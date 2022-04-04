精神分裂症表现为精神病（与现实失去接触）、幻觉（错误的感知）、妄想（错误的信念）、言行紊乱、情感平淡（情感范围受限）、认知损害（推理和问题解决能力受损）以及职业和社会功能障碍。病因未明，但在遗传和环境因素方面存在强有力的证据。症状通常始于青春期或成年早期。 必须有1次或以上症状持续≥ 6个月才能诊断。治疗包括药物治疗，认知治疗和心理康复治疗。早期检测和早期治疗可改善结果。
(参见神分裂症及相关障碍介绍。）
精神病性症状是指诸如妄想，幻觉，思维和言语混乱，以及脱离现实的奇怪和不恰当的运动行为（包括紧张症）。
世界范围内精神分裂症的患病率约为1％。男女比例接近，且在不同文化中也相对恒定。都市生活，贫穷，童年创伤，疏忽和产前感染是危险因素，并且有遗传易感性。 该病始于青春期晚期，并持续一生，通常自始至终心理社会功能较差。
发病的平均年龄是为20岁早期的女性，男性更早，约40％的在20岁之前首发。童年期发病很少，可在青春早期或老年期（，有时称为妄想痴呆）发病。
精神分裂症的病因
尽管其具体原因和机制尚不清楚，但精神分裂症有生物学基础
大脑结构发生改变（如扩大的脑室、皮质变薄、前海马和其他脑区的脑容量下降。
神经化学的变化，特别是多巴胺和谷氨酸递质标志物的活性改变
最近证实的遗传危险因素 (1)
有学者认为，精神分裂症在神经发育脆弱的人群中更多见，症状的发作、缓解和复发是神经发育脆弱和环境应激相互作用的结果。
神经发育易感性
尽管精神分裂症很少在儿童早期出现，但儿童时期的因素会影响成年期的疾病发作。这些因素包括
遗传倾向
孕期，出生或产后并发症
病毒性中枢神经系统感染
童年的创伤和忽视
尽管许多精神分裂症患者无家族史，但遗传因素与之密切相关。如有一级亲属为精神分裂症患者，该个体罹患此病的概率为10％~12%，而普通人群为1％。单卵双生子的共病率是45％。
母亲在孕期第4到第6个月营养匮乏和感冒，出生体重<2500g，第2次怀孕时Rh血型不相容或缺氧均可以增加危险。
神经生物学和神经精神病学试验表明，精神分裂症患者的眼动检测异常、认知功能和注意力受损、有缺陷的感觉门控缺陷在精神分裂症者中出现的概率高于普通人群。这些发现同样出现在精神分裂症患者的一级亲属中，实际上也出现在许多其他精神障碍患者中，并可能代表脆弱性的遗传成分。这些发现在精神疾病中的共性表明，我们传统的诊断类别并不能反映出精神疾病之间潜在的生物学差异。 (1)。
环境应激
病因参考文献
1.Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium: Biological insights from 108 schizophrenia-associated genetic loci.Nature 511(7510):421-427, 2014.doi: 10.1038/nature13595
精神分裂症的症状和体征
精神分裂症是一种慢性疾病，其进展有几个阶段，尽管各个阶段持续的时间和模式不同。精神分裂症患者往往在到医疗机构就诊前的8～15个月就出现精神病症状，但现在通常在病程中更早被发现。
精神分裂症症状通常会损害患者执行复杂和困难的认知和运动功能的能力;因此，症状往往明显干扰工作、社会关系和自我照顾。失业、社会隔离、人际关系恶化和生活质量下降是常见的结果。
精神分裂症的分期
在前驱期，患者可以无症状表现或可能出现社会功能受损，轻度的认知紊乱或感觉歪曲，愉悦感下降（快感缺乏）以及普遍的应对能力下降。这些前兆症状可能很轻微，只有在回顾时才发现；也可以很明显，存在社会、学业和职业功能受损。
进展的前驱期可以出现亚临床症状：如退缩或孤立、易激惹、多疑和不寻常的想法、感知歪曲和紊乱。 [1]。明显的精神分裂症（妄想和幻觉）发作可以突然出现（几天内或者几周），也可以是缓慢、隐匿的（几年内）。但是，即使在晚期前驱期，也只有一小部分（< 40%）倾向于转变为完全精神分裂症。
在精神病早期, 症状很活跃，往往是最严重的。
在疾病中期，症状可以是发作性的（有着明显的加剧或缓解），也可以是持续的；功能损害加重。
