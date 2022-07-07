如何进行针刺胸腔造口术

首选的穿刺部位是在受累侧胸壁的锁骨中线与第二肋间的交点。 然而已确诊血胸的情况下，将针穿刺入几乎任何地方事实上都能减轻张力性气胸。

如果时间允许，请用氯己定等抗菌溶液在穿刺部位及其周围区域做消毒准备。

几乎没有时间提供局部麻醉，如果时间允许的话，可以将1％利多卡因注入皮肤，皮下组织，肋骨骨膜（插入部位下面的肋骨）和壁层胸膜。 在对疼痛高度敏感的骨膜和壁层胸膜周围注入大量局部麻醉药。 注射利多卡因前先用注射器回抽以避免针头误入血管。 进入胸腔时，麻醉注射器内有空气回流可确认位置正确。

在目标间隙下方的肋骨上缘刺穿皮肤，插入胸廓造口针，然后针尖越过肋骨向下后方倾斜，直至壁层胸膜被刺穿（通常有种落空感和/或阻力突然减小）。