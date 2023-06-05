性别不一致与性别焦虑

生理性别，性别和性身份
性别和社会性别不是一回事，临床上应将它们视为不同的特征。关于性别和社会性别的术语包括（1, 2）
性别： 由通常用于区分男性和女性的特征定义；性别特指出生时明显的身体和生物特征，通常用“出生时指定男性”(AMAB) 和“出生时指定女性”(AFAB) 等短语来表达。
性别认同： 作为男性、女性或其他事物的内在感觉，可能与出生时指定的性别或性别特征相对应，也可能不相对应。
性别表达： 服装、外表和其他表达性别认同或角色方面的外部表现和行为。
性别不一致： 一个人的性别认同与基于出生性别的预期性别之间存在明显且持续的不一致经历。
性别焦虑症： 与个人的性别认同和出生时指定的性别不一致有关的不适或痛苦。
顺性别： 用于描述性别认同和性别表达与出生时指定性别一致的个人。
跨性别： 一个涵盖性术语，涵盖那些性别认同或性别角色与出生时指定性别不同的人。
性别不符合： 描述性别认同或性别表达与出生时指定性别相关的性别规范不同的个人。
性别酷儿： 描述性别认同与性别二元理解不一致的个人，包括那些认为自己既是男性又是女性的人，在两性别之间游走、第三性别或完全脱离性别的人。有些人称自己在性别认同和/或角色方面是非二元的。
非二元性别： 包括同时或在不同时间由多个性别认同组成的人（例如，双性人）；没有性别认同或具有中性性别认同（例如，无性人或 中性人）的人；具有包含或融合其他性别元素的性别认同（例如，多性别、半男孩、半女孩）；和/或性别随时间变化性别的人（例如，流动性别）。
性别二元： 将性别分为男性和女性两个独立的类别（过去的范例不允许那些不认同男性或女性的人）。
跨性别女性： 出生时被指定为男性 (AMAB) 并采用女性性别认同的人，无论他们是否经历过任何医学性别转变。
跨性别者： 出生时被指定为女性 (AFAB) 并采用男性性别认同的人，无论他们是否经历过任何医学性别转变。
宦官： 出生时被指定为男性的个体，其睾丸已被手术切除或丧失功能，并被认定为太监。这与标准医学定义不同，因为它排除了那些不认同太监身份的人。
跨性别平权： 意识到、尊重和支持跨性别者和性别异常者的需求。
性取向： 人们对他人的情感、浪漫和/或性吸引力的模式。它还指一个人基于这些吸引力、相关行为以及具有相似吸引力和行为的其他人的社区中的成员身份而产生的个人和社会认同感。性别认同不同于社会性别认同。
跨性别者和性别多样化是指性别认同与出生时指定性别不同的人的首选术语。变性欲是一个过时的术语，专家在性别不安研究中不再使用。
性别认同包括传统的男性气质或女性气质，越来越多的文化认识到，现在的文化越来越认识到，一些人已经不适合也没有必要去符合传统的男-女两分法。这些人可能会称自己为性别酷儿、非二元性取向者，“不符合性别”或其他越来越常用的术语之一。此外，性别角色的定义和分类可能因社会而异。“顺性别”一词适用于大多数人，指的是性别认同与其出生时指定性别相符的人。
许多文化对年轻女孩的不符合性别的行为(例如，做一些更典型的男孩的活动或穿着)比男孩的娘娘腔行为更宽容。作为正常发展的一部分，许多男孩会扮演女孩或母亲的角色，包括试穿姐妹或母亲的衣服，或者做出刻板行为，或者表达与特定社会中女孩相关的兴趣。儿童性别不协调（表现出不同于社会文化规范下出生性别应有的行为）不被视为一种疾病，很少持续到成年或导致性别烦躁，虽然性别不协调的男孩更有可能成为同性恋或双性恋(3)。
非二元性别认同是指认为自己的性别与西方典型的二元性别认同（男性或女性）观点不同的个人。非二元性描述了具有不同类型性别认同的人，包括不认同任何性别的人、认同多种性别的人，以及随着时间的推移或在不同的环境中可能经历不同性别的人（性别流动）（4）。尽管一些非二元性别的人认为自己是跨性别者，但许多人并不这么认为。
非二元性别的人可以使用代词they/them/their或新创建的代词，如ze/zir/hir或e/er/ers等。研究报告称，非二元性别人士可能占性别多样性群体的25%至50%，青少年和年轻人的比例更高（5）。目前，大多数非二元性别的人在出生时就被指定为女性。
2010年代之前，大多数要求治疗的性别焦虑症患者在出生时都被指定为男性。这种情况已经发生了变化，到世界各地诊所接受评估和治疗的出生时被指定为女性的青少年患者数量大幅增加（6, 7）。
性别焦虑和性别不一致
对大多数人来说，他们出生时的性别、性别认同和性别角色是一致的。然而，那些患有性别焦虑症的人会经历与出生性别和性别认同之间某种程度的不一致有关的痛苦。性别焦虑症是一种诊断 精神疾病诊断与统计手册， 第五版，文本修订版（DSM-5-TR），分为 2 套诊断标准，一套适用于儿童，一套适用于青少年和成人（8）。
如果一个人经历或表现出性别不一致或性别不一致，这本身不被视为一种疾病。它被认为是人类性别认同和表达的正常变异。然而，当出生性别与内在性别认同感之间的不匹配导致某人严重痛苦或功能障碍时，性别不安的临床诊断可能是合适的。诊断是由患者的痛苦来定义的，而不是由性别不一致或身份的存在来定义的。
