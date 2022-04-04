已审核/已修订 4月 2022 | 修改的 9月 2022

分裂情感障碍的特征是精神病、精神分裂症的其他症状和显著的情绪症状。它与精神分裂症的不同在于一个人一生中出现≥ 1次抑郁或躁狂发作。

精神病性症状是指诸如妄想，幻觉，思维和言语混乱，以及脱离现实的奇怪和不恰当的运动行为（包括紧张症）。

当精神病人同时表现出心境症状时应考虑情感分裂性障碍。做此诊断要求在疾病整个病程中，明显的心境症状（抑郁或躁狂）占总病程＞50%，同时伴有≥2种精神分裂症症状（妄想、幻觉、整体的混乱、言语解体、紧张症或者阴性症状）。

把分裂情感性障碍与精神分裂症和 情感障碍 相鉴别需要对症状以及症状的进展进行纵向评估。