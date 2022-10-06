物质相关疾病涉及直接激活大脑奖励系统的物质。奖励系统的激活通常会引起愉悦感；引起的愉悦感的具体特征因药物而异。这些药物被分为10类，但它们的药理学机制并不完全不同。这些种类包括：

酒精

咖啡因

大麻 和 合成大麻素

致幻剂 （例如，LSD、苯环利定、裸盖菇素、3,4-亚甲二氧基甲基苯丙胺 [MDMA])

吸入剂 （挥发性碳氢化合物[如涂料稀释剂，某些胶水]）

阿片类药物 （如芬太尼、吗啡，羟考酮）

镇静剂，安眠药，抗焦虑药和 （如劳拉西泮，司可巴比妥）

中枢神经兴奋剂（如苯丙胺，咖啡因）

烟草

其他（如 合成类固醇)

这些分类并非根据药物是合法的（如酒精，咖啡因）、还是非法的（如致幻剂）、或是否通过处方（如吗啡，劳拉西泮）。药物具体细节请参照本手册的其他章节

在这里“麻醉剂”是仅仅是一种通俗说法。 最初，它指药物有麻醉效果（麻木或昏迷），尤其是阿片类药物（如鸦片，鸦片衍生物）。 但目前该词的使用很不一致（如美国政府将兴奋剂归为麻醉剂），使得该术语几乎没有科学或医学意义。

使用和停止药物可能导致心理、行为和生理变化，即中毒和戒断。药物滥用也可能导致精神障碍（例如， 抑郁症、精神病、焦虑或神经认知障碍）。

物质使用障碍 是指患者由于持续使用物质产生明显的问题以及病态的行为方式。可以表现为生理功能的变化，如脑回路的改变。常用术语“成瘾”，“滥用”和“依赖”定义过于宽泛变化，在系统诊断中作用有限； “物质使用障碍”则比较全面，且有更少的负面意义。

10类药品造成物质使用障碍的程度各不相同。其 成瘾性 取决于多种因素，包括

给药途径

药物穿过血脑屏障和刺激奖赏回路的速率

作用发生的时间

诱导耐受和/或戒断症状的程度