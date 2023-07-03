skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

急性间质性肺炎

（加速性间质性肺炎；Hamman-Rich综合征）

作者：Joyce Lee, MD, MAS, University of Colorado School of Medicine
已审核/已修订 7月 2023
看法 进行患者培训

急性间质性肺炎(AIP)是一种罕见的暴发性肺部疾病，表现类似于急性呼吸窘迫综合征(ARDS)。

急性间质性肺炎（AIP）累及>40岁的貌似健康者，男女比例无差异。

AIP在组织学上定义为弥漫的机化性肺泡损害，呈非特异性，在其他原因所致的非IIP肺损伤中也可见。机化性肺泡损害的特点是弥散的肺泡间隔明显水肿伴炎症细胞浸润；成纤维细胞增生；偶有透明膜形成；间隔增厚。肺泡间隔中不典型增生的Ⅱ型肺泡细胞排列成行，并有气腔塌陷。小动脉中血栓形成但无特异性。

急性间质性肺炎的症状包括突然出现发热、咳嗽、气短症状并持续7～14天，大部分病人快速进展至呼吸衰竭

急性间质性肺炎的诊断

  • 高分辨CT（HRCT）

  • 有时需要肺活检

根据急性呼吸窘迫综合征（ARDS--如双侧弥漫性磨玻璃状改变）患者的症状、体征和胸部X线表现，拟诊急性间质性肺炎。潜在肺部疾病急性加重（在特定的急性发作 特发性肺纤维化）必须考虑和可以解释某些情况下，以前定性为AIP。

高分辨率CT （HRCT）支持AIP的诊断，但最终确诊通常需要活检。HRCT显示了主要分布胸膜下磨玻璃衰减和双边斑片状对称的区域。可见轻度的蜂窝样变，累及<10%的肺。

常规实验室检查无特异性，通常没有帮助。

外科肺活检 在没有已知 ARDS 病因的情况下显示弥漫性肺泡损伤，并且弥漫性肺泡损伤支持在正确的临床环境中诊断 AIP。潜在肺部疾病急性加重（在特定的急性发作 特发性肺纤维化）必须考虑和可以解释某些情况下，以前定性为AIP。通常需要活检来区分AIP与弥漫性肺泡出血急性嗜酸性粒细胞性肺炎隐源性机化性肺炎。但必须仔细考虑手术肺活检的风险和益处。

急性间质性肺炎的治疗

  • 支持性治疗

急性间质性肺炎的治疗是支持性的，常需机械通气，与ARDS使用相同方法（包括低潮气量通气 ）。一般使用糖皮质激素治疗，但效果尚不确切。

病死率>50%；大多数病人在发病后6个月内死亡，常死于呼吸衰竭 (1)。尽管疾病可能复发，但度过起初急性期而存活的病人肺功能可完全恢复。

治疗参考文献

  1. 1.Travis WD, Costabel U, Hansell DM, et al.An official American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: Update of the international multidisciplinary classification of the idiopathic interstitial pneumonias. Am J Respir Crit Care Med 2013;188(6):733-748.doi:10.1164/rccm.201308-1483ST

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。