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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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如何进行管导管胸腔造口术

作者：Rebecca Dezube, MD, MHS, Johns Hopkins University
已审核/已修订 7月 2022
看法 进行患者培训

手术管胸腔造口术是将手术管插入胸膜腔以排出胸部的空气或液体。

管导管胸腔造口术的适应症

  • 反复、持续、创伤性的、大量、张力性或双侧气胸

  • 正压通气患者的气胸

  • 症状明显或反复大量 胸腔积液

  • 脓胸或复杂性肺炎旁胸腔积液

  • 血胸

  • 乳糜胸

管导管胸腔造口术的禁忌症

绝对禁忌证

相对禁忌证

  • 凝血障碍或出血性疾病（可能需要血液制品或凝血因子）

  • 该部位的皮肤或软组织感染（如果可能，应使用其他没有感染的部位）

管导管胸腔造口术的并发症

  • 胸管误入肺实质、叶间裂、膈肌下或皮下

  • 由于血凝块、碎片或导管扭结导致管腔堵塞

  • 导管移位，需要重新置管

  • 复张性肺水肿

  • 皮下气肿

  • 残留胸腔积液的感染或积液复发

  • 肺脏和膈肌的裂伤

  • 肋骨下神经血管束损伤引起的肋间神经痛

  • 出血

  • 还有极少见的胸腹部脏器穿孔

管导管胸腔造口术设备

手术管胸腔造口设备

  • 无菌长袍，口罩，手套和手术洞巾

  • 常规纱布敷料和胶带

  • 清洁液如2％氯己定溶液

  • 25G和21G穿刺针

  • 10mL和20mL注射器

  • 局部麻醉剂，如1％利多卡因

  • 2把止血钳或Kelly夹

  • 不可吸收的强力丝线或尼龙缝线（如0号线或1-0号线）

  • 手术刀（11号刀片）

  • 胸管：常用的胸管型号为16～36 Fr，根据需要选择合适型号。气胸用16～24 Fr；恶性胸腔积液用20～24 Fr；支气管胸膜瘘、复杂性肺炎旁胸腔积液和脓胸用28～36 Fr；血胸用32～40 Fr。

  • 抽吸

  • 水封闭排水装置和连接管路

导管胸腔造口设备

  • 除胸管外，外科管胸腔造口术所需的设备

  • 一个 14 Fr 开胸导管（“猪尾导管”）

外科管导管胸腔造口术的其他注意事项

  • 择期胸壁置管术最好由受过相应训练的医生操作。其他医生可使用针头和注射器处理紧急情况（如张力性气胸）。

  • 胸腔置管是在住院部进行的操作。如果在急诊部门完成，病人需要进一步住院观察。

  • 导管胸腔造口术越来越多地用于治疗气胸或自由流动的积液；因为较小直径的导管更容易堵塞和扭结，较大直径的导管更适合用于脓性积液和血胸。较小直径导管的主要优点是疼痛较小，并且在导管移除后无需缝合。

外科管导管胸腔造口术相关解剖

  • 神经血管束位于每根肋骨的下缘。 因此，必须将导管沿肋骨上缘置入以避免损伤神经血管束。

外科管导管胸腔造口术的定位

  • 在自主呼吸患者中，床的头部升高30至60°以限制呼气期间发生的膈肌升高，并因此降低置管意外插入腹腔的风险。

  • 患侧手臂也可放置在患者头部上方或以其他方式外展。

  • 手可以放在头后面。

外科管导管胸腔造口术的分步说明

  • 将无菌水密封的水封抽吸装置连接到吸引泵上。 通常使用通过塑料连接器连接胸壁吸引器和胸腔造口管的市售设备。

  • 根据引流的是气体还是液体决定插管部位。气胸患者取第4肋间隙，其他适应症则取第5肋间隙，沿腋中线或腋前线。

  • 标记插入点。

  • 使用氯己定等消毒剂溶液清洁插入部位及其周围的区域。

  • 铺上无菌洞巾。

  • 将1％利多卡因等局部麻醉剂逐层注入皮肤、皮下组织、肋骨骨膜（穿刺部位下一肋骨）和壁层胸膜。 在对疼痛高度敏感的骨膜和壁层胸膜周围注入大量局部麻醉药。 注射利多卡因之前用注射器抽吸以避免误入血管。 进入胸膜腔时，麻醉用注射器内的空气或液体回流表明位置合适。

  • 估计导管需要插入的深度，以便所有导管的侧孔都在胸腔内，因为要考虑到所有皮下脂肪组织厚度，特别是肥胖患者。 记录或留意导管上的标记应该在胸壁皮肤外可见。

用于放置胸管 ( 16 法郎）：

  • 做一个1.5cm~2cm的皮肤切口，然后通过推进一个扣紧的止血钳或凯利夹并将其打开，直接将肋间软组织撕裂至胸膜。 确定穿刺部位下方的肋骨，触摸并越过该肋骨，以找到肋骨上缘的胸膜腔间隙。 然后用夹闭的器械穿刺胸膜（通常有突然落空感和/或阻力突然降低）并以相同的方式打开夹闭装置。

