急性低氧性呼吸衰竭 (AHRF, ARDS)

ARDS 是一种弥漫性炎症性肺损伤，是导致 AHRF 的原因之一（1）。根据氧合损害程度和临床诊断标准将ARDS分为轻度、中度和重度 。轻度ARDS相当于此前分类中的急性肺损伤（ALI）。

表格 ARDS的柏林标准 表格

根据柏林定义对 ARDS 进行诊断在临床实践不断变化的情况下（即高流量鼻导管的使用越来越多以及脉搏血氧仪的普遍使用）具有挑战性，并且通常不能应用于资源匮乏的环境（由于缺乏常规胸部 X 线检查、动脉血气采样和机械通气）。因此，共识小组提议修改柏林定义，包括超声检查以确认双侧阴影；使用呼气末正压（PEEP） 和 高流量氧气（至少 30 升/分钟）；以及氧饱和度/吸入氧分数 (FiO2) ≤ 315 如果血氧饱和度 ≤ 97% (2）。对于低资源环境的新定义并未对严重程度进行分类。

ARDS时，肺或全身炎症导致细胞因子和其他促炎因子释放。细胞因子激活肺泡巨噬细胞，并将中性粒细胞募集到肺这些活化的细胞接着释放白三烯、氧自由基、血小板活化因子和蛋白酶，导致肺部和其他器官的组织损伤（生物创伤）。这些物质损伤毛细血管内皮和肺泡上皮，破坏毛细血管和肺泡腔之间的屏障。水肿液、蛋白和细胞碎片渗透入肺泡腔和肺间质，造成肺表面活性物质破坏、肺泡萎陷、通气/血流比失调、肺内分流和肺动脉高压。肺泡萎陷更多见于肺内重力依赖区。ARDS 的早期阶段称为渗出性。之后，肺泡上皮增生和纤维化，构成纤维增生期。

ARDS 的原因可能涉及直接或间接的肺损伤。

直接肺损伤的常见原因 是

直接肺损伤的不太常见原因 是

间接肺损伤的常见原因 包括

败血症

创伤伴长时间低血容量性休克

间接肺损伤的不太常见原因 包括

胰腺炎

大量输血（例如，>15单位）

骨髓移植

烧伤

体外循环

药物过量或中毒（例如， 阿司匹林， 可卡因、阿片类药物、吩噻嗪类药物、三环类抗抑郁药）

因卒中、癫痫、头部外伤、缺氧引起的神经性肺水肿

子痫前期

流产合并感染

造影剂（罕见）

60%的ARDS是由脓毒症和肺炎引起的。