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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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物质滥用概述

作者：Mashal Khan, MD, NewYork-Presbyterian Hospital
已审核/已修订 10月 2022 | 修改的 12月 2022
看法 进行患者培训

    物质相关疾病涉及直接激活大脑奖励系统的物质。奖励系统的激活通常会引起愉悦感；引起的愉悦感的具体特征因药物而异。这些药物被分为10类，但它们的药理学机制并不完全不同。这些种类包括：

    这些分类并非根据药物是合法的（如酒精，咖啡因）、还是非法的（如致幻剂）、或是否通过处方（如吗啡，劳拉西泮）。药物具体细节请参照本手册的其他章节

    在这里“麻醉剂”是仅仅是一种通俗说法。 最初，它指药物有麻醉效果（麻木或昏迷），尤其是阿片类药物（如鸦片，鸦片衍生物）。 但目前该词的使用很不一致（如美国政府将兴奋剂归为麻醉剂），使得该术语几乎没有科学或医学意义。

    使用和停止药物可能导致心理、行为和生理变化，即中毒和戒断。药物滥用也可能导致精神障碍（例如， 抑郁症精神病焦虑或神经认知障碍）。

    物质使用障碍 是指患者由于持续使用物质产生明显的问题以及病态的行为方式。可以表现为生理功能的变化，如脑回路的改变。常用术语“成瘾”，“滥用”和“依赖”定义过于宽泛变化，在系统诊断中作用有限； “物质使用障碍”则比较全面，且有更少的负面意义。

    10类药品造成物质使用障碍的程度各不相同。其 成瘾性 取决于多种因素，包括

    • 给药途径

    • 药物穿过血脑屏障和刺激奖赏回路的速率

    • 作用发生的时间

    • 诱导耐受和/或戒断症状的程度

    管制药物

    在美国，1970年《全面药物滥用预防和控制法》及其后的修正版，要求制药厂对某些类别的药物保持物理安全和严格的记录（管制药品—见表受管制药品的一些例子）。管制物质根据其滥用的可能性、可接受的医疗用途、药物管理的安全性分为5栏（或类）。不同栏目的分类确定物质的管制方式。

    • 分栏I：成瘾性高，无公认的医疗用途，安全性低。它们只有在政府许可下研究用

    • 附表 II 至 IV：这些药物的成瘾性逐渐降低（从附表 II 至 IV）。它们具有公认的医疗用途。这些药物必须由具有毒品管制局（DEA）许可证的医生处方。

    • 分栏V：这些物质有很低的成瘾性。一些分栏V的药物不需要处方

    各个州的分类可能有所不同

    表格
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    管制药物示例

    目录

    示例

    I*

    卡西酮（阿拉伯茶叶）和甲卡西酮， 丙种羟基丁酸盐，海洛因（和其他一些阿片类药物），LSD，摇头丸，迷幻药，大麻和合成大麻素

    II

    安非他明、巴比妥类（短效）、可卡因、二氢可待因酮（包括其衍生物）、二氢吗啡酮、美沙酮、哌甲酯、吗啡、其他强鸦片类激动剂、羟考酮、苯环利定

    III

    合成类固醇、巴比妥类（中长效）、双氢可待因、丁基原啡因、屈大麻酚、可待因、止痛剂

    IV

    巴比妥类（长效）、苯二氮䓬类、水合氯醛、氨甲丙二酯、莫达芬尼、潘他唑新、普洛帕吩、唑吡坦

    V

    含有小剂量可待因的止咳药、普瑞巴林

    *不可处方

    GHB=gamma-羟基丁酸盐；LSD=麦角酸二乙基酰胺；MDMA=甲烯二氧甲苯丙胺

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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