性别焦虑症的痛苦通常被描述为焦虑、抑郁、易怒和普遍的身体不舒服感的结合。患有严重性别焦虑症的人可能会出现严重、令人不安和长期的症状。他们通常强烈希望通过医学和/或手术改变自己的身体，使自己的身体更符合自己的性别认同。
没有足够的数据来确定性别不一致或焦虑症的确切患病率，但在大型医疗保健系统中进行的研究报告称，0.02%-0.1%的患者符合DSM-5-TR的性别焦虑症诊断标准。对非临床环境中的个人进行的基于调查的研究报告称，自我认定为变性人的受访者比例甚至更高：
在成人中，患病率分为两个不同的组：
那些认为自己是跨性别者的人（0.5% 至 0.6%）
那些认为自己性别不一致/多元化的人（0.6 至 1.1%）
在儿童和青少年中，发现了相同的流行模式：
那些认为自己是跨性别者的人（1.2% 至 2.7%）
那些认为自己性别不一致/多元化的人（2.5% 至 8.4%）
根据一些专家的说法，性别不安的诊断主要是一种伴随精神症状的一般医学病症，类似于性发育障碍，而不是一种精神障碍。因此，在《国际疾病分类》第11次修订版中，性别不一致和性别焦虑不再被列为心理健康状况，而是在新的性健康章节中（9）。世界卫生组织做出这一改变的部分原因是为了减少对一种已经被污名化的疾病的污名化（10, 11)。相反，其他人认为，即使是极端形式的性别不一致，也不是医学或精神疾病，而是人类性别认同和表达范围内罕见的正常变异。
不管对性别不一致和烦躁症的临床性质的看法如何，有大量证据表明，跨性别者作为一个群体，承受着越来越大的医疗、心理健康和性健康诊断负担，这往往与获得护理的障碍有关。并非该人群中的所有精神健康障碍都是性别焦虑症（例如，伴随抑郁症、焦虑症、物质使用障碍），并且并非所有性别不一致的个体都经历过性别焦虑症。当出现明确的症状并达到临床意义的阈值时，可能会诊断性别焦虑症。
参考文献
1.American Psychological Association: A glossary: Defining transgender terms.See also Sexual orientation and gender diversity.
2.World Professional Association for Transgender Health: Standards of Care Version 8.
3.Wallien MSC, Cohen-Kettenis PT: Psychosexual outcome of gender-dysphoric children.J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 47(12)1413-1423, 2008.doi: 10.1097/CHI.0b013e31818956b9
4.Richards C, Bouman WP, Seal, et al: Non-binary or genderqueer genders.Int Rev Psychiatry 28(1):95-102, 2016.https://doi.org/10.3109/09540261.2015.1106446
5.Watson RJ, Wheldon CW, Puhl RM: Evidence of diverse identities in a large national sample of sexual and gender minority adolescents.J Res Adolesc 30(S2):431-442, 2020.https://doi.org/10.1111/jora.12488
6.Okabe N, Toshiki S, Matsumoto Y, et al: Clinical characteristics of patients with gender identity disorder at a Japanese gender identity disorder clinic.Psychiatry Res 157(1-3):315-318, 2008.doi: 10.1016/j.psychres.2007.07.022
7.de Graaf N, Carmichael P, Steensma T, et al: Evidence for a change in the sex ratio of children referred for gender dysphoria: Data from the Gender Identity Development Service in London (2000-2017).J Sex Med 15(10):1381-1383, 2018. doi: 10.1016/j.jsxm.2018.08.002
8.American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed.Text Revision (DSM-5-TR).Washington, DC, American Psychiatric Association, 2022.
