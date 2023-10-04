石棉是一组天然硅酸盐的统称，其耐热和结构特性可用于船舶、汽车制动器和某些纺织品的建筑、绝缘材料和其他材料。石棉主要有两类：蛇纹石（包括温石棉）和角闪石（包括铁石棉、青石棉、直闪石、透闪石和阳起石）。温石棉纤维是全世界最常用的石棉。

在大多数发达国家，石棉的使用在过去几十年中有所下降，但旧建筑材料和一些产品中仍然可以找到石棉。主要集中在一些发展中国家继续更广泛地使用石棉。由于接触石棉和患病之间的潜伏期很长，与石棉相关的疾病仍在不断发生。

先前的职业接触仍然是石棉相关疾病的主要原因。石棉在空气、水和土壤中的含量也很低;这种低水平的环境暴露通常不会对人类疾病造成重大影响。

石棉相关疾病是由石棉纤维的吸入引起的，例如当易碎的含石棉材料受到干扰时。石棉可引起非恶性和恶性疾病。

非恶性疾病 包括

石棉肺

石棉相关的胸膜斑块形成和胸膜增厚

良性石棉 胸腔积液 (BAPE)

石棉肺是由于石棉暴露引起的一种肺间质纤维化。

石棉相关胸膜斑块是石棉暴露最常见的表现。从接触到发病的潜伏期为20至30年。胸膜斑块通常是无症状的，但由于它们是由石棉暴露引起的，因此会增加其他与石棉相关的肺部疾病的风险。

石棉相关胸膜增厚的特点是内脏胸膜弥漫性、广泛增厚，并有与壁层胸膜粘连的区域和胸膜腔闭塞。非恶性胸腔积液后可出现弥漫性胸膜增厚，并可能伴有限制性功能障碍、呼吸困难和胸痛。

良性石棉胸腔积液 (BAPE) 量很少，通常是单侧和出血性的 胸腔积液。这些疾病通常比其他与石棉相关的肺部疾病发生得更早，通常在接触石棉后 10 年内发生。BAPE 可能无症状，也可能表现为发烧和胸膜炎型胸痛。

恶性疾病 包括

肺癌

胸膜间皮瘤

肺癌 是与石棉接触相关的最常见的癌症类型。从接触到发病的潜伏期通常为 20 至 30 年。石棉接触引起肺癌的风险随着累积接触量的增加而增加。尽管 石棉沉滞症 是高浓度暴露的指标，即使没有石棉沉滞症也可能发生肺癌。众所周知，吸烟和接触石棉对肺癌风险具有倍增效应。

间皮瘤胸膜和/或腹膜的恶性肿瘤，其特点是从接触到发病的潜伏期较长，中位时间约为 40 年。尽管大多数间皮瘤起源于职业，但它们也可能在环境暴露或带回家暴露（即，当工人通过受污染的物品将石棉带回家时）后发生。

（也可以看看 环境和职业性肺病概述。)