疾病晚期，疾病模式可能已经固定，但有相当大的可变性，功能损害可以变得稳定、恶化甚至减轻。
精神分裂症的症状分类
一般而言，症状被分为：
阳性：幻觉和妄想
阴性症状：正常功能的减少或受到影响
瓦解症状：包括思维障碍和奇特行为
认知：记忆、信息处理和问题解决方面的缺陷
患者可以有一种类型或者所有类型的症状。
阳性症状可以进一步被划分为
妄想
幻觉
妄想是即使存在相反证据仍坚信不疑的错误信念。 妄想有几种不同类型：
迫害妄想：患者认为自己在被折磨、被跟踪、被欺骗或者被监视。
关系妄想：患者认为书中、报纸、歌曲或者其他周围环境中的事件与自己有关。
思维抽取或插入：患者认为他的思想和冲动是由外力强加在他身上的、他人能够阅读自己的思想、他们的想法可以转移给他人。
精神分裂症中的妄想往往是很奇怪的 - 显然是不可信，并不能从日常的生活经验获得（例如，他们相信有人在没有留下疤痕的情况下取走了他们的内脏）。
幻觉是他人无法感受到的感知。它们可能是听觉、视觉、嗅觉、味觉或触觉，但幻听是最常见的。病人听到有声音在评论他的行为，互相交谈，或者是批评、辱骂的评论。幻觉和妄想会让病人非常痛苦。
阴性（缺陷）症状 包括
愉快感缺失：表现为对任何活动都不感兴趣，无目的性活动增加。
语言贫乏：患者很少说话，回答问题也很简洁，给人一种内心空虚的印象
快感缺乏症：对活动缺乏兴趣，无目的活动增加。
无社会性：对人际关系缺乏兴趣。
消极症状往往导致动力不足，目标感和使命感下降。
瓦解障碍是一组典型的阳性症状，包括
思想紊乱
怪异行为
思维瓦解表现为思维散漫、言谈无特定主题、话题不断地变换。言语可以从轻度的混乱到不连贯甚至令人无法理解。怪异行为包括幼稚愚蠢行为、激越、不合时宜的外表或行为、不讲卫生等。紧张症是怪异行为的一种极端表现，病人保持固定的姿势且旁人难以移动或者是持续做毫无目的自主运动。
认知缺陷 包括以下方面：
注意力
处理速度
工作记忆和陈述记忆
抽象思维
问题解决
对社会互动的理解
患者的思维僵化，其问题解决能力、理解他人观点的能力以及从经验中学习的能力下降。认知功能损害的严重程度是整体功能残疾的一个主要决定因素。
精神分裂症的亚型
部分专家根据是否存在阴性症状及其严重程度，如情感迟钝、意志缺乏、动机下降等，把精神分裂症划分为缺陷型和非缺陷型两种。
缺陷型的 患者其严重的阴性症状不是由其他因素导致（如抑郁、焦虑、毫无刺激的环境，药物不良反应）。
非缺陷型的患者存在妄想，幻觉和思维障碍，阴性症状相对较少。
原先的精神分裂症亚型（偏执、瓦解、紧张、残留、未分化）都没有证明有效或可靠已经不再使用。
自杀
暴力
令人惊讶的是，精神分裂症是暴力行为的中度危险因素。威胁要采取暴力行为以及爆发的攻击行为远比严重的危险行为更常见。确实，精神分裂症患者的暴力行为总体上比没有精神分裂症的患者少。
合并物质滥用、存在迫害妄想或命令性幻听者以及不遵遗嘱服药的患者较容易采取明显的暴力行为。 严重抑郁、孤立、偏执的病人会去攻击或杀死他认为的引起自己困境的人（如上级、名人、配偶），但是这种情况少见。
症状学的参考文献
1.Tsuang MT, Van Os J, Tandon R, et al: Attenuated psychosis syndrome in DSM-5.Schizophr Res 150(1):31–35, 2013.doi: 10.1016/j.schres.2013.05.004
精神分裂症的诊断
Clinical criteria (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition [DSM-5])
综合病史、症状和体征
早期诊断、早期治疗预后更好。
精神分裂症没有明确的实验室检查。诊断要根据对病史、症状和体征进行完整的评估。从间接途径，如家人、朋友、老师、同事等获得的信息通常很重要。
根据DSM-5，精神分裂症的诊断需同时满足以下两点：
≥2个特征性症状（妄想、幻听、言语紊乱、行为紊乱、阴性症状），持续1个月以上（症状必须包括三者之一）。
疾病前驱期症状或社交、职业或自我照顾功能受损，持续时间达6个月（包括1个月的症状明显期）
鉴别诊断
在收集病史和检查时（检查包括实验室检查和神经影像学检查），要排除其他躯体情况导致的精神障碍 或物质滥用 (见 精神症状的医学评估)。尽管有些精神分裂症患者在影像上存在大脑结构的异常，但并没有特异的诊断学价值。
