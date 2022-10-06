物质相关疾病涉及直接激活大脑奖励系统的物质。奖励系统的激活通常会引起愉悦感；引起的愉悦感的具体特征因药物而异。这些药物被分为10类，但它们的药理学机制并不完全不同。这些种类包括：
咖啡因
吸入剂 （挥发性碳氢化合物[如涂料稀释剂，某些胶水]）
阿片类药物 （如芬太尼、吗啡，羟考酮）
镇静剂，安眠药，抗焦虑药和 （如劳拉西泮，司可巴比妥）
其他（如 合成类固醇)
这些分类并非根据药物是合法的（如酒精，咖啡因）、还是非法的（如致幻剂）、或是否通过处方（如吗啡，劳拉西泮）。药物具体细节请参照本手册的其他章节
在这里“麻醉剂”是仅仅是一种通俗说法。 最初，它指药物有麻醉效果（麻木或昏迷），尤其是阿片类药物（如鸦片，鸦片衍生物）。 但目前该词的使用很不一致（如美国政府将兴奋剂归为麻醉剂），使得该术语几乎没有科学或医学意义。
使用和停止药物可能导致心理、行为和生理变化，即中毒和戒断。药物滥用也可能导致精神障碍（例如， 抑郁症、精神病、焦虑或神经认知障碍）。
物质使用障碍 是指患者由于持续使用物质产生明显的问题以及病态的行为方式。可以表现为生理功能的变化，如脑回路的改变。常用术语“成瘾”，“滥用”和“依赖”定义过于宽泛变化，在系统诊断中作用有限； “物质使用障碍”则比较全面，且有更少的负面意义。
10类药品造成物质使用障碍的程度各不相同。其 成瘾性 取决于多种因素，包括
给药途径
药物穿过血脑屏障和刺激奖赏回路的速率
作用发生的时间
诱导耐受和/或戒断症状的程度
管制药物
在美国，1970年《全面药物滥用预防和控制法》及其后的修正版，要求制药厂对某些类别的药物保持物理安全和严格的记录（管制药品—见表受管制药品的一些例子）。管制物质根据其滥用的可能性、可接受的医疗用途、药物管理的安全性分为5栏（或类）。不同栏目的分类确定物质的管制方式。
分栏I：成瘾性高，无公认的医疗用途，安全性低。它们只有在政府许可下研究用
附表 II 至 IV：这些药物的成瘾性逐渐降低（从附表 II 至 IV）。它们具有公认的医疗用途。这些药物必须由具有毒品管制局（DEA）许可证的医生处方。
分栏V：这些物质有很低的成瘾性。一些分栏V的药物不需要处方
各个州的分类可能有所不同
管制药物示例
目录
示例
I*
卡西酮（阿拉伯茶叶）和甲卡西酮， 丙种羟基丁酸盐，海洛因（和其他一些阿片类药物），LSD，摇头丸，迷幻药，大麻和合成大麻素
II
安非他明、巴比妥类（短效）、可卡因、二氢可待因酮（包括其衍生物）、二氢吗啡酮、美沙酮、哌甲酯、吗啡、其他强鸦片类激动剂、羟考酮、苯环利定
III
合成类固醇、巴比妥类（中长效）、双氢可待因、丁基原啡因、屈大麻酚、可待因、止痛剂
IV
巴比妥类（长效）、苯二氮䓬类、水合氯醛、氨甲丙二酯、莫达芬尼、潘他唑新、普洛帕吩、唑吡坦
V
含有小剂量可待因的止咳药、普瑞巴林
*不可处方
GHB=gamma-羟基丁酸盐；LSD=麦角酸二乙基酰胺；MDMA=甲烯二氧甲苯丙胺