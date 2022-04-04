精神分裂症表现为精神病（与现实失去接触）、幻觉（错误的感知）、妄想（错误的信念）、言行紊乱、情感平淡（情感范围受限）、认知损害（推理和问题解决能力受损）以及职业和社会功能障碍。病因未明，但在遗传和环境因素方面存在强有力的证据。症状通常始于青春期或成年早期。 必须有1次或以上症状持续≥ 6个月才能诊断。治疗包括药物治疗，认知治疗和心理康复治疗。早期检测和早期治疗可改善结果。

(参见神分裂症及相关障碍介绍。）

精神病性症状是指诸如妄想，幻觉，思维和言语混乱，以及脱离现实的奇怪和不恰当的运动行为（包括紧张症）。

世界范围内精神分裂症的患病率约为1％。男女比例接近，且在不同文化中也相对恒定。都市生活，贫穷，童年创伤，疏忽和产前感染是危险因素，并且有遗传易感性。 该病始于青春期晚期，并持续一生，通常自始至终心理社会功能较差。

发病的平均年龄是为20岁早期的女性，男性更早，约40％的在20岁之前首发。童年期发病很少，可在青春早期或老年期（，有时称为妄想痴呆）发病。

精神分裂症的症状和体征 精神分裂症是一种慢性疾病，其进展有几个阶段，尽管各个阶段持续的时间和模式不同。精神分裂症患者往往在到医疗机构就诊前的8～15个月就出现精神病症状，但现在通常在病程中更早被发现。 精神分裂症症状通常会损害患者执行复杂和困难的认知和运动功能的能力;因此，症状往往明显干扰工作、社会关系和自我照顾。失业、社会隔离、人际关系恶化和生活质量下降是常见的结果。 精神分裂症的分期 在前驱期，患者可以无症状表现或可能出现社会功能受损，轻度的认知紊乱或感觉歪曲，愉悦感下降（快感缺乏）以及普遍的应对能力下降。这些前兆症状可能很轻微，只有在回顾时才发现；也可以很明显，存在社会、学业和职业功能受损。 进展的前驱期可以出现亚临床症状：如退缩或孤立、易激惹、多疑和不寻常的想法、感知歪曲和紊乱。 [1]。明显的精神分裂症（妄想和幻觉）发作可以突然出现（几天内或者几周），也可以是缓慢、隐匿的（几年内）。但是，即使在晚期前驱期，也只有一小部分（< 40%）倾向于转变为完全精神分裂症。 在精神病早期, 症状很活跃，往往是最严重的。 在疾病中期，症状可以是发作性的（有着明显的加剧或缓解），也可以是持续的；功能损害加重。 疾病晚期，疾病模式可能已经固定，但有相当大的可变性，功能损害可以变得稳定、恶化甚至减轻。 精神分裂症的症状分类 一般而言，症状被分为： 阳性：幻觉和妄想

阴性症状：正常功能的减少或受到影响

瓦解症状：包括思维障碍和奇特行为

认知：记忆、信息处理和问题解决方面的缺陷 患者可以有一种类型或者所有类型的症状。 阳性症状可以进一步被划分为 妄想

幻觉 妄想是即使存在相反证据仍坚信不疑的错误信念。 妄想有几种不同类型： 迫害妄想：患者认为自己在被折磨、被跟踪、被欺骗或者被监视。

关系妄想：患者认为书中、报纸、歌曲或者其他周围环境中的事件与自己有关。

思维抽取或插入：患者认为他的思想和冲动是由外力强加在他身上的、他人能够阅读自己的思想、他们的想法可以转移给他人。 精神分裂症中的妄想往往是很奇怪的 - 显然是不可信，并不能从日常的生活经验获得（例如，他们相信有人在没有留下疤痕的情况下取走了他们的内脏）。 幻觉是他人无法感受到的感知。它们可能是听觉、视觉、嗅觉、味觉或触觉，但幻听是最常见的。病人听到有声音在评论他的行为，互相交谈，或者是批评、辱骂的评论。幻觉和妄想会让病人非常痛苦。 阴性（缺陷）症状 包括 愉快感缺失：表现为对任何活动都不感兴趣，无目的性活动增加。

语言贫乏：患者很少说话，回答问题也很简洁，给人一种内心空虚的印象

快感缺乏症：对活动缺乏兴趣，无目的活动增加。

无社会性：对人际关系缺乏兴趣。 消极症状往往导致动力不足，目标感和使命感下降。 瓦解障碍是一组典型的阳性症状，包括 思想紊乱

怪异行为 思维瓦解表现为思维散漫、言谈无特定主题、话题不断地变换。言语可以从轻度的混乱到不连贯甚至令人无法理解。怪异行为包括幼稚愚蠢行为、激越、不合时宜的外表或行为、不讲卫生等。紧张症是怪异行为的一种极端表现，病人保持固定的姿势且旁人难以移动或者是持续做毫无目的自主运动。 认知缺陷 包括以下方面： 注意力

