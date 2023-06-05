性别不一致与性别焦虑

对大多数人来说，他们出生时的性别、性别认同和性别角色是一致的。然而，那些患有性别焦虑症的人会经历与出生性别和性别认同之间某种程度的不一致有关的痛苦。性别焦虑症是一种诊断 精神疾病诊断与统计手册， 第五版，文本修订版（DSM-5-TR），分为 2 套诊断标准，一套适用于儿童，一套适用于青少年和成人（8）。

如果一个人经历或表现出性别不一致或性别不一致，这本身不被视为一种疾病。它被认为是人类性别认同和表达的正常变异。然而，当出生性别与内在性别认同感之间的不匹配导致某人严重痛苦或功能障碍时，性别不安的临床诊断可能是合适的。诊断是由患者的痛苦来定义的，而不是由性别不一致或身份的存在来定义的。

性别焦虑症的痛苦通常被描述为焦虑、抑郁、易怒和普遍的身体不舒服感的结合。患有严重性别焦虑症的人可能会出现严重、令人不安和长期的症状。他们通常强烈希望通过医学和/或手术改变自己的身体，使自己的身体更符合自己的性别认同。

没有足够的数据来确定性别不一致或焦虑症的确切患病率，但在大型医疗保健系统中进行的研究报告称，0.02%-0.1%的患者符合DSM-5-TR的性别焦虑症诊断标准。对非临床环境中的个人进行的基于调查的研究报告称，自我认定为变性人的受访者比例甚至更高：

在成人中，患病率分为两个不同的组：

那些认为自己是跨性别者的人（0.5% 至 0.6%）

那些认为自己性别不一致/多元化的人（0.6 至 1.1%）

在儿童和青少年中，发现了相同的流行模式：

那些认为自己是跨性别者的人（1.2% 至 2.7%）

那些认为自己性别不一致/多元化的人（2.5% 至 8.4%）

根据一些专家的说法，性别不安的诊断主要是一种伴随精神症状的一般医学病症，类似于性发育障碍，而不是一种精神障碍。因此，在《国际疾病分类》第11次修订版中，性别不一致和性别焦虑不再被列为心理健康状况，而是在新的性健康章节中（9）。世界卫生组织做出这一改变的部分原因是为了减少对一种已经被污名化的疾病的污名化（10, 11)。相反，其他人认为，即使是极端形式的性别不一致，也不是医学或精神疾病，而是人类性别认同和表达范围内罕见的正常变异。

不管对性别不一致和烦躁症的临床性质的看法如何，有大量证据表明，跨性别者作为一个群体，承受着越来越大的医疗、心理健康和性健康诊断负担，这往往与获得护理的障碍有关。并非该人群中的所有精神健康障碍都是性别焦虑症（例如，伴随抑郁症、焦虑症、物质使用障碍），并且并非所有性别不一致的个体都经历过性别焦虑症。当出现明确的症状并达到临床意义的阈值时，可能会诊断性别焦虑症。