪障碍或与情绪障碍共存。
悲伤和喜悦（兴高采烈）是日常生活的一部分。悲伤是对于挫折、失望和其他令人沮丧情况的普遍反应。喜悦则是对于成功、成就和其他令人鼓舞情况的普遍反应。
哀伤，是悲伤的一种形式，是对于丧失的正常情感反应。居丧特指对所爱之人死亡的情感反应。然而，在某些情况下，对丧失的反应更加持久和致残，包括与以下症状有些重叠的症状 创伤后应激障碍 （创伤后应激障碍）和 严重抑郁症 并持续超过 12 个月，从而满足长期悲伤障碍的标准（1)。
当悲伤或兴高采烈时被诊断为情绪障碍
过于强烈和持久
伴有符合失调标准的其他情绪失调症状
显著损害人的运作能力
在这种情况下，强烈的悲伤被称为抑郁，强烈的兴高采烈被称为躁狂症。抑郁障碍的特征是抑郁，双相障碍则是抑郁和躁狂的不同组合。
情绪障碍中的自杀
心境障碍的其他并发症
参考文献
1.Prigerson HG, Boelen PA, Xu J: Validation of the new DSM-5-TR criteria for prolonged grief disorder and the PG-13-Revised (PG-13-R) scale.World Psychiatry 20(1):96-106, 2021. doi: 10.1002/wps.20823
2.Nierenberg AA, Gray SM, Grandin LD: Mood disorders and suicide.J Clin Psychiatry 62 Suppl 25:27-30, 2001.PMID: 11765092