其他类似症状的精神障碍还包括：
另外，有些 心境障碍 的患者也会存在精神病症状。
神经心理学测试，脑成像，脑电图和其他脑功能测试（例如眼动追踪）无助于区分主要的精神病性疾病。但是，早期研究 (1) 提示这些检查结果可用于将患者分为3种不同的精神病生物类型，而这3种类型并不符合当前的临床诊断类别。
某些人格障碍（特别是分裂型）也表现出与精神分裂症类似的症状，尽管其严重程度通常比较轻，也不是真正的精神病。
诊断参考文献
1.Clementz BA, Sweeney JA, Hamm JP, et al: Identification of distinct psychosis biotypes using brain-based biomarkers.Am J Psychiatry 173(4): 373-384, 2016.doi: 10.1176/appi.ajp.2015.14091200
精神分裂症的预后
来自RAISE计划（精神分裂症初次发作后的恢复）的研究表明，越早开始治疗，治疗越密集，效果越好 (1)。
症状出现后的前5年，患者的功能会恶化，社会和工作能力下降并疏于对自己的料理。阴性症状会逐渐加重，认知功能下降。此后，功能残疾的水平趋于稳定。有证据表明，疾病的严重程度在后期会减轻，特别是女性。有严重阴性症状和认知功能缺损的病人会出现自主运动功能障碍，即便没有应用抗精神病药。
精神分裂症可以与其他精神障碍共病。存在明显 强迫症状，预后尤其差；存在 边缘性人格障碍的 症状时，预后则较好。约80％的精神分裂症患者会有一次或以上的重度抑郁发作。
确诊后的第1年，预后与患者抗精神病药物的服药依从性及避免娱乐性药物滥用紧密相关。
总体而言，三分之一的患者取得了显著和持久的改善；三分之一有所改善，但有间歇性复发和残障；三分之一仍然严重残疾。仅有约15％的患者完全恢复到病前的功能水平。
预后良好的因素包括：
良好的病前功能（如学业成绩或工作业绩良好）
发病年龄晚和（或）急性起病
家族史为心境障碍而非精神分裂症
认知功能受损程度轻微
阴性症状较少
未经治疗的精神病病程较短
预后不良的因素包括：
发病年龄早
病前功能不良
精神分裂症家族史
较多的阴性症状
未经治疗的精神病持续时间较长
男性预后较女性差；抗精神病药对女性的疗效较好。
药物滥用是许多精神分裂症患者的一个严重问题。有证据表明，使用大麻或致幻剂对精神分裂症患者具有高度破坏性，如果使用了，应严厉劝阻患者并积极治疗。合并物质滥用是预后差的重要预测因素，而且可以导致服药依从性差、反复复发、经常住院、功能下降、缺乏社会支持甚至无家可归。
预后参考
1.RAISE: Recovery After an Initial Schizophrenia Episode—A Research Project of the National Institute of Mental Health (NIMH).访问时间：1/14/22。
精神分裂症的治疗
康复，包括认知补救、社区培训和支持服务
心理治疗，以恢复性训练为导向
精神症状出现和首次治疗的时间间隔与治疗起效快慢、疗效有关。如果及早治疗，患者的反应会更快、更充分。 如首次发作后没有使用抗精神病药巩固治疗，70％到80％的患者在1年内会有第2次发作。持续使用抗精神病药物可以将1年复发率降低到30%左右或更低的长效药物。第一次发作后药物治疗应至少持续1到2年。如果患者的病程已有多年，则持续更长时间。
早期发现和多方面治疗已经改变了对精神分裂症等精神病患者的护理。协调的专业护理，包括复原力训练、个人和家庭治疗、解决认知功能障碍和支持性就业，是对社会心理康复的重要贡献。
精神分裂症治疗的总体目标 是
改善精神病症状
保留社会心理功能
预防复发和相关功能受损
减少消遣性药物的使用
抗精神病药、社区支持下的康复和心理治疗是主要的治疗手段。由于精神分裂症是长期的复发性疾病，教会患者疾病自我管理技能是一个非常重要的目标。向年轻患者的父母提供有关疾病的信息(心理教育)可降低复发率 (1, 2)。(参见 the American Psychiatric Association’s Practice Guideline for the Treatment of Patients With Schizophrenia, 3rd Edition.)
