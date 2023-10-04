石棉肺是由于石棉暴露引起的一种肺间质纤维化。石棉沉滞症可导致进行性劳力性呼吸困难、干咳和疲劳。其诊断依靠病史和胸部X线或CT。采用支持治疗。

（参阅 石棉相关疾病概述 和 环境与职业性肺病概述)

石棉是一种天然存在的硅酸盐，其耐热性和结构特性在建筑和造船材料、汽车刹车和一些纺织品中很有用。石棉主要有两类：蛇纹石（包括温石棉）和角闪石（包括铁石棉、青石棉、直闪石、透闪石和阳起石）。

石棉肺是由于石棉暴露引起的一种间质性肺疾病。从接触病毒到发病的潜伏期通常为 20 至 40 年。接触石棉时间越长、接触强度越大，患者出现石棉沉滞症的时间越早。

危险因素 直接职业接触仍然是导致石棉相关疾病的主要原因。在大多数发达国家，石棉的使用量在过去几十年中有所下降。旧建筑材料和一些产品中仍然存在石棉，如今，大多数职业接触发生在对以前安装的含石棉产品的维修、翻新、拆除或维护过程中。过去，工作场所的暴露水平通常要高得多。 传统上接触风险最高的职业包括建筑行业（绝缘子、管道安装工、木匠、电工、屋顶工人、干墙工人）、维修工人、造船厂工人和海军人员、锅炉制造商和熔炉工人、汽车制动机械师以及涉及相关行业的个人。石棉开采和加工。

石棉沉着病的病理生理学 肺泡巨噬细胞试图吞噬吸入的纤维，继而释放细胞因子和生长因子，引发炎症反应、氧化损伤和胶原沉积，最终导致组织纤维化。石棉纤维也可直接对肺组织产生毒性作用。 发生此疾病的危险性通常与石棉暴露的时间和程度，以及吸入纤维的类型、长度和厚度有关 (1)。 病理生理学参考文献 1.Solbes E, Harper RW.Biological responses to asbestos inhalation and pathogenesis of asbestos-related benign and malignant disease. J Investig Med 2018;66(4):721-727.doi:10.1136/jim-2017-000628

石棉肺的症状和体征 最常见的临床表现是逐渐进行性劳力性呼吸困难、干咳和疲劳。 一般来说，石棉沉滞症会在多年内缓慢进展，并且在停止接触后仍可能继续进展。 严重者可导致终末期纤维化和右心室衰竭（肺心病）。

石棉沉着病的诊断 胸部x光片或最好是高分辨率胸部CT

有时肺泡灌洗或肺活检 石棉沉着症的诊断基于石棉接触史和胸部 X 光检查或高分辨率 CT。病史应包括患者发病时间、持续时间以及患者接触的类型和强度。 胸部 X 线检查显示双侧线性网状混浊，提示纤维化，通常位于下叶周围，伴或不伴纤维化 胸膜改变。胸部 CT 在识别胸膜和实质异常方面具有更高的敏感性，通常显示肺纤维化的常见间质性肺炎模式。蜂窝状病变可能累及中、下肺区，意味着疾病进入晚期。 国际劳工组织体系（国际肺尘埃沉着病 X 线片分类）用于根据阴影的大小、形状、位置和丰富程度来表征尘肺病的存在和严重程度。石棉沉滞症会产生以下叶为主的网状混浊。肺门纵隔淋巴结肿大并非此病特征，其出现常提示其他诊断。 肺功能检查 可能会出现限制、一氧化碳 (DLCO) 扩散能力降低和/或轻度气流阻塞。这些结果是非特异性的，但有助于确定疾病的严重程度。 石棉体 图片 Image courtesy of David W.Cugell, MD. 石棉肺 图片 Image courtesy of David W.Cugell, MD. 当诊断不确定时，支气管肺泡灌洗或肺活检可能有用。石棉纤维和/或石棉体的展示可以帮助支持诊断，但非必需。

石棉沉着病的治疗 支持治疗 目前尚无特异性治疗方法患者应避免进一步接触石棉。 管理是支持性的，包括在有需要时使用补充氧气以及及时治疗呼吸道感染。用于其他抗纤维化药物和免疫疗法 间质性肺疾病 可能有功效。 肺康复 锻炼可以为患者肺的损伤有所帮助。 患有晚期疾病的患者可能有资格接受 肺移植。 疫苗接种 流感, COVID-19， 和 肺炎 对于石棉沉滞症患者很重要。

石棉沉着症的预后 预后各不相同；石棉沉滞病通常会在多年内缓慢进展。许多患者症状轻微，恢复良好，但有些患者出现进行性呼吸困难，少数患者出现呼吸困难。 呼吸衰竭 和 右心室衰竭。 石棉沉着症患者患肺癌（通常是非小细胞肺癌）的风险显着增加。此外, 吸烟与石棉暴露在 肺癌发生方面具有协同效应。所有形式的吸入石棉都与肺癌风险升高有关。

预防石棉沉着病 预防措施包括消除接触、减少职业和非职业环境中的石棉，以及 戒烟。考虑到吸烟和接触石棉会导致肺癌的协同风险，戒烟至关重要。 虽然没有针对石棉肺肺癌筛查的具体建议，但根据一般人群的建议，符合肺癌筛查资格的患者应进行年度筛查。