环境和职业性肺部疾病概述

环境和职业性肺部疾病的预防重点是减少或消除接触（一级预防）。可以使用控制层次来减少或消除暴露，按照从最有效到最不有效的顺序：

消除（例如，消除工作场所的危险）

产品替换（如采用安全低毒性材料）

技术控制（如密闭罩、换气系统、安全净化程序）

管理控制（如限制暴露于有害环境中的人数）

个人防护装备（例如呼吸器、防尘面罩）

尽管呼吸器可以减少暴露，但却是最不受欢迎的控制类型。当更有效的干预措施不可行或不能充分减少危害时，应考虑采取这些措施。呼吸防护装置通常为了执行高风险的特定任务，而不是整个工作日。

当需要使用呼吸器来保护员工的健康时，员工应参加雇主规定的书面呼吸保护计划，其中包括医疗评估和年度呼吸适合性测试，以确保适当适合。医疗评估包括根据患者的健康状况评估患者是否能够耐受在工作场所使用的呼吸器类型。

医学监测是一种二级预防措施。在医疗监测中，当减少接触和其他干预措施可能有助于减少长期后果时，会进行定期评估，例如肺活量测定或胸部成像，以便及早发现疾病。美国职业安全与健康管理局 (OSHA) 要求对石棉和二氧化硅等特定接触物进行医疗监测。