9.World Health Organization: Eleventh revision of the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-11).访问日期：2023 年 4 月 21 日。
10.World Health Organization: Gender incongruence and transgender health in the ICD.访问时间：2023 年 5 月 19 日。
11.Reed GM, Drescher J, Krueger RB, et al: Disorders related to sexuality and gender identity in the ICD-11: Revising the ICD-10 classification based on current scientific evidence, best clinical practices, and human rights considerations.World Psychiatry 15(3): 205-221, 2016.doi: 10.1002/wps.20354
性别不一致与性别焦虑的病因学
性别不一致的具体病因尚不完全清楚。生物因素（例如遗传、胎儿发育关键时期的产前激素环境）被认为在决定性别认同方面发挥着重要作用。一些研究发现，同卵双胞胎中性别不安的一致性率高于异卵双胞胎，这表明性别不一致存在遗传因素 (1），而其他人还没有发现这种联系（2)。一些脑部成像研究显示，性别焦虑症患者的功能和解剖学差异与其感觉性别（性别认同）一致，而不是与出生性别一致(3)。
安全、无冲突的性别认同和性别角色的形成也受到社会心理因素的影响（例如，父母情感纽带的特征，每个父母与孩子的关系）。
极少数情况下，性别不安与性发育障碍（例如，生殖器不明确）或基因异常 （例如， 特纳综合症，克兰费尔特综合征）。当性别标签和抚养方式混乱的时候（如，生殖器两性畸形或遗传综合征改变了生殖器外观，如，雄激素不敏感综合征），儿童会对他们的性身份或性角色感到不确定，尽管环境因素的重要性究竟如何目前还是有争议的。然而当性别标签和抚养方式很明确的时候，生殖器两性畸形，往往也不会影响到儿童的性别认同。
病因参考文献
1.Coolidge FL, Thede LL, Young SE: The heritability of gender identity disorder in a child and adolescent twin sample.Behav Genet 32(4):251-257, 2002.doi: 10.1023/a:1019724712983
2.Karamanis G, Karalexi M, White R, et al: Gender dysphoria in twins: A register-based population study.Sci Rep 12, 13439, 2022.https://doi.org/10.1038/s41598-022-17749-0
3.Kreukels BPC, Guillamon A: Neuroimaging studies in people with gender incongruence.Int Rev Psych 28(1):120-128, 2016. doi: 10.3109/09540261.2015.1113163
性别不一致和性别焦虑的症状和体征
虽然本节称为症状和体征，但它也讨论了没有性别焦虑症的性别多样化个体的经历和特征。
儿童症状
童年性别多样性在一般人类发展中经常发生（1）本身并不是一种精神障碍，也不一定表明孩子具有跨性别身份（2)。
儿童性别焦虑症是一种临床诊断，通常在2至3岁时就表现出来，但在任何年龄都可能变得明显。大多数患有性别不安的儿童直到 6 至 9 岁才接受评估。患有性别不安的儿童通常会出现以下至少 6 个月的症状（3）：
坚持穿异性的衣服
坚持自己是异性
希望一觉醒来会变成异性
倾向于参加刻板游戏，并与异性一起活动
更喜欢异性玩伴
对他们的性器官有强烈的厌恶
例如，女孩会坚称自己要长出阴茎，变成男孩；她可能会站着撒尿。男孩幻想自己是女孩的样子，回避参加莽撞性拼抢游戏和竞技性活动。他可能还希望去掉他的阴茎和睾丸。对男孩来说，对青春期身体变化的痛苦常常驱使他们寻求治疗力求身体女性化。
性别不一致的青春期前儿童的性别轨迹无法提前可靠预测。一些研究发现，大多数童年时期性别不一致的研究参与者在青少年时期的性别认同保持稳定（4）。在其他研究中，在儿童时期被诊断为性别焦虑症的研究参与者中，少数人成年后仍符合性别焦虑症诊断标准（5, 6），而且少数表现出非临床显著水平的性别不一致（不符合性别焦虑症的诊断标准）的人成年后仍表现出性别不一致。
对于是否或在哪个年龄支持患有性别不安的青春期前儿童的社会和/或医学性别转变存在相当大的争议。没有确凿的研究来指导这一决定（7, 8）;然而，长期的前瞻性研究正在进行中（4）。
现行的世界跨性别健康专业协会 (WPATH) 护理标准第 8 版（9）为这一敏感领域的专家提供指导。这些指南建议父母/照顾者和医疗保健专业人员对那些希望被承认为与其内在性别认同感相匹配的性别的儿童做出支持性回应。他们还建议父母/看护人和医疗保健专业人员支持儿童在青春期前的几年里继续探索自己的性别，无论社会转型如何（9）。
性别多样的儿童和青少年作为一个群体，比顺性别同龄人更有可能经历创伤、欺凌、孤立和心理健康困难 (10、11)。被认定为跨性别或性别多样化的青少年自杀和抑郁的增加引起了大量关注和研究（12, 13）。
一些变性儿童或青少年正在进行社会转型。这可能涉及儿童时期以下一种或多种变化：姓名变化、代词变化、文件和学校记录上的性别标记变化；参加“其他”性别运动、娱乐俱乐部、营地；改变浴室和更衣室，以符合经验的性别；向其他人公开交流经验丰富/肯定的性别；以及个人表达的变化（例如，发型、服装、珠宝选择）（2）。
