如何进行针刺胸腔造口术

针胸造瘘术，也称为针减压，是将针插入胸膜腔以减压张力性气胸。
针刺胸腔造口术是一种紧急的，可能挽救生命的手术，如果 管状胸廓造口术 不能在有限时间内完成时，可以采用这种手术。
针刺胸廓造口术适应症
张力性气胸 必须在进行胸腔闭式引流术之前减压
针刺胸廓造口术的禁忌症
无
这项检查没有禁忌症 ，因为只有在危及生命的情况下才会做这种手术。
针式胸廓造口术的并发症
肺脏和膈肌的裂伤
肋骨下神经血管束损伤引起的肋间神经痛
出血
感染
气胸 （如因误诊气胸而进行操作）
还有极少见的胸腹部脏器穿孔
针式胸廓造口设备
14G或16G针（最好是套管针）; 8cm的穿刺针比5cm的穿刺针更易获得成功，但会增加下层结构损伤的风险
无菌手术衣，口罩，手套
清洁液如2％氯己定溶液
胸廓穿刺造口术的其他注意事项
手术的紧迫性取决于患者的状况。 低血压提示更严重的张力性气胸，需要更紧迫的治疗。
针式胸廓造口术的相关解剖
神经血管束位于每根肋骨下缘。 因此，穿刺针应置于肋骨上缘以避免损伤神经血管束。
针式胸廓造口术的定位
患者应掌心朝向头侧，仰卧位
针胸造口术的分步说明
首选的穿刺部位是在受累侧胸壁的锁骨中线与第二肋间的交点。 然而已确诊血胸的情况下，将针穿刺入几乎任何地方事实上都能减轻张力性气胸。
如果时间允许，请用氯己定等抗菌溶液在穿刺部位及其周围区域做消毒准备。
几乎没有时间提供局部麻醉，如果时间允许的话，可以将1％利多卡因注入皮肤，皮下组织，肋骨骨膜（插入部位下面的肋骨）和壁层胸膜。 在对疼痛高度敏感的骨膜和壁层胸膜周围注入大量局部麻醉药。 注射利多卡因前先用注射器回抽以避免针头误入血管。 进入胸腔时，麻醉注射器内有空气回流可确认位置正确。
在目标间隙下方的肋骨上缘刺穿皮肤，插入胸廓造口针，然后针尖越过肋骨向下后方倾斜，直至壁层胸膜被刺穿（通常有种落空感和/或阻力突然减小）。
行穿刺针胸廓造口术后， 尽快插入一根胸导管。
针式胸廓造口术后护理
应当进行胸部X光检查以确认肺复张和正确放置胸管。
针刺胸廓造口术的警示和常见错误
根据胸壁的厚度，可能需要选择不同长度的针。
针式胸廓造口术的技巧和窍门
拔针后，导管可能因管腔扭结而阻塞。较小的导管（包括14和16号导管）尤其容易发生弯曲。有些文献建议使用更粗的10G针及导管(1–3)。
参考文献
1.Aho JM, Thiels CA, El Khatib MM, et al: Needle thoracostomy: Clinical effectiveness is improved using a longer angiocatheter.J Trauma Acute Care Surg 80(2):272–277, 2016.doi: 10.1097/TA.0000000000000889
2.Clemency BM, Tanski CT, Rosenberg M, et al: Sufficient catheter length for pneumothorax needle decompression: A meta-analysis.Prehosp Disaster Med 30(3):249–253, 2015.doi: 10.1017/S1049023X15004653
3.Beckett A, Savage E, Pannell D, et al: Needle decompression for tension pneumothorax in Tactical Combat Casualty Care: Do catheters placed in the midaxillary line kink more often than those in the midclavicular line?J Trauma 2011 71(5 Suppl 1):S408–S412, 2011.doi: 10.1097/TA.0b013e318232e558