如何进行管导管胸腔造口术

手术管胸腔造口术是将手术管插入胸膜腔以排出胸部的空气或液体。
管导管胸腔造口术的适应症
管导管胸腔造口术的禁忌症
绝对禁忌证
无
相对禁忌证
凝血障碍或出血性疾病（可能需要血液制品或凝血因子）
该部位的皮肤或软组织感染（如果可能，应使用其他没有感染的部位）
管导管胸腔造口术的并发症
胸管误入肺实质、叶间裂、膈肌下或皮下
由于血凝块、碎片或导管扭结导致管腔堵塞
导管移位，需要重新置管
复张性肺水肿
皮下气肿
残留胸腔积液的感染或积液复发
肺脏和膈肌的裂伤
肋骨下神经血管束损伤引起的肋间神经痛
出血
还有极少见的胸腹部脏器穿孔
管导管胸腔造口术设备
手术管胸腔造口设备
无菌长袍，口罩，手套和手术洞巾
常规纱布敷料和胶带
清洁液如2％氯己定溶液
25G和21G穿刺针
10mL和20mL注射器
局部麻醉剂，如1％利多卡因
2把止血钳或Kelly夹
不可吸收的强力丝线或尼龙缝线（如0号线或1-0号线）
手术刀（11号刀片）
胸管：常用的胸管型号为16～36 Fr，根据需要选择合适型号。气胸用16～24 Fr；恶性胸腔积液用20～24 Fr；支气管胸膜瘘、复杂性肺炎旁胸腔积液和脓胸用28～36 Fr；血胸用32～40 Fr。
抽吸
水封闭排水装置和连接管路
导管胸腔造口设备
除胸管外，外科管胸腔造口术所需的设备
一个 ≤ 14 Fr 开胸导管（“猪尾导管”）
外科管导管胸腔造口术的其他注意事项
择期胸壁置管术最好由受过相应训练的医生操作。其他医生可使用针头和注射器处理紧急情况（如张力性气胸）。
胸腔置管是在住院部进行的操作。如果在急诊部门完成，病人需要进一步住院观察。
导管胸腔造口术越来越多地用于治疗气胸或自由流动的积液；因为较小直径的导管更容易堵塞和扭结，较大直径的导管更适合用于脓性积液和血胸。较小直径导管的主要优点是疼痛较小，并且在导管移除后无需缝合。
外科管导管胸腔造口术相关解剖
神经血管束位于每根肋骨的下缘。 因此，必须将导管沿肋骨上缘置入以避免损伤神经血管束。
外科管导管胸腔造口术的定位
在自主呼吸患者中，床的头部升高30至60°以限制呼气期间发生的膈肌升高，并因此降低置管意外插入腹腔的风险。
患侧手臂也可放置在患者头部上方或以其他方式外展。
手可以放在头后面。
外科管导管胸腔造口术的分步说明
将无菌水密封的水封抽吸装置连接到吸引泵上。 通常使用通过塑料连接器连接胸壁吸引器和胸腔造口管的市售设备。
根据引流的是气体还是液体决定插管部位。气胸患者取第4肋间隙，其他适应症则取第5肋间隙，沿腋中线或腋前线。
标记插入点。
使用氯己定等消毒剂溶液清洁插入部位及其周围的区域。
铺上无菌洞巾。
将1％利多卡因等局部麻醉剂逐层注入皮肤、皮下组织、肋骨骨膜（穿刺部位下一肋骨）和壁层胸膜。 在对疼痛高度敏感的骨膜和壁层胸膜周围注入大量局部麻醉药。 注射利多卡因之前用注射器抽吸以避免误入血管。 进入胸膜腔时，麻醉用注射器内的空气或液体回流表明位置合适。
估计导管需要插入的深度，以便所有导管的侧孔都在胸腔内，因为要考虑到所有皮下脂肪组织厚度，特别是肥胖患者。 记录或留意导管上的标记应该在胸壁皮肤外可见。
用于放置胸管 ( ≥ 16 法郎）：
做一个1.5cm~2cm的皮肤切口，然后通过推进一个扣紧的止血钳或凯利夹并将其打开，直接将肋间软组织撕裂至胸膜。 确定穿刺部位下方的肋骨，触摸并越过该肋骨，以找到肋骨上缘的胸膜腔间隙。 然后用夹闭的器械穿刺胸膜（通常有突然落空感和/或阻力突然降低）并以相同的方式打开夹闭装置。
用一根手指扩开通道，确保进入胸膜腔，没有粘连。
