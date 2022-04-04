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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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分裂情感性障碍

作者：Carol Tamminga, MD, UT Southwestern Medical Dallas
已审核/已修订 4月 2022 | 修改的 9月 2022
看法 进行患者培训

分裂情感障碍的特征是精神病、精神分裂症的其他症状和显著的情绪症状。它与精神分裂症的不同在于一个人一生中出现≥ 1次抑郁或躁狂发作。

精神病性症状是指诸如妄想，幻觉，思维和言语混乱，以及脱离现实的奇怪和不恰当的运动行为（包括紧张症）。

当精神病人同时表现出心境症状时应考虑情感分裂性障碍。做此诊断要求在疾病整个病程中，明显的心境症状（抑郁或躁狂）占总病程＞50%，同时伴有≥2种精神分裂症症状（妄想、幻觉、整体的混乱、言语解体、紧张症或者阴性症状）。

把分裂情感性障碍与精神分裂症情感障碍 相鉴别需要对症状以及症状的进展进行纵向评估。

分裂情感性障碍的治疗

  • 通常是药物、心理治疗和社区支持合并使用

由于分裂情感障碍常导致长时间能力丧失，需要对其进行综合治疗（包括药物，心理治疗和社区支持）。

对于躁狂型的治疗，第二代抗精神病药 通常可能有效，如果无效，则添加锂盐，卡马西平或丙戊酸盐是有帮助的。

治疗抑郁型，首选第二代抗精神病药。一旦阳性症状缓解，如果抑郁症需要治疗，应该使用抗抑郁药; 选择性5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRIs）因安全性好成为首选。

(参见神分裂症及相关障碍介绍。）

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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