成人的症状
许多被诊断患有性别不安的成年人都有早期的性别不安症状或在童年早期经历过一种“不同”的感觉，但有些人直到成年才出现，并且没有证据表明儿童时期存在性别不一致。跨性别女性可能首先被认为是易装者，直到后来才开始接受自己的跨性别身份。
一些性别焦虑症患者最初做出的选择与出生时分配的性别一致（如婚姻、兵役），回想起来，他们经常承认自己对新出现的跨性别/性别多样的感觉感到不舒服，并做出生活决定，试图避免与他们打交道。对于那些出生时被指定为男性的人来说，这被描述为“向超男子气概的逃亡”（14, 15）。一旦接受了自己的跨性别身份并公开转变性别，许多跨性别者就会以其偏好的性别身份无缝地融入社会结构——无论是否接受性别肯定激素治疗或性别肯定手术。
跨性别者可能会对各种表达其性别认同的方法感到满意。一些跨性别女性满足于拥有更女性化的外表和获得女性身份证件(如驾照、护照)，以帮助她们以女性身份在社会上工作和生活。同样，许多出生时被指定为女性的患者选择进行社会转型，并在性别确认的睾酮治疗（无论是否进行乳房切除术和/或胸部重建）的帮助下，看起来和听起来都很男性化。
其他不同性别的人也会遇到问题，其中可能包括 焦虑、抑郁、物质使用障碍和 自杀行为，其水平远高于同性别同龄人（16）。这些问题可能与社会和家庭的压力源有关，这些压力源与缺乏对不符合性别的行为的接受和边缘化有关 通常被称为少数群体压力。性别焦虑者在获得精神健康和整体卫生保健服务方面的健康差异有充分的记录，这可能与贫困、获得保健的障碍、歧视以及临床医生在向他们提供适当护理时感到不适有关。
症状和体征参考
1.Endocrine Society, Pediatric Endocrine Society: Position statement: Transgender health.Endocrine Society.访问时间：2023 年 5 月 19 日。
2.Ehrensaft D: Exploring gender expansive expressions.In The gender affirmative model: An interdisciplinary approach to supporting transgender and gender expansive children, edited by Keo-Meier C, Ehrensaft D, American Psychological Association, Washington, DC.
3.American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed.Text Revision (DSM-5-TR).Washington, DC, American Psychiatric Association, 2022.
4.Olson KR, Durwood L, Horton R, et al: Gender identity 5 years after social transition.Pediatrics 150 (2): e2021056082, 2022.https://doi.org/10.1542/peds.2021-056082
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6.Wallien MSC, Cohen-Kettenis PT: Psychosexual outcome of gender-dysphoric children.J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 47(12)1413-1423, 2008.doi: 10.1097/CHI.0b013e31818956b9
7.Chen D, Edwards-Leeper L, Stancin T, et al: Advancing the practice of pediatric psychology with transgender youth: State of the science, ongoing controversies, and future directions.Clin Pract Pediatr Psychol 6(1):73-83, 2018.doi: 10.1037/cpp0000229 2
8.Travers A:The Trans Generation: How Trans Kids (and Their Parents) Are Creating a Gender Revolution.New York, New York University Press, 2018.
9.World Professional Association for Transgender Health: Standards of Care Version 8.
10.Barrow K, Apostle D: Addressing mental health conditions often experienced by transgender and gender expansive children.In The gender affirmative model: An interdisciplinary approach to supporting transgender and gender expansive children, edited by Keo-Meier CE, Ehrensaft DE.American Psychological Association.2018.
