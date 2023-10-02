弥漫性肺泡出血是持续或反复发生的肺出血 它起源于肺实质（即肺泡）而不是气道。有多种病因，但自身免疫性疾病最为常见。多数患者表现为呼吸困难、咳嗽、咯血，以及胸部影像上新出现的肺泡浸润影。诊断测试针对的是可疑的原因。治疗则针对自身免疫性病因的患者采用免疫抑制剂，必要时应用呼吸支持治疗。
弥漫性肺泡出血并非一种特异的疾病，而是有特定鉴别诊断和特定程序检查的一种综合征。某些引起肺泡出血的疾病与肾小球肾炎相关，因而这种疾病被命名为肺肾综合征。
弥漫性肺泡出血的病理生理学
弥漫性肺泡出血是由于肺小血管的广泛损伤，导致肺泡内血液聚积。如果有足够的肺泡受到影响，气体交换障碍。不同病因者，其特异的病理生理和临床表现有所差异。例如，孤立性寡免疫型肺毛细血管炎是一种局限于肺内的小血管血管炎；其唯一典型的临床表现是肺泡出血；患者年龄为18～35岁。
弥漫性肺泡出血的病因
弥漫性肺泡出血的症状和体征
弥漫性肺泡出血的诊断
胸部X线检查
支气管肺泡灌洗液
血清学及其他检查以明确病因
呼吸困难、咳嗽、咯血，同时胸片见弥漫性双侧肺泡浸润影，可疑诊弥漫性肺泡出血。
当临床表现不典型或气道来源出血无法排除时，强烈推荐支气管镜及支气管肺泡灌洗（BAL）以明确诊断。BAL标本呈血性，内含大量红细胞和含铁血黄素的吞噬细胞；典型特征是多次灌洗取样后，灌洗液仍为血性或出血增加。
病因诊断
进一步检查以明确病因是必要的。 尿液检查用以排除肾小球肾炎和肺肾综合征，血清尿素氮和肌酐也需要测定。
其他常规检查包括
全血细胞计数（CBC）
凝血功能检查
血小板计数
血清学检测(抗核抗体、抗双链DNA抗体、抗肾小球基底膜抗体、抗gbm抗体、抗中性粒细胞胞浆抗体、抗磷脂抗体、补体水平)
血清学试验可用以寻找潜在的疾病。一些孤立寡免疫型肺毛细血管炎的核周-ANCA（P-ANCA）滴度升高。
By permission of the publisher.From Cohen A, Glassock R.In Atlas of Diseases of the Kidney: Glomerulonephritis and Vasculitis.Edited by R Schrier (series editor), RJ Glassock, and AH Cohen.Philadelphia, Current Medicine, 1999.
Image courtesy of Joyce Lee, MD.
其他检查根据临床实际情况而定。当患者病情稳定时，可行肺功能检查以了解肺功能情况。可能表现为一氧化碳弥散能力（DLCO）增加，这是由于肺泡内的血红蛋白对一氧化碳摄取增加所致；这一变化虽与出血一致，但对确立具体诊断没有帮助。
超声心动图可以排除二尖瓣狭窄。
当病因尚不清楚或病情进展过快，无法等待血清学检查结果时，可能需要进行肺活检，如果尿液分析异常，则需要进行肾活检。
弥漫性肺泡出血的治疗
糖皮质激素
必要时环磷酰胺，利妥昔单抗或血浆置换
支持治疗
治疗包括纠正病因。治疗建议基于疾病的类型和严重程度（1）。
皮质类固醇和可能的环磷酰胺可用于治疗血管炎，系统性风湿病和Goodpasture综合征。利妥昔单抗主要用于治疗 ANCA 相关的血管炎，并且已证明在诱导治疗方面不劣于环磷酰胺（2) 并且在缓解治疗方面优于硫唑嘌呤 (3）。利妥昔单抗还被用于治疗与系统性红斑狼疮、Goodpasture 综合征和抗磷脂综合征相关的肺泡出血。
血浆置换可用于治疗肺出血肾炎综合征。
已有数项研究报道，重组活化人VII因子成功治疗严重治疗无反应的肺泡出血，但由于可能引起血栓并发症，该治疗存在争议。
其他治疗措施包括氧疗，支气管舒张剂，凝血障碍的纠正，急性呼吸窘迫综合征（ARDS）时给予插管和保护性策略，以及机械通气。
治疗参考文献
1.Chung SA, Langford CA, Maz M, et al: 2021 American College of Rheumatology/Vasculitis Foundation Guideline for the Management of Antineutrophil Cytoplasmic Antibody-Associated Vasculitis. Arthritis Rheumatol 73(8):1366–1383, 2021.doi:10.1002/art.41773
2.Specks U, Merkel PA, Seo P, et al: Efficacy of remission-induction regimens for ANCA-associated vasculitis.N Engl J Med 369:417–427, 2013. doi: 10.1056/NEJMoa1213277
3.Guillevin L, Pagnoux C, Karras A, et al: Rituximab versus azathioprine for maintenance in ANCA-associated vasculitis.New Engl J Med 371:1771–1780.2014.doi: 10.1056/NEJMoa1404231
弥漫性肺泡出血的预后
关键点
虽然弥漫性肺泡出血可具有各种原因（如，感染，毒素，药物，血液或心脏疾病），自身免疫性疾病是最常见的原因。
症状，体征和胸部X线表现无特异性。
通过支气管肺泡灌洗检查连续灌洗样本显示持续出血可确认弥漫性肺泡出血。
通过做常规化验，自身抗体检测以及其他测试可检测病因。
治疗病因（例如，使用皮质类固醇、环磷酰胺、利妥昔单抗、血浆置换）。