夹住胸导管外端。
插入胸导管，用另一枚夹子钳夹住胸导管尖端，穿过孔道导入胸腔，直至导管上所有的引流孔都进入胸腔内，积液时插向下后方，而气胸时插向肺尖。
用于放置胸导管 (≤ 14 法郎）：
吸气时沿肋骨上缘插入针头，并将其推入积液或气胸。
当吸入液体或空气时，将注射器从针头上取下，并通过导丝足以清除针头。
取下针头，将导线留在原处。
用手术刀做一个皮肤划痕。
将扩张器穿过导线并进入胸膜腔。
将导管及其套管针放在导线上，确保最后一个侧孔位于胸膜腔内。
取下套管针和导丝。
对于胸管和导管， 放置后：
可采用多种缝合方法将胸导管缝合固定到胸壁皮肤上。 一种方法是荷包缝合。 另外，在切口旁置入一根间断缝合线，并将缝合线缠绕固定在穿过切口的导管上。 另一种方法是将第二根间断缝合线代替荷包缝合线，在导管另一侧穿过切口进行缝合，并将缝线与导管绑定。
用纱布放置无菌敷料以帮助密封伤口。
将两块无菌纱布垫剪成两半，放在导管周围。
拿掉洞巾。
将加压敷料敷贴在纱布垫上并固定好。为了增加稳定性，可考虑将导管的外端部分分别粘贴到敷料或患者身上。
胸导管与水封瓶相连以抽吸引流并防止空气经胸导管进入胸腔，可采用或不用负压吸引。
外科管导管胸腔造口术的术后护理
床旁行前后位胸部X线片以检查胸导管的位置。如果对胸导管的位置或功能有疑问，应进行后前位和侧位X线片或胸部CT检查。
当病情缓解不再需要置管引流时拔除胸导管。气胸时不需要吸引，只要将胸导管置于水封瓶内数小时，确保气体排出已经停止且肺保持复张状态。 通常会在最后一次发现漏气后12至24小时内再次行胸部X线检查，然后才拔出导管。积液或血胸时，引流量<100～200mL/d时可拔管。
机械通气患者，特别是那些需氧量高，正压通气，慢性肺部疾病或复发性气胸风险增加的患者，应该在咨询肺科专科医生之后再拔除胸管。
拔除胸管时，患者应该是半直立的。拔管时嘱病人深吸气后用力呼气，于呼气相拔除胸管并用纱布覆盖切口，这样可降低拔管时发生气胸的可能性。
如果在插入导管时插入荷包缝线，则关闭缝合线和/或需要额外的缝合线来闭合切口。
拔出胸导管后数小时应做胸部X线检查。如果胸管取出后在X线上没有发现气胸，则除了根据患者病情的临床变化来决定外，不需要进一步的胸部X线检查。
外科管导管胸腔造口术的警示和常见错误
如果有血性积液不要使用小的胸导管（≤ 14 Fr），因为凝块会堵塞导管。
水封闭吸引装置必须置于患者下方100厘米(40英寸)处，以避免液体或空气逆流回胸膜腔。
一些临床医生建议在24小时内引流积液不应超过1.5L，因为担心导致复张性肺水肿。然而，几乎没有证据表明复张性肺水肿的风险与胸腔引流量成正比(1)。因此，在密切监测患者的情况下，胸管插入后引流掉所有积液是合理的。
如果胸部X光显示胸管进入胸腔的距离不够远，而管内的抽吸孔不在胸腔内，则需要更换胸管。 直接推进胸导管可能将未消毒的管道引入胸腔。
常见的插管错误包括局部麻醉药剂量不足和初始切口太小。
在插入管子之前锁定扩张器，因为插入可能需要很大的力并移动扩张器。
外科管导管胸腔造口术的技巧和窍门
操作前的清醒镇静可用于特定病例。
标记插入点时，请使用皮肤标记笔或用笔制作印记，以防止清洁皮肤时标记被去除。
参考文献
1.Feller-Kopman D, Berkowitz D, Boiselle P, et al: Large-volume thoracentesis and the risk of reexpansion pulmonary edema.Ann Thoracic Surg 84:1656–1662, 2007.