11.Ristori J, Steensma TD: Gender dysphoria in childhood.Int Rev Psychiatry 28(1),13-20, 2016.https://doi.org/10.3109/09540261.2015.1115754
12.Turban JL, King D, Carswel JM, et al: Pubertal suppression for transgender youth and risk of suicidal ideation.Pediatrics e20191725, 2020.https://doi.org/10.1542/peds.2019-1725
13.Turban JL, King D, Kobe J, et al: Access to gender-affirming hormones during adolescence and mental health outcomes among transgender adults.PLoS One 17(1): e0261039, 2022.https://doi.org/10.1371/journal.pone.0261039
14.Brown GR: Transsexuals in the military: flight into hypermasculinity.Arch Sex Behav 17(6):527-537, 1988. doi: 10.1007/BF01542340
15.McDuffie E, Grown GR: 70 U.S. veterans with gender identity disturbances: A descriptive study. J Transgenderism 12(1):21-30, 2010. https://doi.org/10.1080/15532731003688962
16.Brown GR, Jones KT: Mental health and medical outcome disparities in 5135 transgender veterans receiving health care in the Veterans Health Administration: A case-control study.LGBT Health 3(2):122-131, 2016.doi: 10.1089/lgbt.2015.0058
性别不一致与性别焦虑的诊断
DSM-5-TR 标准
ICD-11标准（尚未在所有国家使用）
所有年龄段的评估和诊断
对个人的性别不一致或性别焦虑的评估通常包括
就当前和历史上断言的性别认同和性别表达对个人进行采访（对于儿童，采访父母/照顾者）
评估焦虑、性别不一致或两者兼有的证据
回顾相关的医疗和心理健康史（以及儿童的发展史）
应评估是否存在重大的个人或家庭压力源或风险（如药物使用、遭受暴力、贫困）
评估其他经常与性别焦虑有关的心理健康状况，包括抑郁、焦虑、物质使用障碍、吸烟、自杀。
此外，个人的家庭和社会心理环境也很重要，包括个人以及家人、朋友和其他重要联系人（如同龄人、老师、同事、社区成员）之间对性别多样性的态度、支持和挑战。应评估是否存在重大的个人或家庭压力源或风险（如药物使用、暴力暴露、贫困）。WPATH护理标准第8版提供了一个关于在生命周期的各个阶段评估不同性别患者的详细章节（1)。
ICD-11 中将性别不一致定义为个人经历的性别与指定性别之间明显且持续的不一致（2）。由于 ICD-11 在欧洲和世界其他一些地区使用，但在美国尚未使用，因此性别不一致在美国没有诊断代码，在临床实践中，该术语通常仅用于儿童。
性别烦躁在不同年龄人群的表现存在差异 (1)。但是DSM-5诊断标准中，所有年龄人群的性别焦虑诊断要求同时满足以下两点(3)：
出生性别与经历/表达的性别认同之间存在明显不一致 ≥ 6个月
由于此不协调导致的临床显著的痛苦或功能受损
儿童性别不安的诊断
儿童性别不安的诊断标准需要 ≥ 以下 6 项（3）：
强烈渴望或坚持自己是另一种性别（或与指定性别不同的其他性别）
着装上强烈的典型异性服饰偏好，女孩拒绝穿着典型的女性服饰
在假装或幻想的游戏中对跨性别角色有强烈的偏好
对异性玩具、游戏和活动的强烈偏好
对于其他性别的玩伴有强烈的偏好
强烈拒绝与出生性别相匹配的玩具，游戏和活动
对他们的性器官有强烈的厌恶
强烈渴望第一和/或第二性征与他们的经验性别相匹配
这种情况必须与临床上显著的痛苦或社会环境、学校或其他重要功能领域的损害有关。
自我认同为与出生时指定的性别不同的性别，绝不能仅仅出于对作为不同性别的文化优势的渴望。例如，一个男孩说想成为女孩，为了获得和他的小妹妹相同的特殊待遇，这个男孩不大可能有性别烦躁。
青少年和成人性别焦虑的诊断
青少年和成人性别焦虑症的诊断标准需要 ≥ 以下 2 项（3）：
一个人的经历/表达的性别与主要和/或第二性征（或在青少年中，预期的第二性征）之间明显不一致
要去除（对青春早期而言为阻止发育）第一和/或第二性征的强烈愿望
符合他们自身认同性别的第一和/或第二性征的强烈愿望
强烈渴望成为另一种性别（或与指定性别不同的替代性别）
像另一个性别一样被对待的强烈愿望
有另一种性别的典型感受和反应的强烈信念
该病症必须与临床上显着的痛苦或社交、职业或其他重要功能领域的损害有关。
诊断参考
1.World Professional Association for Transgender Health: Standards of Care Version 8, pp.S31-S68.
2.Jakob R: ICD Update Platform: Gender identity alignment with ICD-11.
3.American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed.Text Revision (DSM-5-TR).Washington, DC, American Psychiatric Association, 2022.
