高分辨CT（HRCT）

有时需要肺活检

根据急性呼吸窘迫综合征（ARDS--如双侧弥漫性磨玻璃状改变）患者的症状、体征和胸部X线表现，拟诊急性间质性肺炎。潜在肺部疾病急性加重（在特定的急性发作 特发性肺纤维化）必须考虑和可以解释某些情况下，以前定性为AIP。

高分辨率CT （HRCT）支持AIP的诊断，但最终确诊通常需要活检。HRCT显示了主要分布胸膜下磨玻璃衰减和双边斑片状对称的区域。可见轻度的蜂窝样变，累及<10%的肺。

常规实验室检查无特异性，通常没有帮助。

外科肺活检 在没有已知 ARDS 病因的情况下显示弥漫性肺泡损伤，并且弥漫性肺泡损伤支持在正确的临床环境中诊断 AIP。潜在肺部疾病急性加重（在特定的急性发作 特发性肺纤维化）必须考虑和可以解释某些情况下，以前定性为AIP。通常需要活检来区分AIP与弥漫性肺泡出血，急性嗜酸性粒细胞性肺炎和隐源性机化性肺炎。但必须仔细考虑手术肺活检的风险和益处。