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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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如何进行针刺胸腔造口术

（针头减压）

作者：Rebecca Dezube, MD, MHS, Johns Hopkins University
已审核/已修订 7月 2022
看法 进行患者培训

针胸造瘘术，也称为针减压，是将针插入胸膜腔以减压张力性气胸。

针刺胸腔造口术是一种紧急的，可能挽救生命的手术，如果 管状胸廓造口术 不能在有限时间内完成时，可以采用这种手术。

针刺胸廓造口术适应症

针刺胸廓造口术的禁忌症

这项检查没有禁忌症 ，因为只有在危及生命的情况下才会做这种手术。

针式胸廓造口术的并发症

  • 肺脏和膈肌的裂伤

  • 肋骨下神经血管束损伤引起的肋间神经痛

  • 出血

  • 感染

  • 气胸 （如因误诊气胸而进行操作）

  • 还有极少见的胸腹部脏器穿孔

针式胸廓造口设备

  • 14G或16G针（最好是套管针）; 8cm的穿刺针比5cm的穿刺针更易获得成功，但会增加下层结构损伤的风险

  • 无菌手术衣，口罩，手套

  • 清洁液如2％氯己定溶液

胸廓穿刺造口术的其他注意事项

  • 手术的紧迫性取决于患者的状况。 低血压提示更严重的张力性气胸，需要更紧迫的治疗。

针式胸廓造口术的相关解剖

  • 神经血管束位于每根肋骨下缘。 因此，穿刺针应置于肋骨上缘以避免损伤神经血管束。

针式胸廓造口术的定位

  • 患者应掌心朝向头侧，仰卧位

针胸造口术的分步说明

  • 首选的穿刺部位是在受累侧胸壁的锁骨中线与第二肋间的交点。 然而已确诊血胸的情况下，将针穿刺入几乎任何地方事实上都能减轻张力性气胸。

  • 如果时间允许，请用氯己定等抗菌溶液在穿刺部位及其周围区域做消毒准备。

  • 几乎没有时间提供局部麻醉，如果时间允许的话，可以将1％利多卡因注入皮肤，皮下组织，肋骨骨膜（插入部位下面的肋骨）和壁层胸膜。 在对疼痛高度敏感的骨膜和壁层胸膜周围注入大量局部麻醉药。 注射利多卡因前先用注射器回抽以避免针头误入血管。 进入胸腔时，麻醉注射器内有空气回流可确认位置正确。

  • 在目标间隙下方的肋骨上缘刺穿皮肤，插入胸廓造口针，然后针尖越过肋骨向下后方倾斜，直至壁层胸膜被刺穿（通常有种落空感和/或阻力突然减小）。

  • 行穿刺针胸廓造口术后， 尽快插入一根胸导管

针式胸廓造口术后护理

  • 应当进行胸部X光检查以确认肺复张和正确放置胸管。

针刺胸廓造口术的警示和常见错误

  • 根据胸壁的厚度，可能需要选择不同长度的针。

针式胸廓造口术的技巧和窍门

  • 拔针后，导管可能因管腔扭结而阻塞。较小的导管（包括14和16号导管）尤其容易发生弯曲。有些文献建议使用更粗的10G针及导管(1–3)。

参考文献

  1. 1.Aho JM, Thiels CA, El Khatib MM, et al: Needle thoracostomy: Clinical effectiveness is improved using a longer angiocatheter.J Trauma Acute Care Surg 80(2):272–277, 2016.doi: 10.1097/TA.0000000000000889

  2. 2.Clemency BM, Tanski CT, Rosenberg M, et al: Sufficient catheter length for pneumothorax needle decompression: A meta-analysis.Prehosp Disaster Med 30(3):249–253, 2015.doi: 10.1017/S1049023X15004653

  3. 3.Beckett A, Savage E, Pannell D, et al: Needle decompression for tension pneumothorax in Tactical Combat Casualty Care: Do catheters placed in the midaxillary line kink more often than those in the midclavicular line?J Trauma 2011 71(5 Suppl 1):S408–S412, 2011.doi: 10.1097/TA.0b013e318232e558

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版权所有 © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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