性别焦虑症的治疗
对于许多成年人或青少年来说，可进行性别肯定激素疗法，有时还需要性别肯定手术（乳房、生殖器或面部手术）
有时还有其他治疗（例如声音治疗、电解）
对青少年和成人的心理治疗通常有助于解决共存的心理健康问题、与变性相关的问题和其他问题，但对于性别焦虑症的药物和/或手术治疗来说并不是强制性的。
根据 WPATH 的说法，跨性别者的治疗目标是“实现性别自我的持久个人舒适，以优化他们的整体身体健康、心理健康和自我实现”（1)。
性别不一致或性别不一致的行为，例如异装，不被视为一种疾病，如果没有并发性别不安（临床上显着的心理困扰或功能障碍），则不需要治疗。如果需要治疗，治疗的目的是缓解患者的痛苦，帮助患者适应，而不是试图让他们改变自己的性别认同。使用心理治疗试图“转变”一个人既定的跨性别身份（所谓的修复疗法或转变疗法）不仅无效，而且可能对患者有害，这被认为是不道德的，并且在某些司法管辖区是非法的。
对于大多数患有性别不安的人来说，寻求医疗帮助的主要目的不是获得心理健康治疗，而是获得激素治疗和/或性别确认手术（以前称为性别重置或生殖器手术）形式的性别确认治疗手术，以使他们的外貌与其性别认同一致。当性别焦虑症得到适当的诊断和治疗时，心理困扰可以通过心理治疗、性别肯定激素治疗和性别肯定手术来解决 (1, 2）。
手术能帮助一些患者更好地适应，对生活的满意度提高。大多数专家建议，只有经过适当培训和经验丰富的临床医生评估并根据当前WPATH护理标准进行治疗的患者才能进行手术。临床医生经常建议患者在进行不可逆转的生殖器手术之前，以自己喜欢的性别角色生活一年。
在治疗之前，应讨论生育能力保存技术，如胚胎、卵母细胞或精子冷冻保存或延迟开始性别确认激素治疗(1, 3 ）。
在后续研究中，生殖器手术帮助许多患有性别不安的人过上更幸福、更有成效的生活。基于这些发现，对于具有高度积极性并经过适当专家评估且符合WPATH护理标准第8版中列出的标准的性别焦虑症患者，这种手术在医学上是必要的（2）。应该指出的是，性别肯定手术不仅限于生殖器干预，还可能包括面部改变、声带手术、隆胸、喉部剃须或其他非生殖器手术。
尽管性别焦虑症患者不再需要在考虑性别确认激素治疗和手术前接受心理治疗，但心理健康护理从业者可以采取以下措施帮助患者做出明智的决定：
帮助病人处理病耻感带来的负面影响（例如，指责，歧视）
帮助患者找到一种舒服的性别身份表达方式
如果适用，促进性别角色的改变、出柜（告知其他人自己的跨性别身份）和过渡
个人决定与家人和公众分享有关其性别认同的信息，而不考虑所需的治疗，这往往会给患者带来潜在的社会问题(4, 5 ）。这些问题包括由于对性别多元化者的持续歧视而可能失去家人、配偶/伴侣、朋友以及失去工作或住房。在世界一些地区，公开性别多样化也是非法的，并使跨性别者面临潜在的严重法律后果，包括监禁或处决。
在大多数大城市或通过互联网参加性别支持小组通常是有帮助的，尤其是在过渡过程中。
出生时被指定为男性的个体 (AMAB)
对于跨性别女性来说，性别肯定药物疗法包括中等剂量的 女性化荷尔蒙 （例如，雌二醇透皮贴剂0.1至0.2 mg/天或口服雌二醇2至8 mg/天）与抗雄激素（例如螺内酯100至400mg/天）联合使用。这通常与电解、声音疗法和其他女性化治疗相结合。
女性激素对性别焦虑的症状有显著改善，而且经常先于任何可见的第二性征改变（如乳房发育，面部和身体毛发的减少，脂肪重新分布到臀部）。即使没有心理支持或手术，女性化激素也足以让一些患者感到作为女性足够舒适。
越来越多的跨性别女性要求进行性别确认手术。尽管有多种方法，但最常见的手术包括切除阴茎和睾丸并创建人造阴道。保留部分龟头组织再造阴蒂，作为性敏感区域，在大多数情况下保留了唤醒和高潮的能力。
一些患者也会选择非生殖器的性别确认手术，例如隆胸，面部女性化手术（例如鼻整形，眉毛抬高，改变发际线，下颌重塑，气管软骨剃刮[喉软骨缩减]）或声带手术来改变声音的质量。
出生时指定为女性的个体 (AFAB)
自 2010 年代以来，跨性别手术的比例一直在上升（6）。这些人通常在治疗早期，包括青春期晚期，要求进行 乳房切除术 ，因为很难在有大量乳房组织的情况下扮演男性角色。跨性别者经常进行束缚乳房的做法，但这通常会导致呼吸困难，而且大乳房与更严重的性别焦虑症状有关。
