急性铍病（ABD）是一种引起肺实质弥散性炎性浸润和非特异性肺泡内水肿的化学性肺炎，急性铍病现在很少见，因为大多数行业都降低了接触水平。

慢性铍病 这种情况继续发生在使用铍和铍合金的行业中。它与大多数尘肺的不同之处在于它是一种细胞介导的过敏性疾病。T 细胞对铍过敏，然后在再次接触铍时增殖。这导致促炎细胞因子的释放（例如肿瘤坏死因子-α、白细胞介素-2 和 干扰素-gamma）和肉芽肿性炎症。体外接触铍时，肺部或血液中 T 细胞的增殖形成了铍淋巴细胞增殖试验 [BeLPT] 试验的基础，该试验在临床上用于鉴定对铍的免疫致敏情况。

这 典型病理特征 是一种弥漫性肺部、肺门和/或纵隔淋巴结肉芽肿反应，在组织学上与 结节病。

铍暴露进展为铍致敏的风险是多因素的，包括暴露剂量、暴露持续时间和遗传因素。

研究表明，大约 1% 至 18% 接触铍的工人出现铍过敏（定义为体外对铍盐的血液淋巴细胞增殖呈阳性），其中 6% 至 8% 的工人进展为慢性铍病（1）。与旁观者接触的工作人员，如行政助理和保安，也可能以较低的比例发生过敏和疾病。