根据特定的神经递质受体亲和力和活性，抗精神病药物分为第一代抗精神病药（FGAs）和第二代抗精神病药（SGAs）。SGAs在一些方面较有优势，其疗效稍微优于传统药物（尽管有些SGAs的疗效尚有争议），而且减少了不自主运动障碍及相关不良反应的概率。但SGA的 代谢综合征（过度肥胖、胰岛素抵抗、血脂异常和高血压）的风险高于传统抗精神病药物。两类抗精神病药物中都存在可能会导致 长QT综合征 的药物，并最终增加致命性心律失常的风险，这些药物包括硫利达嗪，氟哌啶醇，奥氮平，利培酮和齐拉西酮。
康复和社区支持服务
社会心理技能训练和职业康复项目帮助很多患者工作、购物和照顾自己；料理家务；与他人相处以及配合医疗人员治疗。
如果患者能被雇用，处在一个竞争性的工作环境中，同时有工作向导帮助他适应工作，这对患者的康复特别有意义。有时工作向导只是作为后援帮助患者解决问题或者是与雇主进行沟通。
支持服务帮助很多精神分裂症患者在社区中生活。尽管很多人可以独立生活，有些还是需要住在有工作人员来监督的公寓中，以保证其遵医嘱服药。项目根据不同的居住场所提供不同水平的监督服务，从24小时支持到定期家访。这些项目帮助提高病人的独立自主性，同时又提供给他们足够的照顾以把复发的可能性和住院需求降到最低。社区治疗项目在患者的家中或其他居住场所给患者提供服务，这要求很高的工作人员-患者比例。治疗小组直接提供患者需要的所有或几乎所有的治疗。
当疾病复发并且症状严重时，需要住院治疗；如果患者给自己或他人带来危险，需要强制住院。即便有最好的康复和社区支持服务，一小部分患者，特别是有严重认知功能障碍和药物治疗无效者，还是需要长期在精神病院或其他机构接受治疗或需要其他的支持性照顾。
认知补救疗法（cognitive remediation therapy）有助于某些患者。 该疗法旨在改善神经认知功能（如，注意力、工作记忆、执行功能），并帮助患者学习或重新学习如何完成任务。这种疗法可以使一定程度改善患者的功能。
心理治疗
精神分裂症心理治疗的目标是在患者、家庭成员和医生之间建立协作关系，以便患者能够学会管理自己的疾病，按照规定服用药物，并更有效地处理压力。
尽管个别心理治疗结合药物治疗是普遍的方法，但是可利用的经验性的指南很少。一开始探讨患者基本的社会服务需求，根据疾病的性质提供支持和教育，促进适应性的行为，能够共情并对精神分裂症有合理的动力性理解，这样的心理治疗可能是最有效的。很多患者需要共情和心理支持来适应这个持续一生且使功能严重受限的疾病。
除了个体的心理治疗，精神分裂症的认知行为疗法也有显著发展。例如，在个人或群体环境下进行的这种治疗，重点关注如何减少妄想想法的方法。
对于与家人生活在一起的病人，心理教育性的家庭干预能降低复发的概率。支持团体，如National Alliance on Mental Illness,National Alliance on Mental Illness（美国心理疾病联盟）常常会对家庭有帮助。
一般治疗参考文献
1.Correll CU, Rubio JM, Inczedy-Farkas G, et al: Efficacy of 42 pharmacologic cotreatment strategies added to antipsychotic monotherapy in schizophrenia: Systematic overview and quality appraisal of the meta-analytic evidence.JAMA Psychiatry 74(7):675-684, 2017.doi: 10.1001/jamapsychiatry.2017.0624
2.Wang SM, Han C, Lee SJ: Investigational dopamine antagonists for the treatment of schizophrenia.Expert Opin Investig Drugs 26(6):687-698, 2017. doi: 10.1080/13543784.2017.1323870
关键点
精神分裂症表现为与脱离现实的幻觉、妄想、言行紊乱、情感淡漠、认知损害以及职业和社会功能障碍。
自杀是最常见的死亡原因。
暴力威胁和轻微的攻击性爆发远比严重的危险行为更常见，但这些行为可能在滥用药物的偏执型精神病患者中更常见。
早期使用抗精神病药物，药物的选择根据药物的不良反应、所需的服用方式以及患者既往对药物的治疗反应。
心理治疗让病人学习理解和管理自己的疾病，遵医嘱服药，能更有效地应对压力。
经过治疗，三分之一的患者获得了显著和持久的改善；三分之一有所改善，但有间歇性复发和残障；三分之一严重残疾。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
American Psychiatric Association (APA), Clinical Practice Guidelines for Schizophrenia, 3rd Edition: Practice guidelines include information on the social determinants of mental health and on effectively using technology (including social media, telepsychiatry, and mental health apps) to provide optimal patient care.
National Alliance on Mental Illness (NAMI), Schizophrenia: NAMI promotes ongoing awareness of schizophrenia, as well as educational and advocacy initiatives to support those who have it, and crisis-response services (including a HelpLine) to assist those in need.