子宫切除术和卵巢切除术 可以在一个疗程后完成 男性化激素疗法，包括雄激素（例如，每周肌内或皮下注射睾酮酯制剂 50 至 100 mg，或同等剂量的睾酮透皮贴剂或凝胶）（如果耐受的话）。睾酮制剂永久性地使声音变得低沉，诱导更多肌肉男性化和脂肪分布，阴蒂增大，促进面部和身体毛发的生长。即使停止治疗，其中一些身体变化也是永久性的。
一些跨性别者可能希望保留生育能力，并将卵母细胞用于未来的妊娠。与接受性别肯定激素治疗的患者讨论生育问题很重要，因为生育能力可能会暂时受损。在激素治疗或手术（例如卵母细胞或胚胎冷冻保存）之前，应向患者提供有关生育力保存的咨询。关于男性化激素治疗对生育能力的长期影响的数据不足。据报道，跨性别者在停止睾酮治疗后成功怀孕。尽管生育能力可能受到影响，但应建议出生时指定为女性的患者，激素治疗通常不会导致不育，应使用适当的避孕措施(7）。
患者可以选择以下额外的性别确认手术之一：
从内前臂、腿或腹部移植皮肤塑造人工阴茎（阴茎成形术）
将阴阜的脂肪组织移除，放置在睾酮催使过度生长肥大的阴蒂周围，重塑一个微型阴茎（阴蒂阴茎化手术）
无论采用哪种术式，通常都要施行阴囊成形术；切割大阴唇以形成近似阴囊的中空腔道，插入睾丸植入物以填充新形成的阴囊。
在功能和外观方面，变性女性新阴道手术的解剖结果往往不如新阴道手术令人满意。这可能是跨性别者要求进行生殖器性别确认手术较少的原因；然而，随着阴茎成形术技术的不断改进，对阴茎成形术的要求也随之增加。
非二元性别和其他性别多样化的个体
在医疗保健环境中，与跨性别患者相比，非二元性别人士不太可能自愿提供有关其性别认同的信息；许多人与医疗保健专业人员有过负面经历，他们试图将他们视为性别认同的线性范围（二元模型），这通常与患者的自我认知不一致(8）。
一些非二元性别的人寻求性别肯定的医疗和/或手术治疗，以减轻与痛苦或功能受损相关的性别焦虑或不协调症状。必须彻底了解治疗目标，并明确说明治疗的局限性。例如，出生时被指定为男性的非二元性别患者可能希望通过使用雌激素疗法获得更大的身体满意度（例如，皮肤、毛发生长、脂肪分布的期望变化），但不希望发育乳房。这些目标可能与性别肯定激素治疗的作用机制不相容。缺乏关于非二元人群的药物和外科治疗的长期结果数据。
最后，有些人在出生时就被指定为男性，他们认为自己是太监，希望过上不受睾酮的影响并且没有阴茎和/或睾丸的情况下生活（9）。许多自认为太监的人并不认为自己是变性人，而是认为自己与阉人有着明显的性别认同。太监可能会寻求医疗和外科干预措施来消除睾酮带来的男性化影响，包括睾丸切除术（1, 10)
儿童和青少年的性别不安
诊断为性别不安的青春期前儿童的社会心理治疗仍然存在争议。WPATH护理标准第8版审查了有关心理社会治疗（包括社会转型）的当前信息和指南（1)。没有任何指南或标准认可或建议对诊断为性别不协调或性别焦虑症的青春期前儿童使用激素干预（青春期阻断剂或性别确认激素）或性别确认手术(1, 11)。跨性别儿童和青少年的医疗护理通常由多学科团队在专门诊所的学术医疗中心提供。
大多数从事性别不一致行为的儿童并没有被诊断为性别不安或不一致，并且不会以跨性别身份继续进入青春期或成年期。在被诊断为性别焦虑症的幼儿中，目前还不可能可靠地预测这些症状是否会持续到成年(12, 13）。
虽然临床上对青春期前性别不安儿童的治疗没有达成共识，但人们认识到，试图强迫儿童接受出生指定的性别角色通常是创伤性的且不成功。因此，主要的治疗方式是对儿童及其父母的心理支持和心理教育，使用性别肯定模型而不是性别病理模型(1)。这种肯定的方法支持儿童表达的性别，有时包括青春期前社会转型的一个或多个方面。
在过去的十年中，报告评估和临床护理的出生时被指定为女性的青少年人数大幅增加，现在在大多数诊所寻求护理的人数超过了出生时被指定为男性的青少年(14）。
根据21世纪以来的研究，在青春期早期，青春期阻滞剂的使用越来越普遍。亮丙瑞林（促性腺激素释放激素激动剂）等药物可阻止睾酮和雌激素的产生，从而“阻止”青春期的进程。这些药物可以在 坦纳第二阶段发展，在永久性青春期变化之前有更多时间评估性别不安的青少年（15）。(See Endocrine Society Guidelines, 2017.)