处理速度

工作记忆和陈述记忆

抽象思维

问题解决

对社会互动的理解 患者的思维僵化，其问题解决能力、理解他人观点的能力以及从经验中学习的能力下降。认知功能损害的严重程度是整体功能残疾的一个主要决定因素。 精神分裂症的亚型 部分专家根据是否存在阴性症状及其严重程度，如情感迟钝、意志缺乏、动机下降等，把精神分裂症划分为缺陷型和非缺陷型两种。 缺陷型的 患者其严重的阴性症状不是由其他因素导致（如抑郁、焦虑、毫无刺激的环境，药物不良反应）。 非缺陷型的患者存在妄想，幻觉和思维障碍，阴性症状相对较少。 原先的精神分裂症亚型（偏执、瓦解、紧张、残留、未分化）都没有证明有效或可靠已经不再使用。 自杀 精神分裂症患者约5〜6％存在 自杀, 自杀，约20％尝试自杀，更多的有显著的自杀意念。自杀是精神分裂症病人过早死亡的主要原因，也部分说明了为何该病患者的平均寿命缩短10年。 患有精神分裂症和物质使用障碍. 的年轻男性风险特别高。伴随抑郁症状或绝望感的患者、失业者，刚经历精神病发作，或从出院的病人风险也有所增加。 发病年龄较晚，病前社会功能较好的偏执型患者（预后最好）自杀危险同样最高。由于这些患者保留了悲伤和痛苦的能力，当他们现实地认识到该病对自己的影响时，更容易在绝望中自杀。 暴力 令人惊讶的是，精神分裂症是暴力行为的中度危险因素。威胁要采取暴力行为以及爆发的攻击行为远比严重的危险行为更常见。确实，精神分裂症患者的暴力行为总体上比没有精神分裂症的患者少。 合并物质滥用、存在迫害妄想或命令性幻听者以及不遵遗嘱服药的患者较容易采取明显的暴力行为。 严重抑郁、孤立、偏执的病人会去攻击或杀死他认为的引起自己困境的人（如上级、名人、配偶），但是这种情况少见。 症状学的参考文献 1.Tsuang MT, Van Os J, Tandon R, et al: Attenuated psychosis syndrome in DSM-5.Schizophr Res 150(1):31–35, 2013.doi: 10.1016/j.schres.2013.05.004

精神分裂症的预后 来自RAISE计划（精神分裂症初次发作后的恢复）的研究表明，越早开始治疗，治疗越密集，效果越好 (1)。 症状出现后的前5年，患者的功能会恶化，社会和工作能力下降并疏于对自己的料理。阴性症状会逐渐加重，认知功能下降。此后，功能残疾的水平趋于稳定。有证据表明，疾病的严重程度在后期会减轻，特别是女性。有严重阴性症状和认知功能缺损的病人会出现自主运动功能障碍，即便没有应用抗精神病药。 精神分裂症可以与其他精神障碍共病。存在明显 强迫症状，预后尤其差；存在 边缘性人格障碍的 症状时，预后则较好。约80％的精神分裂症患者会有一次或以上的重度抑郁发作。 确诊后的第1年，预后与患者抗精神病药物的服药依从性及避免娱乐性药物滥用紧密相关。 总体而言，三分之一的患者取得了显著和持久的改善；三分之一有所改善，但有间歇性复发和残障；三分之一仍然严重残疾。仅有约15％的患者完全恢复到病前的功能水平。 预后良好的因素包括： 良好的病前功能（如学业成绩或工作业绩良好）

发病年龄晚和（或）急性起病

家族史为心境障碍而非精神分裂症

认知功能受损程度轻微

阴性症状较少

未经治疗的精神病病程较短 预后不良的因素包括： 发病年龄早

病前功能不良

精神分裂症家族史

较多的阴性症状

未经治疗的精神病持续时间较长 男性预后较女性差；抗精神病药对女性的疗效较好。 药物滥用是许多精神分裂症患者的一个严重问题。有证据表明，使用大麻或致幻剂对精神分裂症患者具有高度破坏性，如果使用了，应严厉劝阻患者并积极治疗。合并物质滥用是预后差的重要预测因素，而且可以导致服药依从性差、反复复发、经常住院、功能下降、缺乏社会支持甚至无家可归。 预后参考 1.RAISE: Recovery After an Initial Schizophrenia Episode—A Research Project of the National Institute of Mental Health (NIMH).访问时间：1/14/22。

关键点 精神分裂症表现为与脱离现实的幻觉、妄想、言行紊乱、情感淡漠、认知损害以及职业和社会功能障碍。

自杀是最常见的死亡原因。

暴力威胁和轻微的攻击性爆发远比严重的危险行为更常见，但这些行为可能在滥用药物的偏执型精神病患者中更常见。

早期使用抗精神病药物，药物的选择根据药物的不良反应、所需的服用方式以及患者既往对药物的治疗反应。

心理治疗让病人学习理解和管理自己的疾病，遵医嘱服药，能更有效地应对压力。

经过治疗，三分之一的患者获得了显著和持久的改善；三分之一有所改善，但有间歇性复发和残障；三分之一严重残疾。