进一步检查以明确病因是必要的。 尿液检查用以排除肾小球肾炎和肺肾综合征，血清尿素氮和肌酐也需要测定。

其他常规检查包括

全血细胞计数（CBC）

凝血功能检查

血小板计数

血清学检测(抗核抗体、抗双链DNA抗体、抗肾小球基底膜抗体、抗gbm抗体、抗中性粒细胞胞浆抗体、抗磷脂抗体、补体水平)

血清学试验可用以寻找潜在的疾病。一些孤立寡免疫型肺毛细血管炎的核周-ANCA（P-ANCA）滴度升高。

肺泡出血 图片 By permission of the publisher.From Cohen A, Glassock R.In Atlas of Diseases of the Kidney: Glomerulonephritis and Vasculitis.Edited by R Schrier (series editor), RJ Glassock, and AH Cohen.Philadelphia, Current Medicine, 1999.

弥漫性肺泡出血 图片 Image courtesy of Joyce Lee, MD.

其他检查根据临床实际情况而定。当患者病情稳定时，可行肺功能检查以了解肺功能情况。可能表现为一氧化碳弥散能力（DLCO）增加，这是由于肺泡内的血红蛋白对一氧化碳摄取增加所致；这一变化虽与出血一致，但对确立具体诊断没有帮助。

超声心动图可以排除二尖瓣狭窄。

当病因尚不清楚或病情进展过快，无法等待血清学检查结果时，可能需要进行肺活检，如果尿液分析异常，则需要进行肾活检。