如果有性别焦虑症的年轻人希望继续完全过渡到另一个性别，并被评估为适合额外的过渡护理，则可以停止使用青春期阻断剂，并给予性别确认激素治疗，从而使性别一致的青春期开始。只有在具有诊断和管理青少年性别焦虑症专业知识的临床医生进行评估后，才能提供这些治疗；这通常需要父母/监护人的同意和青少年的同意（如果他们在特定管辖区未达到法定成年年龄）。如上所述，在开始任何激素或手术干预之前，应讨论生育保存技术。
治疗参考文献
1.Coleman E, Radix A E, Bouman WP, et al: Standards of Care for the Health of Transgender and Gender Diverse People, Version 8, Int J Transgend Health, 23:sup1, S1-S259, 2022.doi: 10.1080/26895269.2022.2100644
2.World Professional Association for Transgender Health: Standards of Care Version 8, pp.S31-S68.
3.Nahata L, Chen D, Moravek MB, et al: Understudied and under-reported: Fertility issues in transgender youth—A narrative review.J Paediatrics, 205, 265-271, 2019.https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2018.09.009
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5.Bockting W, Coleman E: Developmental stages of the transgender coming-out process.Toward an integrated identity.In: R Ettner, S Monstrey, E Coleman (Eds).Principles of Transgender Medicine and Surgery, Second Edition.Routledge, NY, 2016; pp 137-148.
6.Chaya B, Berman Z, Boczar D, et al: Gender affirmation surgery on the rise: Analysis of trends and outcomes.LGBT Health 9(8): 582-588, 2022 doi: 10.1089/lgbt.2021.0224
7.Bonnington A, Dianat S, Kerns J, et al: Society of Family Planning clinical recommendations: Contraceptive counseling for transgender and gender diverse people who were female sex assigned at birth.Contraception 102(2):70-82, 2020.doi:10.1016/j.contraception.2020.04.001
8.Vincent B: Non-binary genders: Navigating communities, identities, and healthcare.Policy Press, Bristol, UK.2020.
9.Johnson RB, Onwuegbuzie AJ, Turner LA: Toward a definition of mixed methods research.9(2):112-133, 2007.doi 10.1177 1558689806298224
10.Wong STS, Wassersug RJ, Johnson TW, et al: Differences in the psychological, sexual, and childhood experiences among men with extreme interests in voluntary castration.Arch Sex Behav 50(3):1167-1182, 2021.https://doi.org/10.1007/s10508-020-01808-6
11.Chen D, Edwards-Leeper L, Stancin T, et al: Advancing the practice of pediatric psychology with transgender youth: State of the science, ongoing controversies, and future directions.Clin Pract Pediatr Psychol 6(1):73-83, 2018.doi: 10.1037/cpp0000229
12.Bloom TM, Nguyen TP, Lami F, et al: Measurement tools for gender identity, gender expression, and gender dysphoria in transgender and gender-diverse children and adolescents: A systematic review.The Lancet Child & Adolescent Health 5(8):582-588, 2021.https://doi.org/10.1016/s2352-4642(21)00098-5
13.Edwards-Leeper L, Leibowitz, Sangganjanavanich VF: Affirmative practice with transgender and gender nonconforming youth: Expanding the model.Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity 3(2):165-172, 2016.https://doi.org/10.1037/sgd0000167
14.Bauer G, Pacaud D, Couch R, et al; Trans Youth CAN! Research Team.Transgender youth referred to clinics for gender-affirming medical care in Canada.Pediatrics 148(5): e2020047266.https://doi.org/10.1542/ peds.2020-047266
15.Hembree WC, Cohen-Kettenis PT, Gooren L, et al: Endocrine treatment of gender-dysphoric/gender-incongruent persons: An Endocrine Society clinical practice guideline.J Clin Endocrinol Metab 102(11):3869-3903, 2017. doi: 10.1210/jc.2017-01658
关键点
跨性别和性别多样性是指性别认同与出生时分配的性别不同的人；一些人认为自己是非二元性的，这是一种性别认同的范畴，在男女二元性概念之外。
只有少数自认为跨性别者、性别多元化或非二元性别的人符合性别不安的诊断标准。
只有当与性别不一致相关的痛苦和/或功能障碍显着并持续≥6个月时，才诊断性别不安。
如果需要治疗，治疗的目的是缓解患者的痛苦，帮助患者适应，而不是试图让他们改变自己的性别认同。
被诊断患有性别不安的青春期前儿童的治疗仍然存在争议，但不包括使用激素药物或手术。