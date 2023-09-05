人格障碍是广泛的持久思维模式、感知和行为模式，引起个体明显的痛苦或功能障碍。人格障碍分表现各异，但多为遗传和环境因素共同发挥作用所致。许多随着年龄增加症状逐渐减轻，但某些导致疾病诊断的特质可能有一定程度的长期存在。依据临床特点诊断。治疗采用心理治疗，有时也用药物治疗。

人格特质 是思维、感受、反应以及人际交往的模式，在不同时间和不同情境中相对稳定。

人格障碍 如果存在这些特征变得过分突出，缺乏弹性，适应不良，将影响工作和/或人际功能。人格障碍患者的社会适应不良会导致周围人明显的痛苦。人格障碍的患者（不像其他患者主动寻求帮助)，通常因为其社会适应不良行为的后果前来就诊，而不是出于对自己的想法和感受的痛苦。因此，首先临床医生必须帮助患者看到他们的人格特质是问题的根源。

人格障碍通常在青春期晚期或成年早期开始变得明显，尽管有时迹象在早期(在童年时期)明显。特征和症状在持续时间上有很大差异;许多人随着时间的推移而缓解。

精神疾病诊断与统计手册，第五版，文本修订(DSM-5-TR)列出了10种人格障碍类型，尽管大多数符合一种类型标准的患者也符合一种或多种其他类型的标准。 某些类型（如反社会，边缘）会随着年龄的增长症状减轻或问题解决，其他（如强迫，精神分裂）则不太可能自行缓解。

普通人群中约9％的患病率 (1) ，住院的精神病患者大约有一半存在人格障碍 (2)。总体而言，性别、社会经济等级和种族上无明显区别。然而，对于反社会人格障碍，男性与女性的比例为 3:1（3）。在边缘型人格障碍中，男女比例是1:3（仅在临床数据，而非总人口中）(4)。

对多数人格障碍，遗传概率约为50％，接近或高于其他主要心理疾病。这种遗传程度反驳了常见的假设，即人格障碍主要是由恶劣环境造成的性格缺陷。

与人格障碍相关的直接健康护理成本和因此失去生产力而产生的间接成本，要明显多于重度抑郁症或广泛性焦虑障碍所产生的同类成本，尤其是边缘性人格障碍和强迫性人格障碍。

人格障碍的症状和体征 根据DSM-5-TR，人格障碍主要表现为： 自我认同问题

人际功能 自我认同问题可能表现为一个不稳定的自我形象（如，认为自己善良和残忍之间波动）或价值观、目标和表现不一致（如，在教堂笃信宗教，但在别处表现为亵渎和不敬）。 人际功能问题一般表现为无法发展或维持密切的关系，或者是对他人感觉迟钝（例如，无法感同身受）。 人格障碍患者常表现得不一致、混乱，并且会让周围的人受挫甚至感到恼怒（包括医生）。这些人可能难以知道自己与他人之间的界限。自尊可能是不适当的高或低。他们在履行家庭义务时可能表现为矛盾、疏离、过度情绪化、虐待或不负责任，导致其配偶和/或子女的躯体或心理问题。 患有人格障碍的人往往缺乏对其行为对人际关系影响的洞察力。

人格障碍的诊断 精神障碍诊断与统计手册, 第5版，文本修订（DSM-5-TR）标准 人格障碍未得到充分诊断。 当人格障碍患者寻求治疗时，他们的主要抱怨往往是抑郁或焦虑，而不是人格障碍的表现。一旦临床医生怀疑病人有人格障碍，他们使用特定的诊断标准来评估认知，情感，人际关系和行为倾向。更专业和经验丰富的临床医生需要更复杂和经验严格的诊断工具。 人格障碍的诊断需要持续的、不灵活的、普遍的适应不良特征模式，包括 ≥ 以下 2 项（1）： 认知（即感知和解释自我、他人和事件的方式）

情感（即情绪反应的范围、强度、不稳定性和适当性）

人际功能

脉冲控制

持续存在的适应不良特征模式必定会导致社交、职业和其他重要领域的严重痛苦或功能受损

该模式稳定且发病较早（至少可追溯到青春期或成年早期） 此外，必须排除其他可能导致这些情况的症状（如其他精神障碍，物质使用，头部创伤）。 对于<18岁的患者诊断人格障碍，该模式必须至少存在≥1年，除反社会人格障碍，其他人格障碍的诊断年龄不能<18岁。 由于许多人格障碍患者对自己的病情缺乏了解，临床医生可能需要从以前治疗过这些患者的其他临床医生、家庭成员、朋友或其他与他们有过接触的人那里获得病史。 诊断参考文献 1. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed, Text Revision (DSM-5-TR).Washington, DC, American Psychiatric Association, 2022, pp.733-737.

人格障碍的治疗 心理治疗

有时针对特定症状或共存精神疾病的药物 人格障碍治疗的金标准是心理治疗。不论是个体还是团体治疗，患者存在寻求治疗愿意改变的动机是治疗的关键。 通常情况下，人格障碍对药物治疗不敏感，但某些药物可以有效地针对特定症状（如抑郁，焦虑）。 人格障碍经常共病其他障碍（如抑郁障碍，焦虑，药物相关障碍，躯体症状疾病，和饮食失调），使得治疗更具挑战性，延长缓解时间，增加了复发的风险，并降低治疗效果。对于每种疾病通常使用的治疗方法，请参见表 人格障碍的治疗。 表格 人格障碍的治疗 表格 治疗的一般原则 总体而言，人格障碍的治疗目标是 减少主观痛苦

使患者明白是自己的问题

减少明显不适当或不良的社交行为

修正有问题的人格特质 减少主观的痛苦（如焦虑、抑郁）是首要目标。增加社会心理支持往往可以缓解这些症状，包括将患者从高度紧张的状态或人际关系中解救出来。药物疗法也有助于缓解压力。减轻压力使治疗人格障碍更容易。 让患者认识自己的问题 应及早进行。患者需要明白，他们在工作或人际关系方面的问题是由他们与世界(例如，任务、权威或亲密关系)的不适应方式引起的。达到这样的理解需要大量的时间、耐心和临床医生方面的承诺。临床医生也需要对病人情绪敏感性和日常应对方式有一个基本的了解。家人和朋友可以帮助患者和临床医生确定不易察觉的问题。 不适当及不良的行为（如鲁莽、与社会隔离、缺乏自信、脾气爆发）应尽快纠正，以最大限度地减少对工作和人际关系的持续伤害。行为上的改变对边缘型、反社会型或回避型人格障碍患者非常重要。 边缘型

反社会的

回避 经过团体心理治疗法和行为矫正，行为通常可以在几个月内得到改善。有时患者必须住日间病房或者全封闭病房。自助团体或家庭治疗也可以帮助改变其社会不良行为。因为家庭成员和朋友的行为方式可以加强或减少患者的适应不良行为或想法，他们的参与是有帮助的；通过指导，他们可以成为治疗的盟友。 改变适应不良的人格特质 （例如，依赖、不信任、傲慢、操纵性）通常需要 > 1年。实现这种改变的基石是个体心理治疗。 治疗过程中，医生需设法找出患者人际交往中的问题。然后帮助患者了解这些问题是如何与他们的人格特质相关，并培训患者掌握新的、更好的与人互动的方式。通常情况下，临床医生必须反复指出不良行为及其后果，使得患者意识到问题。这种策略可以帮助患者改变其适应不良的行为和错误的观念。虽然临床医师采取行动应当敏锐，然而应该注意，友善和明智的建议本身并不能改变人格障碍。