尽管肺康复通常在医院或诊所进行，但替代策略包括家庭护理、远程康复、基于互联网的计划以及需要最少资源的计划。一些计划结合了心脏康复和肺部康复。临床试验正在进行，以证明这些模型的有效性（1)。

无论使用哪种模式，专家共识都确立了肺康复的基本组成部分，分为 4 个领域（1):

患者评估

程序组件

输注方式

质量保证

在肺康复开始之前，医疗服务提供者会对患者的基础功能状态和肺康复需求进行初步评估。该评估在医院或肺康复中心进行，包括以下内容：

适当的肺康复计划包括耐力训练和阻力训练。处方根据患者的状态和目标量身定制，并定期评估进展情况。理想情况下，护理团队包括具有运动专业知识的个人，以及接受过康复培训的医疗保健提供者。