  • 用一根手指扩开通道，确保进入胸膜腔，没有粘连。

  • 夹住胸导管外端。

  • 插入胸导管，用另一枚夹子钳夹住胸导管尖端，穿过孔道导入胸腔，直至导管上所有的引流孔都进入胸腔内，积液时插向下后方，而气胸时插向肺尖。

用于放置胸导管 ( 14 法郎）：

  • 吸气时沿肋骨上缘插入针头，并将其推入积液或气胸。

  • 当吸入液体或空气时，将注射器从针头上取下，并通过导丝足以清除针头。

  • 取下针头，将导线留在原处。

  • 用手术刀做一个皮肤划痕。

  • 将扩张器穿过导线并进入胸膜腔。

  • 将导管及其套管针放在导线上，确保最后一个侧孔位于胸膜腔内。

  • 取下套管针和导丝。

对于胸管和导管， 放置后：

  • 可采用多种缝合方法将胸导管缝合固定到胸壁皮肤上。 一种方法是荷包缝合。 另外，在切口旁置入一根间断缝合线，并将缝合线缠绕固定在穿过切口的导管上。 另一种方法是将第二根间断缝合线代替荷包缝合线，在导管另一侧穿过切口进行缝合，并将缝线与导管绑定。

  • 用纱布放置无菌敷料以帮助密封伤口。

  • 将两块无菌纱布垫剪成两半，放在导管周围。

  • 拿掉洞巾。

  • 将加压敷料敷贴在纱布垫上并固定好。为了增加稳定性，可考虑将导管的外端部分分别粘贴到敷料或患者身上。

  • 胸导管与水封瓶相连以抽吸引流并防止空气经胸导管进入胸腔，可采用或不用负压吸引。

外科管导管胸腔造口术的术后护理

  • 床旁行前后位胸部X线片以检查胸导管的位置。如果对胸导管的位置或功能有疑问，应进行后前位和侧位X线片或胸部CT检查。

  • 当病情缓解不再需要置管引流时拔除胸导管。气胸时不需要吸引，只要将胸导管置于水封瓶内数小时，确保气体排出已经停止且肺保持复张状态。 通常会在最后一次发现漏气后12至24小时内再次行胸部X线检查，然后才拔出导管。积液或血胸时，引流量<100～200mL/d时可拔管。

  • 机械通气患者，特别是那些需氧量高，正压通气，慢性肺部疾病或复发性气胸风险增加的患者，应该在咨询肺科专科医生之后再拔除胸管。

  • 拔除胸管时，患者应该是半直立的。拔管时嘱病人深吸气后用力呼气，于呼气相拔除胸管并用纱布覆盖切口，这样可降低拔管时发生气胸的可能性。

  • 如果在插入导管时插入荷包缝线，则关闭缝合线和/或需要额外的缝合线来闭合切口。

  • 拔出胸导管后数小时应做胸部X线检查。如果胸管取出后在X线上没有发现气胸，则除了根据患者病情的临床变化来决定外，不需要进一步的胸部X线检查。

外科管导管胸腔造口术的警示和常见错误

  • 如果有血性积液不要使用小的胸导管（ 14 Fr），因为凝块会堵塞导管。

  • 水封闭吸引装置必须置于患者下方100厘米(40英寸)处，以避免液体或空气逆流回胸膜腔。

  • 一些临床医生建议在24小时内引流积液不应超过1.5L，因为担心导致复张性肺水肿。然而，几乎没有证据表明复张性肺水肿的风险与胸腔引流量成正比(1)。因此，在密切监测患者的情况下，胸管插入后引流掉所有积液是合理的。

  • 如果胸部X光显示胸管进入胸腔的距离不够远，而管内的抽吸孔不在胸腔内，则需要更换胸管。 直接推进胸导管可能将未消毒的管道引入胸腔。

  • 常见的插管错误包括局部麻醉药剂量不足和初始切口太小。

  • 在插入管子之前锁定扩张器，因为插入可能需要很大的力并移动扩张器。

外科管导管胸腔造口术的技巧和窍门

  • 操作前的清醒镇静可用于特定病例。

  • 标记插入点时，请使用皮肤标记笔或用笔制作印记，以防止清洁皮肤时标记被去除。

参考文献

  1. 1.Feller-Kopman D, Berkowitz D, Boiselle P, et al: Large-volume thoracentesis and the risk of reexpansion pulmonary edema.Ann Thoracic Surg 84:1656–1662, 2007.

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版权所有 © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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